«Η γιατρός τον σκότωσε και του στέρησε την επιλογή» - Όσα γράφει ο Βασίλης Ζούλιας για τον Μαζωνάκη

Ο κ. Ζούλιας επισημαίνει πως ο εθισμός χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για περισσότερη ουσία και χειριστική συμπεριφορά προς τους άλλους

Μιχάλης Παπαδάκος

«Η γιατρός τον σκότωσε και του στέρησε την επιλογή» - Όσα γράφει ο Βασίλης Ζούλιας για τον Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Βασίλης Ζούλιας κατηγορεί τη γιατρό για λάθος χειρισμό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Υποστηρίζει ότι η γιατρός επέλεξε μια γρήγορη και επικίνδυνη λύση αντί να προτείνει μακροχρόνια απεξάρτηση και ψυχολογική υποστήριξη.
  • Επισημαίνει πως ο εθισμός χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για περισσότερη ουσία και χειριστική συμπεριφορά προς τους άλλους.
  • Καταλογίζει στη γιατρό μεγαλομανία και επιθυμία ελέγχου, που θεωρεί ότι οδήγησε στο έγκλημα και στέρησε στον Μαζωνάκη την επιλογή να ζήσει.
  • Ζητά να αποτελέσει ο θάνατος του τραγουδιστή παράδειγμα για όσους αναζητούν εύκολες λύσεις σε σοβαρά προβλήματα εθισμού.
Snapshot powered by AI

Τη δική του τοποθέτηση για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας, αποδίδοντας ευθύνες στη γιατρό και συνδέοντας την υπόθεση με το ζήτημα των εξαρτήσεων και την αναζήτηση εύκολων λύσεων.

Στο μακροσκελές κείμενό του, ο ίδιος μιλά για τον εθισμό, τον ψυχικό πόνο και τη χειριστική συμπεριφορά, ενώ διατυπώνει ιδιαίτερα σκληρές κρίσεις για τους χειρισμούς της γιατρού, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του τραγουδιστή θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όσους αναζητούν άμεσες λύσεις σε σοβαρά προβλήματα.

Πρόκειται για τις προσωπικές απόψεις του σχεδιαστή, όπως τις διατυπώνει στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση Ζούλια

Αυτά που κανένας δεν θέλει να ακούσει .Δεν αποφάσισε η γιατρός ότι ο Γιώργος πρέπει να πεθάνει εκεινο το απόγευμα και να καταστρέψει την ζωή της και την οικογένεια της .

Έκανε ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΑΘΟΣ .

Δέχτηκε τον Γιώργο στην κατάσταση που ήταν θεωρώντας ότι θα τον έκανε καλά.

Αντί να του πει ..Γιώργο μου κάτσε λίγο να ηρεμήσεις και άκουσε με αγόρι μου .Δεν μπορώ να κάνω κάτι για την κατάσταση σου και κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει αυτή τη στιγμή.

Ξέρω κάποια κέντρα απεξάρτησης και στην Αθήνα και στο εξωτερικό που με υπομονή και δουλειά τουλάχιστον 3-6 μήνες πλήρη αποχή και ψυχολογική βοήθεια θα σε βοηθήσουν να σταθείς στα πόδια σου .Αυτή τη στιγμή έχεις πάρει και κόκα δεν μπορώ να κάνω κάτι λυπάμαι …

ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΟΜΩΣ …επέλεξε τον δρόμο τον ευκολο που δεν υπάρχει σε περιπτώσεις ανθρώπων σαν εμάς με θέματα εθισμού και τελικά ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ, ετσι απλά με συνοπτικές διαδικασίες που πλασάρονται σαν σωτήριες σε ανθρώπους σαν εμάς που θέλουμε πάντα AN EASIER SOFTER WAY …

Και τώρα ας βρεθούμε μέσα στο ιατρείο εκείνη την ημέρα …

Γιώργος :Εχω πάρει τα πάντα σήμερα βάλε ό,τι πιο δυνατό έχεις για να πιάσει .

Γιατρός :Μην ανησυχείς έχω αυτό που πρέπει δεν θα νοιωσεις τίποτα…

ΜΕΤΑ ΣΙΩΠΗ …Πριν αρχίσετε το βρισιμο …Ο εθισμός είναι η ασθένεια του GIVE ME MORE και της αποφυγής του πόνου με κάθε τρόπο.

Για αυτό πίναμε όσοι πίναμε ,για να μην νοιωθουμε τον πόνο μας .Επισης ένα βασικό σύμπτωμα αυτής της ασθένειας είναι η χειριστική συμπεριφορά απέναντι στους πάντες που δεν ικανοποιούν τα αιτήματα μας.

