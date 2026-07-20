Γουιάνα: Τεράστιο κύμα ανέτρεψε φεριμπότ – Αγνοούνται 66 επιβάτες

Snapshot Το φεριμπότ «Barima» στη Γουιάνα ανετράπη από ένα τεράστιο κύμα, με 66 από τους 133 επιβαίνοντες να αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άτομα, μεταξύ των οποίων 41 άνδρες, 11 γυναίκες και 15 παιδιά.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει επεκταθεί σε περιοχή 1.070 τετραγωνικών χιλιομέτρων με συμμετοχή ντόπιων αλιέων.

Το πλοίο, χωρητικότητας 300 ατόμων, δεν ήταν υπερφορτωμένο και είχε υποβληθεί σε συντήρηση το 2024 με νέες μηχανές.

Το ναυάγιο είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών για τη Γουιάνα, με πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Snapshot powered by AI

Σε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν επιδοθεί οι αρχές της Γουιάνας, μετά τη βύθιση του φεριμπότ «Barima», στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής, 67 επιβαίνοντες έχουν διασωθεί, ενώ άλλοι 66 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται 41 άνδρες, 11 γυναίκες και 15 παιδιά — έξι αγόρια και εννέα κορίτσια.

Η ζώνη των ερευνών έχει επεκταθεί σημαντικά, από τα 400 στα 1.070 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ντόπιοι αλιείς, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη θαλάσσια περιοχή.

Ο υπουργός Δημόσιων Έργων, Χουάν Ετζχίλ, ανέφερε ότι το πλοίο ανετράπη όταν χτυπήθηκε από ένα τεράστιο κύμα. Το «Barima» είχε αποπλεύσει το βράδυ του Σαββάτου από την πρωτεύουσα Τζορτζτάουν, με προορισμό το Πορτ Καϊτούμα, στην καρδιά του τροπικού δάσους της χώρας.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 18χρονου Γουέιν Κίτσον, ο οποίος είπε ότι οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνταν τη στιγμή που το πλοίο ανατράπηκε. Ο ίδιος κατάφερε να επιβιώσει κολυμπώντας επί σχεδόν έξι ώρες, μέχρι να εντοπιστεί από τα σωστικά συνεργεία. Ωστόσο, αγνοούνται η σύζυγός του και η μικρή τους κόρη.

Το φεριμπότ είχε χωρητικότητα 300 ατόμων και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ήταν υπερφορτωμένο, καθώς μετέφερε 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Είχε ναυπηγηθεί το 1939 και είχε υποβληθεί σε συντήρηση το 2024, ενώ λειτουργούσε με νέες μηχανές.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 23:00 τοπική ώρα, καθώς βρισκόταν στην ανοιχτή θάλασσα.

«Διατηρούμε τις ελπίδες ότι θα τους βρούμε όλους», δήλωσε ο Χουάν Ετζχίλ, την ώρα που η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται.

Το ναυάγιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών για τη μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής, με πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων.