Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων φτιάχνει η Εκκλησία στην Τανάγρα - Λύθηκε το πρόβλημα με το οικόπεδο

Snapshot Η Εκκλησία θα δημιουργήσει Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Τανάγρα, μετά την επίλυση προβλημάτων με το οικόπεδο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρίζει ενεργά την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας, όπως το συγκεκριμένο έργο.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη συνεργασία με την Πολιτεία για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος της κοινωνίας.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και η Εκκλησία αναπτύσσουν στενή συνεργασία για την υλοποίηση κοινωνικών έργων. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων που δημιουργεί η Εκκλησία στην Τανάγρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες πολίτες και πλέον προχωρά, μετά την επίλυση ζητημάτων που είχαν ανακύψει σχετικά με το οικόπεδο.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και εγώ προσωπικά, στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο. Και ενισχύουμε έμπρακτα τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ευποιίας που αναπτύσσει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία προσφέρει πάντα ό,τι περισσότερο μπορεί στην Πατρίδα και στέκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και γιατί η Πολιτεία οφείλει να είναι αρωγός στο έργο αυτό της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα με τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Τανάγρα. Μια Μονάδα που θα προσφέρει αξιοπρέπεια, φροντίδα και αγάπη στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριώτατο για άλλη μια φορά για τη σημερινή του φιλοξενία και την συζήτησή μας.»

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και το πνεύμα συνεργασίας και δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά συναντηθήκαμε αλλά και κουβεντιάσαμε για πράγματα ουσιαστικά με τον υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η Αρχιεπισκοπή έχει αναλάβει σιγά σιγά να διεκπεραιώνει μερικά έργα, τα οποία ανακουφίζουν τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ένα οικόπεδο στο οποίο θα χτίσουμε ένα κέντρο για ξεκούραση και περιποίηση των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Όμως το οικόπεδο έχει ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Γι' αυτό και αργήσαμε να προχωρήσουμε. Τώρα όμως με τη βοήθεια της Πολιτείας, της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του κυρίου Παπασταύρου, ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες αυτές και ετοιμαζόμαστε να θεμελιώσουμε το έργο σε λίγες ημέρες. Τεράστιες οι ευχαριστίες, γιατί παράλληλα με αυτό το έργο, συζητήσαμε και με τον κύριο πρωθυπουργό και με τον υπουργό πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την Πολιτεία να συνεργαστούμε για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι έχει αρχίσει να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει, Εκκλησία και Πολιτεία, σε μια πρωτότυπη συνεργασία, να προχωρήσουμε ένα καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου και από τη θέση αλλά και από τις γνώσεις, αλλά κυρίως και από τη θέληση και το χαρακτήρα του, είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες και θα χαρούμε όλοι μαζί όποιο έργο προκύψει από αυτή την προσπάθεια».

Στη συνάντηση παρέστη και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

Διαβάστε επίσης