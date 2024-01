Ιαπωνία: Οι τουρμπίνες και κομμάτια των φτερών απέμειναν από το Airbus με τους 379 επιβαίνοντες

Ιαπωνία: «πύρινη» σύγκρουση αροσκαφών σε διάδρομο του αεροδρομίου Χανέντα στο Τόκιο, η οποία είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας

Δύσκολες ώρες περνά η Ιαπωνία καθώς μετά τον φονικό σεισμό, ακόμη ένα τραγικό περιστατικό «χτυπά» τη χώρα αυτή τη φορά συγκρούστηκαν δύο αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα ένα Airbus Α350 της Japan Airlines με ένα μικρότερο της ιαπωνικής ακτοφυλακής - σε διάδρομο του αεροδρομίου Χανέντα στο Τόκιο, η οποία είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας.

Το ευτύχημα ήταν πως όλοι οι επιβαίνοντες, συνολικά 379, στο αεροσκάφος Airbus A350 της Japan Airlines που ενεπλάκη στο συμβάν απομακρύνθηκαν... με συνοπτικές διαδικασίες από αυτό, την ώρα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και λίγο πριν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με το αεροσκάφος να κόβεται στα δύο, την ώρα που επιχειρούν οι πυροσβέστες, αποτυπώνει πλήρως το μέγεθος της καταστροφής. Αρκετές ώρες, πλέον, μετά το δυστύχημα περιστατικό, οι φωτογραφίες από όσα απέμειναν από τα δύο αερσοσκάφη είναι συγκλονιστικές.

Ιαπωνία: Τα λάθη που οδήγησαν στην «πύρινη» σύγκρουση αεροσκαφών

Καθώς η πτήση 516 της Japan Airlines προσέγγιζε το αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο αργά το απόγευμα της Τρίτης, όλα τα σημάδια έδειχναν ότι το 90λεπτο ταξίδι ρουτίνας από το Σαπόρο δεν είχε άδοξο τέλος.

Στις 5:43 μ.μ. τοπική ώρα, το προσωπικό του πύργου ελέγχου είπε στους πιλότους του αεροσκάφους Airbus A350-900 να συνεχίσουν την προσέγγισή τους στη Χανέντα. Ενάμιση λεπτό αργότερα, στην πτήση δόθηκε άδεια για προσγείωση, σύμφωνα με ήχο που δημοσιεύτηκε στο LiveATC.net, το οποίο παρακολουθεί τις επικοινωνίες του αεροδρομίου.

Λιγότερο από τρία λεπτά μετά από αυτό, το αεροσκάφος με 379 επιβαίνοντες τυλίχτηκε στις φλόγες , αφού χτύπησε ένα πολύ μικρότερο De Havilland Canada Dash 8 της ιαπωνικής ακτοφυλακής που μόλις είχε προσγειωθεί.

«Έχουμε φωτιά στον διάδρομο 34R», είπε ένας άγνωστος ομιλητής.

New footage of passengers evacuating burning plane in Japan

Η σύγκρουση στο 34R, γνωστό και ως Runway C, πυροδότησε μια βολίδα στο σημείο της πρόσκρουσης, με βίντεο να δείχνει το αεροσκάφος να φλέγεται καθώς τροχοδρομεί στον διάδρομο για να σταματήσει. Οι γρήγορες εργασίες διάσωσης επέτρεψαν σε όλους τους 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος να διαφύγουν, ακόμη και όταν καπνός γέμισε την καμπίνα του A350.

Πέντε από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της ακτοφυλακής που ετοιμαζόταν να παραδώσει έκτακτη βοήθεια στα θύματα του σεισμού της 1ης Ιανουαρίου στη βορειοδυτική Ιαπωνία πέθαναν, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Τα θύματα ήταν ο συγκυβερνήτης Nobuyuki Tahara, 41 ετών, ο ασυρματιστής Yoshiki Ishida, 27, ο χειριστής ραντάρ Wataru Tatewaki, 39 και οι μηχανικοί Makoto Uno, 47, και ο 56χρονος Shigeaki Kato, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα. Ο πιλότος, ο 39χρονος Genki Miyamoto, επέζησε.

Οι ιαπωνικές αρχές αναφέρουν ότι η αιτία της συντριβής παραμένει ασαφής.

Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας θα διεξαγάγει έρευνα για το εάν πιθανή επαγγελματική αμέλεια οδήγησε σε θανάτους και τραυματισμούς, ανέφεραν διάφορα ειδησεογραφικά μέσα, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι μια ειδική μονάδα έρευνας είχε συσταθεί στο αεροδρόμιο και ερευνούσε τον διάδρομο προσγείωσης και σχεδιάζει να πάρει συνέντευξη από άτομα που εμπλέκονται, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει εάν εξετάζουν πιθανή επαγγελματική αμέλεια.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το βράδυ, αξιωματούχοι της JAL δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η πτήση 516 είχε άδεια προσγείωσης, αν και δεν εξάγουν ακόμη συμπεράσματα. Δεν ήταν σαφές εάν το αεροπλάνο της ακτοφυλακής είχε επίσης άδεια να βρίσκεται στον διάδρομο - οι οδηγίες ήταν αλλοιωμένες στην καταγραφή του ATC.

