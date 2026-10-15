Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό έγκλημα: Το θανάσιμο τραύμα που έμεινε θαμμένο για 75.000 χρόνια

Snapshot Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε σπήλαιο στο Κουρδιστάν οστό Νεάντερταλ ηλικίας 75.000 ετών με κυκλική οπή που υποδηλώνει θάνατο από αιχμηρό ξύλινο δόρυ.

Η οπή στο οστό πιθανόν προκλήθηκε από δόρυ που διέσχισε τον θώρακα, τραυματίζοντας ζωτικά όργανα και οδηγώντας σε ταχύτατο θάνατο.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο δολοφονίας, όμως δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις ακριβείς συνθήκες ή το αν πρόκειται για ατύχημα ή σύγκρουση μεταξύ Νεάντερταλ.

Το εύρημα δείχνει ότι ο Νεάντερταλ είχε επιβιώσει προηγούμενου σοβαρού τραυματισμού, πιθανώς με τη φροντίδα άλλων μελών της ομάδας του.

Το σπήλαιο Σανιντάρ αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που αποκαλύπτει πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές των Νεάντερταλ, όπως φροντίδα τραυματιών και επαναλαμβανόμενη χρήση χώρου ταφής. Snapshot powered by AI

Πριν από περίπου 75.000 χρόνια, σε μια ορεινή περιοχή της σημερινής Μέσης Ανατολής, ένας Νεάντερταλ έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που παρέμειναν άγνωστες επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Το σώμα του κατέληξε σε ένα σπήλαιο, όπου τα οστά του θάφτηκαν σταδιακά κάτω από στρώματα χώματος και βράχων. Χρειάστηκε να περάσουν χιλιετίες για να αποκαλυφθεί μια μικροσκοπική, αλλά εξαιρετικά σημαντική λεπτομέρεια: μια σχεδόν τέλεια κυκλική οπή στην αριστερή του ωμοπλάτη.

Το εύρημα οδηγεί σήμερα τους επιστήμονες σε ένα εντυπωσιακό ενδεχόμενο. Ο συγκεκριμένος Νεάντερταλ μπορεί να σκοτώθηκε από ένα αιχμηρό ξύλινο δόρυ που διαπέρασε τον θώρακά του, προκαλώντας θανατηφόρα τραύματα σε ζωτικά όργανα. Η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στο περιοδικό Scientific Reports.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ερμηνεία των ερευνητών, θα πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα γνωστά στοιχεία θανατηφόρας διαπροσωπικής βίας με τη χρήση ξύλινου δόρατος στην ανθρώπινη εξελικτική ιστορία.

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Το σημάδι των 15 χιλιοστών που αποκάλυψε έναν βίαιο θάνατο

Η ανακάλυψη έγινε στο σπήλαιο Σανιντάρ (Shanidar Cave), στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους για τη μελέτη των Νεάντερταλ.Τα λείψανα του συγκεκριμένου ατόμου, στο οποίο οι ερευνητές έδωσαν την ονομασία Shanidar A, βρέθηκαν κατά τις ανασκαφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2022.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται τμήματα πλευρών, επτά δόντια, οστά του δεξιού χεριού και μια σχεδόν ακέραιη αριστερή ωμοπλάτη.

Το οστό είχε διατηρηθεί κάτω από περίπου 7,5 μέτρα πετρωμάτων και ιζημάτων. Παρά την εξαιρετική του ηλικία, βρισκόταν σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση, με μία χαρακτηριστική εξαίρεση: μια κυκλική διάτρηση διαμέτρου 15 χιλιοστών.

Αυτή η μικρή οπή ήταν αρκετή για να οδηγήσει τους αρχαιολόγους σε μια νέα ερμηνεία των τελευταίων στιγμών του Νεάντερταλ.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το σχήμα της πληγής παραπέμπει σε όπλο από αιχμηρό ξύλο και όχι σε δόρυ με πέτρινη αιχμή.Ένα πέτρινο όπλο θα αναμενόταν να αφήσει διαφορετικού σχήματος τραύμα, περισσότερο γωνιώδες ή επιμήκες.Αντίθετα, η σχεδόν κυκλική οπή θεωρείται συμβατή με την πρόσκρουση και τη διείσδυση ενός ξύλινου δόρατος.

Ένα δόρυ που διαπέρασε τον θώρακα

Η πιθανή διαδρομή του όπλου μέσα στο σώμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μελέτης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το δόρυ εισήλθε από το μπροστινό μέρος του θώρακα και διέσχισε το σώμα, πιθανότατα τραυματίζοντας έναν πνεύμονα και μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, πριν διαπεράσει την αριστερή ωμοπλάτη.

