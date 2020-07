Ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον στο Πήλιο: Όλο το παρασκήνιο από τη «λαθραία» είσοδο

Στην Ελλάδα για διακοπές έφτασε ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον, αγνοώντας τις ταξιδιωτικές συστάσεις εν μέσω πανδημίας από την βρετανική κυβέρνηση, η οποία προτρέπει τους πολίτες να ταξιδεύουν μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Daily Mail», πέταξε χθες – μέσω Βουλγαρίας – για τον αγαπημένο του προορισμό, το Πήλιο.

Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού πέταξε μέσω της βουλγαρικής πρωτεύουσας, την Σόφια, επειδή η ελληνική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τις απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Μιλώντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο Πήλιο, το βράδυ της Τετάρτης (01/07), ο Στάνλεϊ Τζόνσον, είπε: «Είμαι στο Πήλιο για για δουλειές, προσπαθώντας να κάνω την κατοικία μου covid-free εν όψει της επερχόμενης τουριστικής σεζόν. Πρέπει να πάρω τα απαραίτητα μέτρα στο κατάλυμα, γιατί παίρνουν πολύ σοβαρά τον κορονοϊό εδώ. Οι Έλληνες προσπαθούν να σταματήσουν τις μαζικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά χάρηκαν πολύ που με είδαν να έρχομαι. Όλοι ήθελαν να μάθουν από πού ήρθα και τι έκανα. Στην συνέχεια, μέτρησαν την θερμοκρασία μου. Πρέπει να εγκαταστήσουμε αυτές τις αεροπορικές γέφυρες το συντομότερο δυνατό. Από ότι έχω δει, η άφιξη των Βρετανών δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για τους Έλληνες, γιατί είναι πολύ προσεκτικοί εδώ».

Η εντυπωσιακή βίλα στο Πήλιο

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον είναι ερωτευμένος με την Ελλάδα κι έτσι με την πρώτη ευκαιρία κατάφερε να επενδύσει σε ένα εξοχικό στον αγαπημένο του προορισμό.

Ο κρυφός του παράδεισος βρίσκεται στο Χόρτο, ένα χωριό του Πηλίου. Εκεί έχτισε μια πανέμορφη βίλα με ιδιωτική πισίνα που έχει πρόσβαση σε μια υπέροχη απομονωμένη παραλία με καταγάλανα νερά.

Το σπίτι είναι χτισμένο στο παραδοσιακό πηλιορείτικο ύφος με την χαρακτηριστική γκρι πέτρα στην οροφή και ξύλινα κουφώματα. Διαθέτει ένα υπέροχο μπαλκόνι με θέα στον Παγασητικό κόλπο.

Πρόκειται για μια διώροφη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων εκ των οποίων το ένα είναι μάστερ με ensuite μπάνιο και ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές.

Η "βίλα Ειρήνη" όπως ονομάζεται διατίθεται προς ενοικίαση μέσω του τουριστικού γραφείου realholidays.co.uk ωστόσο σπάνια το πετυχαίνει κανείς διαθέσιμο.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον αψήφησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της Βρετανικής κυβέρνησης και πήρε το αεροπλάνο ώστε μέσω Βουλγαρίας να φτάσει στην Ελλάδα. Μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram.

Ο 79χρονος άλλωστε στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία του κάποια στιγμή να εγκατασταθεί μόνιμα στο αγαπημένο του Πήλιο.

Τι είπε για το συμβάν ο Στέλιος Πέτσας

Για το θέμα της άφιξης του πατέρα του Μπόρις Τζόνσον στην Ελλάδα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07).

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος γενικότερα στη δυνατότητα πολιτών να έρχονται στη χώρα μας από χώρες όπως η Βρετανία και η Σουηδία, «έχουμε απαγορεύσει τις απευθείας πτήσεις έως τις 15 Ιουλίου από Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία».

