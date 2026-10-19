«Η γιατρός τον σκότωσε και του στέρησε την επιλογή» - Όσα γράφει ο Βασίλης Ζούλιας για τον Μαζωνάκη

Snapshot Βασίλης Ζούλιας κατηγορεί τη γιατρό για λάθος χειρισμό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υποστηρίζει ότι η γιατρός επέλεξε μια γρήγορη και επικίνδυνη λύση αντί να προτείνει μακροχρόνια απεξάρτηση και ψυχολογική υποστήριξη.

Επισημαίνει πως ο εθισμός χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για περισσότερη ουσία και χειριστική συμπεριφορά προς τους άλλους.

Καταλογίζει στη γιατρό μεγαλομανία και επιθυμία ελέγχου, που θεωρεί ότι οδήγησε στο έγκλημα και στέρησε στον Μαζωνάκη την επιλογή να ζήσει.

Ζητά να αποτελέσει ο θάνατος του τραγουδιστή παράδειγμα για όσους αναζητούν εύκολες λύσεις σε σοβαρά προβλήματα εθισμού. Snapshot powered by AI

Τη δική του τοποθέτηση για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας, αποδίδοντας ευθύνες στη γιατρό και συνδέοντας την υπόθεση με το ζήτημα των εξαρτήσεων και την αναζήτηση εύκολων λύσεων.

Στο μακροσκελές κείμενό του, ο ίδιος μιλά για τον εθισμό, τον ψυχικό πόνο και τη χειριστική συμπεριφορά, ενώ διατυπώνει ιδιαίτερα σκληρές κρίσεις για τους χειρισμούς της γιατρού, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του τραγουδιστή θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όσους αναζητούν άμεσες λύσεις σε σοβαρά προβλήματα.

Πρόκειται για τις προσωπικές απόψεις του σχεδιαστή, όπως τις διατυπώνει στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση Ζούλια

Αυτά που κανένας δεν θέλει να ακούσει .Δεν αποφάσισε η γιατρός ότι ο Γιώργος πρέπει να πεθάνει εκεινο το απόγευμα και να καταστρέψει την ζωή της και την οικογένεια της .

Έκανε ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΑΘΟΣ .

Δέχτηκε τον Γιώργο στην κατάσταση που ήταν θεωρώντας ότι θα τον έκανε καλά.

Αντί να του πει ..Γιώργο μου κάτσε λίγο να ηρεμήσεις και άκουσε με αγόρι μου .Δεν μπορώ να κάνω κάτι για την κατάσταση σου και κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει αυτή τη στιγμή.

Ξέρω κάποια κέντρα απεξάρτησης και στην Αθήνα και στο εξωτερικό που με υπομονή και δουλειά τουλάχιστον 3-6 μήνες πλήρη αποχή και ψυχολογική βοήθεια θα σε βοηθήσουν να σταθείς στα πόδια σου .Αυτή τη στιγμή έχεις πάρει και κόκα δεν μπορώ να κάνω κάτι λυπάμαι …

ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΟΜΩΣ …επέλεξε τον δρόμο τον ευκολο που δεν υπάρχει σε περιπτώσεις ανθρώπων σαν εμάς με θέματα εθισμού και τελικά ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ, ετσι απλά με συνοπτικές διαδικασίες που πλασάρονται σαν σωτήριες σε ανθρώπους σαν εμάς που θέλουμε πάντα AN EASIER SOFTER WAY …

Και τώρα ας βρεθούμε μέσα στο ιατρείο εκείνη την ημέρα …

Γιώργος :Εχω πάρει τα πάντα σήμερα βάλε ό,τι πιο δυνατό έχεις για να πιάσει .

Γιατρός :Μην ανησυχείς έχω αυτό που πρέπει δεν θα νοιωσεις τίποτα…

ΜΕΤΑ ΣΙΩΠΗ …Πριν αρχίσετε το βρισιμο …Ο εθισμός είναι η ασθένεια του GIVE ME MORE και της αποφυγής του πόνου με κάθε τρόπο.

Για αυτό πίναμε όσοι πίναμε ,για να μην νοιωθουμε τον πόνο μας .Επισης ένα βασικό σύμπτωμα αυτής της ασθένειας είναι η χειριστική συμπεριφορά απέναντι στους πάντες που δεν ικανοποιούν τα αιτήματα μας.

Θα σε χειριστώ με τετοιο τρόπο που θα κάνεις αυτό που θέλω ΕΓΩ .Το ΕΓΩ της γιατρού ???? ηταν τελικά πιο τεράστιο και από το εγώ του Γιώργου .Άρρωστη και αυτή με μια πιο σοβαρή ασθένεια.

Την ασθένεια του CONTROL και της μεγαλομανίας που την έφτασε στο ΕΓΚΛΗΜΑ Γιατί τελικά τον σκότωσε η ΓΑΚΑ Ο Γιώργος μπορεί να έφτανε και στα βαθιά γεράματα πίνοντας όπως κάνουν τόσοι άλλοι ή κάποια στιγμή πιάνοντας πάτο τελικά θα καθάριζε.

Δυστυχώς η ΓΑΚΑ του στέρησε αυτήν την επιλογή. Ας γινει αυτος ο θάνατος αυτής της υπέροχης πονεμένης ψυχής παράδειγμα σε όσους ψάχνουν εύκολες γρήγορες λύσεις για ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ .Η ταύτιση του κόσμου με τον Γιώργο είναι σε τέτοιο βαθμό επειδή όλοι τελικά ταυτίζονται με τον πόνο.

Ο,τι και να λέμε για τον Γιώργο τα είχε πει πρώτα αυτός με τα τραγούδια του και αυτά θα μείνουν για πάντα μαζί με την ανάμνηση μιας καταπληκτικής περσόνας που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης .Ας αναπαυθεί εν ειρήνη .

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