Ένα τέτοιο τραύμα θα μπορούσε να προκαλέσει ταχύτατη και εκτεταμένη αιμορραγία, οδηγώντας στον θάνατο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η θέση και τα χαρακτηριστικά της οπής κάνουν τους επιστήμονες να εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν σκόπιμη και το χτύπημα να είχε στόχο ζωτικά όργανα.Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη επιστημονική διευκρίνιση: τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για δολοφονία. Η πιθανότητα κυνηγετικού ατυχήματος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Επίσης, δεν είναι γνωστό ποιος κρατούσε το όπλο, εάν υπήρξε σύγκρουση μεταξύ Νεάντερταλ ή εάν εμπλέκονταν άλλοι αρχαϊκοί ανθρώπινοι πληθυσμοί. Οι επιστήμονες έχουν ενδείξεις για το είδος του τραύματος και τον πιθανό μηχανισμό πρόκλησής του, όχι όμως για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μια ζωή σημαδεμένη από τη βία, αλλά και από τη φροντίδα

Το στοιχείο που κάνει την ανακάλυψη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι ο βίαιος θάνατος δεν φαίνεται να ήταν η μοναδική τραυματική εμπειρία του συγκεκριμένου Νεάντερταλ.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το άτομο, του οποίου το φύλο δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, είχε πεθάνει σε ηλικία περίπου 45 ετών. Η εξέταση των δοντιών του αποκάλυψε ένα ακόμη σοβαρό τραύμα, το οποίο πιθανότατα είχε προκληθεί από ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο. Ένα από τα δόντια ήταν σπασμένο, ενώ τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο τραυματισμός είχε συμβεί τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τον θάνατο.

Παρά τη σοβαρότητά του, ο Νεάντερταλ είχε επιβιώσει. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Έμα Πόμεροϊ, από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, θεωρεί πιθανό ότι η επιβίωση αυτή δεν θα ήταν εύκολη χωρίς βοήθεια από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.Ένα τόσο σοβαρό τραύμα στο στόμα θα δυσκόλευε σημαντικά τη μάσηση. Είναι επομένως πιθανό άλλοι Νεάντερταλ να προετοίμαζαν κατάλληλα την τροφή του, προσφέροντάς του μαλακά ή πολτοποιημένα γεύματα.

Έτσι, τα ίδια απολιθωμένα λείψανα που φέρουν ενδείξεις ενός βίαιου θανάτου αποκαλύπτουν και μια διαφορετική ιστορία: εκείνη ενός ατόμου που φαίνεται πως είχε δεχθεί φροντίδα κατά τη διάρκεια της ζωής του.Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η πιθανότητα μιας θανάσιμης επίθεσης. Από την άλλη, οι ενδείξεις ότι η επιβίωση ενός τραυματισμένου μέλους της ομάδας αποτελούσε υπόθεση και των υπολοίπων.

Το σπήλαιο που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τους Νεάντερταλ

Το σπήλαιο Σανιντάρ δεν αποτελεί μια τυχαία αρχαιολογική τοποθεσία. Από τα μέσα του 20ού αιώνα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση της εικόνας που είχε η επιστημονική κοινότητα για τους Νεάντερταλ.

Οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές, κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, έφεραν στο φως λείψανα ατόμων που παρουσίαζαν σοβαρούς τραυματισμούς και ασθένειες. Ένα από αυτά είχε αντιμετωπίσει αναπηρίες, πιθανή κώφωση, μερική τύφλωση και σημαντικούς περιορισμούς στην κίνηση, αλλά κατάφερε να επιβιώσει για πολλά χρόνια.

Η μακροχρόνια επιβίωσή του ενίσχυσε την υπόθεση ότι οι Νεάντερταλ δεν εγκατέλειπαν απαραίτητα τα ευάλωτα μέλη της ομάδας τους, αλλά μπορούσαν να τους προσφέρουν υποστήριξη. Επιπλέον, το Σανιντάρ έγινε διάσημο για τη λεγόμενη «ταφή με λουλούδια».

Σε παλαιότερες ανασκαφές είχαν εντοπιστεί ίχνη γύρης κοντά σε ανθρώπινα λείψανα, δημιουργώντας την υπόθεση ότι οι Νεάντερταλ τοποθετούσαν λουλούδια δίπλα στους νεκρούς τους.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία αμφισβητείται πλέον, καθώς μεταγενέστερες μελέτες έχουν προτείνει ότι η γύρη μπορεί να μεταφέρθηκε στο σημείο από έντομα, όπως οι μέλισσες. Παρόλα αυτά, η αρχαιολογική σημασία του σπηλαίου παραμένει εξαιρετική.