«Αν κάποιος πολίτης των χωρών αυτών φτάσει στην Ελλάδα μέσω άλλης οδού, φυσικά και μπορεί να έρθει, αλλά πάντα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Άλλωστε γίνονται πιο στοχευμένοι έλεγχοι από φορτισμένες επιδημιολογικά περιοχές», πρόσθεσε ο Στέλιος Πέτσας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι απείθαρχος

Tο ταξίδι του πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού δείχνει ότι είναι εφικτό να ταξιδέψει κανείς μέσω τρίτης χώρας και να παραβλέψει τους κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την εξάπλωση της πανδημίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ενεργεί ενάντια των κυβερνητικών συμβουλών σχετικά με τον κορονοϊό.

Πριν από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων, όπως αναφέρει η «Daily Mail», ο Στάνλεϊ Τζόνσον ισχυρίστηκε πως θα συνεχίσει να πηγαίνει στην παμπ, παρά το γεγονός πως οι ηλικιωμένοι έπρεπε να παραμείνουν στα σπίτια τους. Όπως είχε δηλώσει: «Φυσικά θα πάω σε μια παμπ, αν το θελήσω. Οι ιδιοκτήτες των παμπ χρειάζονται λίγο κόσμο, δεν θέλουν να μην πηγαίνει κανένας».

H 25χρονη κολλητή του μπαμπά Τζόνσον

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον σίγουρα δεν είναι ο μέσος 79χρονος και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις επιλογές του: Ήλιος, θάλασσα, το Πήλιο και η κολλητή του φίλη, η οποία είναι πάνω από μισό αιώνα... μικρότερή του και την γνώρισε στα τηλεοπτικό πλατό κι έκτοτε είναι αχώριστοι.

Ο λόγος για την 25χρονη Τζόρτζια Τόφολο. Με την σταρ της βρετανικής τηλεόρασης, συμμετείχαν στο διάσημο τηλεοπτικό σόου δείχνοντας μία απίστευτη άνεση μεταξύ τους. Ο Στάνλεϊ ποζάρει στο πλευρό της ξανθιάς Τόφολο με την οποία τους συνδέει κυρίως η αγάπη για το Συντηρητικό Κόμμα. Η Τόφολο είναι τόσο συντηρητική όσο η οικογένεια Τζόνσον. Εξού και το ψευδώνυμό της... «Ο Μπόρις με μπικίνι».

Η Τζόρτζια Τόφολο γεννήθηκε στο Ντέβον τον Οκτώβριο του 1994, τελείωσε σχολείο θηλέων και σπούδασε Νομική αν και δεν πήρε ποτέ το πτυχίο της. Εντάχθηκε στο Συντηρητικό Κόμμα από τα μαθητικά χρόνια.



Έγινε διάσημη από την εμφάνισή της στην τηλεοπτική σειρά «E4 reality Made in Chelsea» το 2014. Προτού εμφανιστεί στα τηλεοπτικά πλατό, εργάστηκε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, σε οίκο ευγηρίας, σε οικογενειακή επιχείρηση δικηγόρων στο Ντέβον και στη συνέχεια στο δικηγορικό γραφείο Family Law in Partnership με έδρα το Λονδίνο. Όταν ρωτήθηκε από τους «The Sunday Times» για τους πολιτικούς που θαυμάζει, απάντησε: «Το πρότυπό της: Ζακ Γκόλντσμιθ και Τζέικομπ Ρις Μογκ. Τους λατρεύω. Ο Τζέικομπ είναι ο θεός του σεξ», δήλωσε.



Τον Νοέμβριο του 2017, η Τόφολο έλαβε μέρος στο 17ο επεισόδιο του δικτύου ITV's, «I'm a Celebrity ... Get Me Out Out Here!». Στις 10 Δεκεμβρίου, αναδείχθηκε νικήτρια. Τον Οκτώβριο του 2019, εμφανίστηκε στο Celebrity Hunted - Stand Up to Cancer στο πλευρό του Στάνλειϊ Τζόνσον και από τότε κάνουν παρέα.