Θα σε χειριστώ με τετοιο τρόπο που θα κάνεις αυτό που θέλω ΕΓΩ .Το ΕΓΩ της γιατρού ???? ηταν τελικά πιο τεράστιο και από το εγώ του Γιώργου .Άρρωστη και αυτή με μια πιο σοβαρή ασθένεια.

Την ασθένεια του CONTROL και της μεγαλομανίας που την έφτασε στο ΕΓΚΛΗΜΑ Γιατί τελικά τον σκότωσε η ΓΑΚΑ Ο Γιώργος μπορεί να έφτανε και στα βαθιά γεράματα πίνοντας όπως κάνουν τόσοι άλλοι ή κάποια στιγμή πιάνοντας πάτο τελικά θα καθάριζε.

Δυστυχώς η ΓΑΚΑ του στέρησε αυτήν την επιλογή. Ας γινει αυτος ο θάνατος αυτής της υπέροχης πονεμένης ψυχής παράδειγμα σε όσους ψάχνουν εύκολες γρήγορες λύσεις για ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ .Η ταύτιση του κόσμου με τον Γιώργο είναι σε τέτοιο βαθμό επειδή όλοι τελικά ταυτίζονται με τον πόνο.

Ο,τι και να λέμε για τον Γιώργο τα είχε πει πρώτα αυτός με τα τραγούδια του και αυτά θα μείνουν για πάντα μαζί με την ανάμνηση μιας καταπληκτικής περσόνας που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης .Ας αναπαυθεί εν ειρήνη .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη με φόντο τη Γαλλία: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στις εποχές της κοινωνικής αναταραχής και των λαϊκιστών»

13:03LIFESTYLE

Victoria’s Secret Show 2026: Φινάλε με σέξι εσώρουχα και εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω στη σκηνή

13:00ΕΛΛΑΔΑ

«Η γιατρός τον σκότωσε και του στέρησε την επιλογή» - Όσα γράφει ο Βασίλης Ζούλιας για τις εξαρτήσεις και τον Μαζωνάκη

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμές συνολικού ύψους 32,3 εκατ. ευρώ

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για διαδηλώσεις στη Γαλλία: Ακούμε τους προβληματισμούς των πολιτών αλλά πρέπει να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και το μπάχαλο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έγινε η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες βρήκαν... δέντρα αντί για συντρίμμια της Αμέλια Έρχαρτ

12:38LIFESTYLE

Τιμοτέ Σαλαμέ: «Έμεινε με το στόμα ανοιχτό» - Η αντίδραση του ηθοποιού στην εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret - Βίντεο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλή βουλευτής σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της - Για επίθεση κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι - Συνελήφθη 43χρονος

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Έναν χρόνο μετά και 4 συλλήψεις, τα κοσμήματα του στέμματος παραμένουν άφαντα – Τα επικρατέστερα σενάρια και τα αναπάντητα ερωτήματα

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές 32,34 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις

12:30ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η περίοδος εποχικής γρίπης: Τι προσέχουμε με συμπτώματα και εμβολιασμό

12:29ANNOUNCEMENTS

Netcompany Hackathon Athens: Διαγωνισμός καινοτομίας για φοιτητές και φοιτήτριες από τα κορυφαία Πανεπιστήμια της πόλης

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας;»: Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα διακόπτει τη βοήθεια σε μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιους στη Γάζα λόγω έλλειψης πόρων

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με παράσυρση δύο πεζών στο κέντρο της πόλης

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθη 35χρονος για την επίθεση σε εκπαιδευτικό - Πήγε να την παρασύρει με το όχημά του

12:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για παιδιά: Ενίσχυση έως €1.200 το χρόνο – Πού θα επενδύονται τα χρήματα, πώς θα λειτουργεί

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο - Συναγερμός στις Αρχές

12:00WHAT THE FACT

Γιατί λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ στο ChatGPT; Το ενεργειακό «κόστος» της ευγένειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο - Συναγερμός στις Αρχές

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπέτυ Βαλάση: Με το τραγούδι της «Λωξάντρας» αποχαιρετούν την ηθοποιό στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί και μαθητές - Ποιοι καλούν στις κινητοποιήσεις

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συρτοτσιφτετέλια και άλλα: Tραγούδια για...τα πανηγύρια

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έγινε η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες βρήκαν... δέντρα αντί για συντρίμμια της Αμέλια Έρχαρτ

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλή βουλευτής σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της - Για επίθεση κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι - Συνελήφθη 43χρονος

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συγκλονίζει η εκπαιδευτικός που δέχτηκε επίθεση - «Πάτησε γκάζι και ήρθε κατά πάνω μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