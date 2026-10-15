Ρόδος: Αποκλεισμένοι 250 άνθρωποι στην παραλία «Άντονι Κουίν» μετά από πτώση βράχου

Snapshot Τεράστιος βράχος έπεσε και έκλεισε τον μοναδικό δρόμο προς την παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο, εγκλωβίζοντας περίπου 250 άτομα και 100 οχήματα.

Οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και μετέφεραν χωματουργικό μηχάνημα για την απομάκρυνση των πετρωμάτων.

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, τεχνικά κλιμάκια ελέγχουν τη σταθερότητα του πρανούς για να αποκλειστεί νέος κίνδυνος κατολίσθησης.

Στόχος είναι να ανοίξει προσωρινός δρόμος πριν τη νύχτα για την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή της πτώσης του βράχου δεν υπήρχαν πεζοί ή οχήματα στον δρόμο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ρόδου το απόγευμα της Πέμπτης, όταν τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στο οδόστρωμα, κόβοντας στα δύο τη μοναδική οδική αρτηρία που ενώνει την περιοχή Λαδικό με τη δημοφιλή παραλία «Άντονι Κουίν».

Η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν περίπου 250 άτομα, στην πλειονότητά τους ξένοι επισκέπτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα της ακτής, μαζί με τουλάχιστον 100 σταθμευμένα οχήματα.

Ο μηχανισμός του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τέθηκε άμεσα σε λειτουργία, όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές. Στο σημείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Θωμάτος, ο οποίος δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και το ασφαλές άνοιγμα της διόδου.

Βαρύ χωματουργικό μηχάνημα έχει ήδη μεταφερθεί στην περιοχή για να θρυμματίσει και να απομακρύνει τον όγκο των πετρωμάτων. Οι εργασίες όμως δεν ξεκινούν αμέσως. Τεχνικά κλιμάκια οφείλουν να εξετάσουν πρώτα τη σταθερότητα του πρανούς, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης την ώρα της επέμβασης.

Αγώνας δρόμου πριν πέσει το σκοτάδι

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τα σωστικά συνεργεία. Στόχος είναι να διανοιχτεί έστω ένα προσωρινό πέρασμα πριν νυχτώσει, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την ακτή με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, η αξιολόγηση των αρμόδιων υπηρεσιών δείχνει ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τους εγκλωβισμένους στην παραλία «Άντονι Κουίν». Από καθαρή σύμπτωση δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός, καθώς τη στιγμή που κατέρρευσε ο βράχος δεν κινούνταν αυτοκίνητα ή πεζοί στον στενό δρόμο.

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