«Ποιος σκότωσε τον Κερτ Κομπέιν;» Τελικά αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε ο τραγουδιστής των Nirvana;

Snapshot Νέοι ισχυρισμοί θέτουν υπό αμφισβήτηση την αυτοκτονία του Κερτ Κομπέιν, βασιζόμενοι σε στοιχεία που φέρεται να παραδέχθηκε ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Σον Μπαρνς.

Το Γραφείο Λογοδοσίας της Αστυνομίας του Σιάτλ διερευνά καταγγελία για χειρισμούς της αστυνομίας μετά την παρουσίαση νέων στοιχείων από την ομάδα «Who Killed Kurt?».

Η ομάδα «Who Killed Kurt?» υποστηρίζει ότι τα νέα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης ως πιθανής ανθρωποκτονίας.

Η αστυνομία του Σιάτλ διατηρεί το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας και δεν προτίθεται να ανοίξει ξανά την υπόθεση.

Η έρευνα του OPA αφορά τους χειρισμούς της αστυνομίας και δεν ανατρέπει το συμπέρασμα περί αυτοκτονίας του Κομπέιν. Snapshot powered by AI

Νέα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, τραγουδιστή των Nirvana, εγείρουν ισχυρισμοί σχετικά με όσα φέρεται να παραδέχθηκε ο πρώην επικεφαλής της αστυνομίας του Σιάτλ για τα στοιχεία της έρευνας του 1994.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία λογοδοσίας της αστυνομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ανατραπεί το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το Γραφείο Λογοδοσίας της Αστυνομίας του Σιάτλ (Office of Police Accountability – OPA) διερευνά καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Σον Μπαρνς, φέρεται να αναγνώρισε ότι ορισμένα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί μετά τον θάνατο του μουσικού δεν συμφωνούσαν με όσα αναφέρονταν στην αρχική αστυνομική έκθεση.

Ο Κομπέιν, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της grunge σκηνής, ήταν μόλις 27 ετών όταν εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σε θερμοκήπιο στην κατοικία του στο Σιάτλ, τον Απρίλιο του 1994. Οι αρχές κατέληξαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, συμπέρασμα το οποίο εξακολουθεί να υποστηρίζει η αστυνομία.

Η αναφορά στην απουσία αίματος από το χέρι του μουσικού

Στο επίκεντρο των νέων ισχυρισμών βρίσκεται συνάντηση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 μεταξύ του τότε αρχηγού της αστυνομίας, Σον Μπαρνς, και εκπροσώπων της ομάδας ερευνητών «Who Killed Kurt?», η οποία ζητά να επανεξεταστεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η συγκεκριμένη ομάδα, στη συνάντηση συζητήθηκαν ευρήματα που, κατά την εκτίμησή της, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Μεταξύ αυτών ήταν η φερόμενη απουσία αίματος από το αριστερό χέρι του Κομπέιν, το οποίο, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάστηκε από τις αρχές, χρησιμοποιήθηκε για να κρατήσει την κάννη του όπλου κοντά στο στόμα του.

Ο Μαρκ Λάρσον, νομικός σύμβουλος της ομάδας και πρώην ανώτερος εισαγγελέας της κομητείας Κινγκ, φέρεται να επισήμανε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να εγείρει το ερώτημα εάν το χέρι του μουσικού τοποθετήθηκε πάνω στο όπλο μετά τον πυροβολισμό.

Κατά την εκδοχή των ερευνητών, ο Μπαρνς απάντησε: «Άρα αυτή είναι η εξήγηση... το χέρι τοποθετείται μετά το συμβάν της διασποράς του αίματος».

Η συγκεκριμένη φράση αποδίδεται στον πρώην αρχηγό της αστυνομίας από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση και δεν συνιστά από μόνη της επιβεβαίωση ότι ο θάνατος του Κομπέιν δεν ήταν αυτοκτονία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κατά τη συζήτηση για την ταχύτητα με την οποία οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας, ο Μπαρνς φέρεται να υπογράμμισε ότι κάθε τέτοια απόφαση λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Όπως φέρεται να δήλωσε, παρότι δεν υπηρετούσε στην αστυνομία του Σιάτλ την περίοδο του θανάτου του μουσικού, η συνήθης πρακτική είναι κάθε θάνατος να διερευνάται αρχικά ως πιθανή ανθρωποκτονία, προτού εξαχθούν συμπεράσματα.

