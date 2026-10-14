Ρόδος: Κλειστά σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη

Snapshot Τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά και τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα ΚΔΑΠ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε την παράταση για να γίνουν έλεγχοι και καταγραφή ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

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