Το μυστήριο της ταφής: Γιατί επέστρεφαν στο ίδιο σημείο;

Ο Shanidar A βρέθηκε μαζί με τα λείψανα τεσσάρων ακόμη Νεάντερταλ —τριών ενηλίκων και ενός βρέφους— σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο σημείο του σπηλαίου.Τα σώματα είχαν τοποθετηθεί κοντά σε έναν μεγάλο, κατακόρυφο βράχο, ο οποίος ενδεχομένως λειτουργούσε ως αναγνωρίσιμο σημείο του χώρου.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ταφές δεν έγιναν όλες ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, πιθανότατα με απόσταση ετών ή δεκαετιών.Η επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου σημείου δημιουργεί την υπόθεση ότι το σπήλαιο είχε ιδιαίτερη σημασία για τις ομάδες Νεάντερταλ που ζούσαν στην περιοχή.Αυτό δεν αποδεικνύει αυτομάτως την ύπαρξη θρησκευτικών πεποιθήσεων ή τελετουργιών όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τον θάνατο ενδεχομένως ήταν πιο σύνθετος από όσο πιστευόταν παλαιότερα.Στην περίπτωση του Shanidar A, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι το σώμα τοποθετήθηκε εκεί σκόπιμα, παρά τον βίαιο τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι πέθανε.

Είναι πράγματι η αρχαιότερη ένδειξη δολοφονίας;

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν αποτελεί την αρχαιότερη γνωστή ένδειξη θανατηφόρας βίας στην ανθρώπινη προϊστορία.

Στον αρχαιολογικό χώρο Sima de los Huesos, στην Ισπανία, επιστήμονες έχουν εντοπίσει κρανίο ηλικίας περίπου 430.000 ετών με τραύματα που ερμηνεύονται ως ενδείξεις σκόπιμης θανατηφόρας επίθεσης.

Εκείνο που ξεχωρίζει την περίπτωση του Shanidar A είναι ο πιθανός τύπος του όπλου.Σύμφωνα με τους συγγραφείς της νέας μελέτης, το τραύμα μπορεί να συνιστά την παλαιότερη γνωστή ένδειξη θανατηφόρας βίας με ξύλινο δόρυ στο αρχείο των ανθρώπινων απολιθωμάτων.

Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις βίαιων τραυματισμών σε σκελετούς Νεάντερταλ. Όμως πολλές από αυτές μπορούν να αποδοθούν σε ατυχήματα, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο όπου το κυνήγι μεγάλων ζώων απαιτούσε επικίνδυνες αναμετρήσεις από κοντινή απόσταση.Ακόμη και στη νέα περίπτωση, η επιστημονική κοινότητα παραμένει προσεκτική.

Ο αρχαιολόγος Τζον ΜακΝαμπ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, σημειώνει στο CNN ότι, παρότι το τραύμα είναι συμβατό με σκόπιμη επίθεση, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα οι συνθήκες του θανάτου.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει επιπλέον πειραματικές δοκιμές, ώστε να υπολογίσει τη δύναμη που απαιτούνταν για να προκληθεί ένα τέτοιο τραύμα και να εξετάσει κατά πόσο η διάτρηση θα μπορούσε να οφείλεται σε ατύχημα.

Η ανακάλυψη που φωτίζει δύο αντίθετες πλευρές της ανθρώπινης φύσης

Για πολλές δεκαετίες, οι Νεάντερταλ παρουσιάζονταν ως πρωτόγονοι, βίαιοι και περιορισμένων νοητικών δυνατοτήτων πρόγονοι ή συγγενείς του σύγχρονου ανθρώπου.

Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό αυτή την εικόνα.Γνωρίζουμε πλέον ότι κατασκεύαζαν εργαλεία, αξιοποιούσαν σύνθετες τεχνικές κυνηγιού, είχαν κοινωνικούς δεσμούς και μπορούσαν να επιβιώνουν μέσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Η ιστορία του Shanidar A προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι σε αυτό το σύνθετο παζλ.Ένα άτομο που πιθανότατα σκοτώθηκε από ανθρώπινο χέρι είχε προηγουμένως καταφέρει να επιβιώσει από έναν σοβαρό τραυματισμό, ενδεχομένως χάρη στη φροντίδα των συντρόφων του. Και όταν πέθανε, το σώμα του φαίνεται ότι τοποθετήθηκε σε έναν χώρο που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για την απόθεση νεκρών.

Ένα μικρό σημάδι πάνω σε ένα οστό 75.000 ετών δεν αρκεί για να αποκαλύψει ποιος κρατούσε το δόρυ ή τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα. Αποκαλύπτει, όμως, κάτι εξίσου σημαντικό: ότι ο κόσμος των Νεάντερταλ περιλάμβανε ενδεχομένως τόσο τη βία όσο και τη φροντίδα, την απώλεια και τους κοινωνικούς δεσμούς. Και πως ακόμη και ύστερα από 75.000 χρόνια, ένα ανθρώπινο τραύμα μπορεί να ανοίξει ένα νέο παράθυρο στην ιστορία της εξέλιξής μας.

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