Η ομάδα που ζητά νέα διερεύνηση

Η ομάδα «Who Killed Kurt?» αποτελείται από εθελοντές ερευνητές που αμφισβητούν το επίσημο πόρισμα και υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Κομπέιν θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου ως πιθανή ανθρωποκτονία. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της, έχει παρουσιάσει νέα ανάλυση ιατροδικαστικών και βαλλιστικών στοιχείων, η οποία, σύμφωνα με τα μέλη της, δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα.

Η επικεφαλής ερευνήτρια της ομάδας, Μισέλ Γουίλκινς, δήλωσε στην New York Post ότι ελπίζει η εξέταση από το OPA να αποσαφηνίσει ποιες ενέργειες ακολούθησε η αστυνομία μετά την παρουσίαση των νέων ευρημάτων.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την αρμόδια υπηρεσία, στις 5 Οκτωβρίου, η Γουίλκινς ανέφερε ότι η ομάδα είχε παραδώσει στην αστυνομία νέα στοιχεία, τα οποία, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν και θα έπρεπε να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις.

Όπως υποστήριξε, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ομάδα, δεν προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες εργαστηριακές δοκιμές ή περαιτέρω έρευνα μετά τη συνάντηση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει όλες τις εσωτερικές ενέργειες που ενδεχομένως έγιναν από την αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο Λάρσον φέρεται να θεωρεί ότι, εάν δεν ακολούθησε ουσιαστική διερεύνηση των στοιχείων, θα μπορούσε να τίθεται ζήτημα παράλειψης των υποχρεώσεων της αστυνομίας απέναντι στο κοινό.

Η Γουίλκινς υπογράμμισε επίσης ότι η θέση της ομάδας δεν είναι πως έχει αποδείξει οριστικά ότι ο Κομπέιν δολοφονήθηκε, αλλά ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν απαιτούν νέα και ενδελεχή εξέταση.

Η αστυνομία δεν προτίθεται να ανοίξει ξανά την υπόθεση

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να επανανοίξει την έρευνα για τον θάνατο του Κομπέιν. Η υπηρεσία παρέμεινε στο συμπέρασμα που είχε προκύψει από επανεξέταση της υπόθεσης το 2014, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η έρευνα του OPA ξεκίνησε μετά την υποβολή καταγγελίας στις 28 Ιουνίου από άτομο που παρακολουθεί το έργο της ομάδας «Who Killed Kurt?». Αντικείμενό της είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χειρισμοί που ακολούθησαν τις νέες καταγγελίες και την παρουσίαση των στοιχείων στον τότε επικεφαλής της αστυνομίας.

Ο Μπαρνς παραιτήθηκε από τη θέση του τον Ιούλιο, έπειτα από επικρίσεις για τον χειρισμό ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ στο Seattle Center, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο θύματα και ένας από τους δράστες.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο ίδιος ούτε το OPA ούτε η αστυνομία του Σιάτλ είχαν απαντήσει στα αιτήματα της New York Post για σχολιασμό.

Η στάση της Κόρτνεϊ Λαβ

Η υπόθεση του θανάτου του Κομπέιν έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τόσο τις αρχές όσο και τους θαυμαστές του. Το 1995, η χήρα του μουσικού, Κόρτνεϊ Λαβ, είχε ζητήσει να της παραδοθεί ολόκληρος ο αστυνομικός φάκελος της υπόθεσης, χωρίς να παραμείνουν αντίγραφα στην αστυνομία του Σιάτλ.

Η Λαβ, η οποία πιστεύει ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε, είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν άνθρωποι που επιχειρούσαν να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από το υλικό της υπόθεσης. Η αστυνομία δεν έκανε δεκτό το αίτημά της.

Η Μπεβ Άιρλαντ, ερευνήτρια και υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας «Who Killed Kurt?», χαρακτήρισε ενθαρρυντική την απόφαση του OPA να εξετάσει το νέο ζήτημα. Όπως ανέφερε, η έκθεση που παρουσιάστηκε στον Μπαρνς στις 4 Νοεμβρίου περιλάμβανε εκτενή έρευνα, επιστημονική και ιατροδικαστική ανάλυση, καθώς και ανεξάρτητες βαλλιστικές εξετάσεις.

Η ίδια υποστήριξε ότι μια τέτοια εργασία απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και ουσιαστική απάντηση από τις αρμόδιες αρχές, αντί για μια τυπική απόρριψη.

Προς το παρόν, πάντως, το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν παραμένει αμετάβλητο. Η εξέταση της καταγγελίας από το OPA αφορά τους χειρισμούς της αστυνομίας και δεν ισοδυναμεί με ανατροπή του συμπεράσματος περί αυτοκτονίας.

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