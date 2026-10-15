Κλειστά σχολεία την Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές αφορά η αναστολή λειτουργίας

Snapshot σχολεία στη Ρόδο θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου λόγω ελέγχων και καταγραφής ζημιών από την κακοκαιρία.

Η αναστολή λειτουργίας στη Ρόδο αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, ΚΔΑΠ, αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και εργαστήρια.

Στην Εύβοια, κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας την ίδια ημέρα.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν για λόγους ασφαλείας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν προβλήματα σε υποδομές και οδικό δίκτυο.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και υποδομών πριν την επαναλειτουργία τους. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου τα σχολεία στη Ρόδο και σε δήμους της Εύβοιας, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται για μία ακόμη ημέρα η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά σχολεία όλων των βαθμίδων, Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, Ειδικά Σχολεία και ΚΔΑΠ. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια του Δήμου.

Τα συνεργεία θα συνεχίσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες δημοτικές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας πριν επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες και επαναλειτουργήσουν οι υπόλοιπες δομές.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Εύβοια

Στην Εύβοια, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων. Η απόφαση καλύπτει νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τον βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό του Δήμου και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την Εύβοια και τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου και των υποδομών.

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