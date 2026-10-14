Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας που πνίγηκε στη Ρόδο

Snapshot Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης, 62 ετών, πνίγηκε στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα.

Είχε συνταξιοδοτηθεί τον Ιούλιο 2026, αλλά παρέμεινε στη δουλειά του μέχρι να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.

Είχε μετακομίσει στη Ρόδο πριν από τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του και σχεδίαζε να επιστρέψει μόνιμα στη Μακεδονία για να ζήσει κοντά στα παιδιά του.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε με γερανό, ενώ εκείνος ήταν εγκλωβισμένος και χωρίς τις αισθήσεις του.

Η οικογένειά του ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Ρόδο για την κηδεία του, που θα τελεστεί στο νησί όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό. Snapshot powered by AI

Είχε πάρει τη σύνταξή του μόλις τον περασμένο Ιούλιο, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στο πόστο του στη Ρόδο μέχρι να κλείσει η τουριστική σεζόν, μετρώντας αντίστροφα τις ημέρες για να επιστρέψει μόνιμα στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως, η μοίρα είχε άλλα σχέδια για τον 62χρονο Ευάγγελο Γιομπλιάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει κοντά σε ρέμα, σε κατηφορικό σημείο της περιοχής των Στεγνών, δίπλα στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων, τα ορμητικά νερά παρέσυραν το όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στη θάλασσα.

Ο 62χρονος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δεν κατάφερε να διαφύγει.

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη βοήθεια γερανού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Η νέα αρχή στο νησί και η απόφαση να μείνει ως το τέλος της σεζόν

Καταγόμενος από τη Μακεδονία, ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης είχε μετακομίσει στη Ρόδο πριν από τέσσερα χρόνια αναζητώντας ένα καινούργιο ξεκίνημα μετά το διαζύγιό του. Στο νησί ζούσε ήδη η αδελφή του, η οποία τον ενθάρρυνε να εγκατασταθεί κοντά της για να ξαναφτιάξει την καθημερινότητά του, βρίσκοντας δουλειά σε ξενοδοχειακή μονάδα όπου απασχολούνταν στο λογιστήριο αλλά και ως φύλακας. Παρότι από το καλοκαίρι είχε εξασφαλίσει τη συνταξιοδότησή του, επέλεξε συνειδητά να μην αφήσει εκτεθειμένη την επιχείρηση μέσα στην τουριστική περίοδο. Το σχέδιό του ήταν απλό και ξεκάθαρο: να τελειώσει η σεζόν και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, ώστε να βρίσκεται ξανά κοντά στα δύο του παιδιά, τα οποία ζουν στη Βέροια.

«Έβγαλαν το αυτοκίνητο με γερανό από τη θάλασσα»

Οι δραματικές ώρες της κακοκαιρίας κορυφώθηκαν όταν η αδελφή του άρχισε να τον αναζητά με αγωνία στο τηλέφωνο, χωρίς να παίρνει καμία απάντηση. Η βροχή έπεφτε με πρωτοφανή μανία σε ολόκληρο το νησί και η σιωπή του την οδήγησε να καλέσει τη γυναίκα που φρόντιζε το σπίτι του, από την οποία έμαθε το τραγικό νέο.

Στο νησί, τα φαινόμενα άφησαν πίσω τους παρασυρμένα αυτοκίνητα, κλειστούς δρόμους από κατολισθήσεις και εκτεταμένες πλημμύρες, αλλά το βαρύτερο τίμημα καταγράφηκε στα Στεγνά, σφραγίζοντας με τον πιο οδυνηρό τρόπο το τέλος μιας διαδρομής.

Διάσωση την τελευταία στιγμή – Η μάχη των πυροσβεστών με τα ορμητικά νερά

Μέσα στο σκηνικό της καταστροφής, μία επιχείρηση διάσωσης αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο Alpha καταγράφονται οι δραματικές στιγμές κατά τις οποίες διασώστες επιχειρούν να απομακρύνουν έναν άνδρα από πλημμυρισμένο σημείο, όπου το αυτοκίνητό του έχει περικυκλωθεί από τα νερά.

Η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα και οι διασώστες προσπαθούν να οδηγήσουν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται επιτυχώς.

Πρόκειται για μία από τις πολλές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στο νησί, καθώς η ραγδαία βροχόπτωση έχει μετατρέψει μέσα σε ελάχιστο χρόνο δρόμους και περάσματα σε επικίνδυνες παγίδες για οδηγούς και πεζούς.

Τέσσερα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα – Έρευνες από Λιμενικό και Πυροσβεστική

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην περιοχή των Στεγνών, όπου καταγράφηκε μία ανθρώπινη απώλεια. Ο 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί από εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους και κατέληξαν στη θάλασσα.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε ελέγχους και στα τέσσερα αυτοκίνητα, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Οι εικόνες των οχημάτων που παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα αποτυπώνουν την ορμή των χειμάρρων, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Δήμαρχος Ρόδου: «Η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή»

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στα εκτεταμένα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως γνωστοποίησε, στις 16:30 της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου, με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των καταστροφών και τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.

Στόχος της συνεδρίασης είναι να καταγραφούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε διάφορες περιοχές του νησιού και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί τα σοβαρότερα προβλήματα.

Δρόμοι έγιναν ποτάμια – Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με ιδιαίτερα έντονα προβλήματα στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Στην Καλλιθέα, στο Φαληράκι, στα Αφάντου και στον Αρχάγγελο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ρεμάτων και συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδικό δίκτυο.

Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί, καθώς η διέλευση των οχημάτων κρίνεται επικίνδυνη, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παρεμβαίνουν όπου απαιτείται.

Στην περιοχή Ασγούρου, μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των πλημμυρών.

Η σφοδρότητα των φαινομένων αποτυπώνεται και στις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου είχαν καταγραφεί έως τις 12:50 το μεσημέρι συνολικά 264 χιλιοστά βροχής από την αρχή της ημέρας.

Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες, η οποία έχει επιβαρύνει σημαντικά τις υποδομές και το οδικό δίκτυο του νησιού.

Τεράστιος υδροστρόβιλος ανοιχτά από τα Στεγνά

Στη Ρόδο, νωρίτερα καταγράφηκε τεράστιος υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν το φαινόμενο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική στήλη που σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Κακοκαιρία στην Εύβοια: 112 για απομάκρυνση από Μακρύκαπα προς Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού

Στην Εύβοιακαταγράφονται πολύ σοβαρά προβλήματα. Το 112 έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους της Μακρύκαπας, για απομάκρυνση προς τα Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

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