Το NHK ανέφερε ότι ο πύργος ελέγχου έδωσε εντολή στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής να κρατηθεί κοντά στον διάδρομο προσγείωσης.

Ωστόσο, ο τηλεοπτικός σταθμός επικαλέστηκε επίσης έναν ανώνυμο αξιωματούχο της ακτοφυλακής να λέει ότι ο πιλότος, είπε αμέσως μετά το ατύχημα ότι είχε άδεια να απογειωθεί.

Ανθρώπινο λάθος από την πλευρά της αεροπορικής εταιρείας, της ακτοφυλακής ή των ελεγκτών είναι πιθανό, δήλωσε Ιάπωνας αναλυτής ταξιδιών και αερομεταφορών.

Η αναστάτωση συνεχίστηκε στο αεροδρόμιο μέχρι την Τετάρτη, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Μεταφορών και της ακτοφυλακής δήλωσαν ότι διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και πώς θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Το συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών του υπουργείου θα επιδιώξει να προσδιορίσει εάν σημειώθηκε κάποια εσφαλμένη επικοινωνία στην επιχείρηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η Airbus είπε ότι θα παράσχει τεχνική βοήθεια στις γαλλικές και ιαπωνικές αρχές που ερευνούν τη συντριβή, ενώ ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Κισίντα, που ήδη αντιμετωπίζει έναν μεγάλο σεισμό το νέο έτος, διέταξε βοήθεια στα θύματα.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτες που τράπηκαν σε φυγή έδειξαν τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται στις εξόδους και στις δύο πλευρές του αεροσκάφους, οι οποίες μπορούσαν να φανούν γερμένες προς τα εμπρός με πεσμένο μπροστινό σύστημα προσγείωσης, φλόγες να γλείφουν τα παράθυρά του και καπνός να υψώνεται πάνω από την άτρακτο καθώς οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έδιναν μάχη με τη φωτιά .

«Μόλις προσγειωθήκαμε, έγινε ένα «μπαμ». Και παρατήρησα μια φλόγα να υψώνεται από τη δεξιά πλευρά», είπε μια γυναίκα επιβάτης στο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Έκανε ζέστη μέσα στο αεροπλάνο και σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν θα επιζούσα».

«Νόμιζα ότι προσγειωθήκαμε κανονικά. Αλλά μετά κατάλαβα ότι μύριζα καπνό. Κοίταξα έξω και καιγόταν ήδη», είπε στο NHK μια γυναίκα με ένα μικρό παιδί.

«Έπρεπε να προστατέψω την κόρη μου. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα στο μυαλό μου».

Αργότερα βίντεο έδειξαν ότι ολόκληρο το αεροπλάνο να έχει τυλιχθεί από μια τεράστια φωτιά, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς.

Τα σύγχρονα αεροσκάφη πρέπει να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως σε όχι περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο το ήμισυ του αριθμού των διαθέσιμων διαφανειών έκτακτης ανάγκης. Για να αποκτήσουν πιστοποίηση, οι κατασκευαστές πραγματοποιούν ασκήσεις με πλήρως φορτωμένα αεροσκάφη υπό προσομοιωμένες χαοτικές συνθήκες. Ακόμη και το γιγάντιο Airbus A380 κατάφερε να αδειάσει σε αυτό το χρονικό παράθυρο, με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι ο καπετάνιος του μικρότερου αεροπλάνου κατάφερε να γλιτώσει από τη συντριβή και είχε τις αισθήσεις του. Το NHK είπε ότι ο 39χρονος τραυματίστηκε σοβαρά.

Το αεροσκάφος είναι το πρώτο κύτος του A350 που καταστράφηκε από ατύχημα. Η Japan Airlines διαθέτει στόλο 16 αεροσκαφών A350-900, χωρητικότητας 369 ή 391 επιβατών σε μια λεγόμενη εσωτερική διαμόρφωση υψηλής πυκνότητας. Ο αερομεταφορέας πετά τον τύπο από το 2019.

Η γαλλική Airbus, η οποία κατασκεύασε το αεροπλάνο JAL, δήλωσε ότι θα στείλει μια ομάδα ειδικών για να βοηθήσει τις ιαπωνικές αρχές να διερευνήσουν. Ερευνητές από τη Βρετανία, όπου κατασκευάζονταν οι δύο κινητήρες Rolls-Royce Trent XWB, επρόκειτο επίσης να συμμετάσχουν.

Οι συγκρούσεις στο έδαφος μεταξύ αεροσκαφών είναι σπάνιες και οι ζημιές είναι συνήθως μικρές, επειδή οι συγκρούσεις τείνουν να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πιο αργής τροχοδρόμησης. Η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της αεροπορίας, ωστόσο, συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επίγειας σύγκρουσης το 1977, όταν δύο αεροσκάφη Boeing 747 συγκρούστηκαν στον διάδρομο του αεροδρομίου Los Rodeos στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, σκοτώνοντας 583 άτομα.

Το αεροδρόμιο Haneda δεν έχει υποστεί θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα από τον Φεβρουάριο του 1982, όταν ένα McDonnell Douglas της JAL συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο στον κόλπο του Τόκιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο 24 από τους 174 επιβαίνοντες.