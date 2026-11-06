Θρίλερ στον Καναδά: Αρκούδες κατασπάραξαν μητέρα και κόρη που έκαναν περίπατο στο δάσος

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να ενεπλάκησαν περισσότερες από μία αρκούδες στην επίθεση και έχουν στήσει παγίδες για τον εντοπισμό τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Θρίλερ στον Καναδά: Αρκούδες κατασπάραξαν μητέρα και κόρη που έκαναν περίπατο στο δάσος

H 48χρονη Τζένιφερ Μπαλκάρας και η 20χρονη Σελά Ριντ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μητέρα και κόρη βρήκαν τραγικό θάνατο πιθανότατα από επίθεση αρκούδας ή αρκούδων γκρίζλι σε δάσος της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.
  • Οι σοροί των δύο γυναικών βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, σε διαφορετικές ημέρες, κοντά στην περιοχή Μπέλα Κούλα.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα και έχουν στήσει παγίδες για τον εντοπισμό της ή των αρκούδων που ευθύνονται, προκειμένου να αξιολογηθούν και ενδεχομένως να θανατωθούν.
  • Η 48χρονη και η 20χρονη κόρη της γνώριζαν καλά την περιοχή και πραγματοποιούσαν έναν χαλαρό περίπατο όταν δέχθηκαν την επίθεση.
  • Η οικογένεια των θυμάτων αντιμετωπίζει οικονομική επιβάρυνση και έχει δημιουργηθεί εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που έχει συγκεντρώσει πάνω από 25.000 δολάρια.
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Τραγικό θάνατο βρήκαν μία μητέρα και η 20χρονη κόρη της στον Καναδά, όταν δέχθηκαν πιθανότατα επίθεση από μία ή περισσότερες αρκούδες γκρίζλι, ενώ περπατούσαν σε δασική περιοχή. Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν σε διαφορετικές ημέρες, σε μονοπάτι κοντά στην περιοχή Μπέλα Κούλα, στη Βρετανική Κολομβία.

Πρόκειται για την 48χρονη Τζένιφερ Μπαλκάρας και την 20χρονη Σελά Ριντ, οι οποίες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το CBC και ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αξιωματικών Προστασίας Περιβάλλοντος της επαρχίας.

Οι σοροί εντοπίστηκαν σε απόσταση 150 μέτρων

Η πρώτη σορός βρέθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στο μονοπάτι Σνούκα Γουέστ, κοντά στην Μπέλα Κούλα. Η δεύτερη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Τζεφ Τάιρ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν στην επίθεση συμμετείχαν περισσότερες από μία αρκούδες.

«Δεν είναι ακόμη σαφές εάν εμπλέκεται περισσότερη από μία αρκούδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάθε αρκούδα που θα εντοπιστεί και θα αιχμαλωτιστεί θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετείχε στην επίθεση, θα θανατωθεί, σύμφωνα με τις επαρχιακές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Οι Αρχές αναζητούν την αρκούδα ή τις αρκούδες

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης, ο Τάιρ ανέφερε ότι στην κοιλάδα της Μπέλα Κούλα ζουν «πολλές αρκούδες γκρίζλι», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι είχαν καταγραφεί αναφορές για θεάσεις αρκούδων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αξιωματικοί εξακολουθούσαν να προσπαθούν να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν το ζώο ή τα ζώα που εμπλέκονται στην επίθεση, ωστόσο καμία αρκούδα γκρίζλι δεν είχε παγιδευτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κατανοούμε ότι μια θανατηφόρα επίθεση από αρκούδα γκρίζλι μπορεί να προκαλέσει πολλά ερωτήματα και ανησυχίες στις τοπικές κοινότητες αλλά και πέρα από αυτές», δήλωσε ο ερευνητής, διαβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στην επίθεση.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον λόγο που καθυστέρησε ο εντοπισμός της δεύτερης σορού, ο Τάιρ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος τόσο την πορεία της έρευνας όσο και τον σεβασμό προς την οικογένεια των θυμάτων.

Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι οι δύο σοροί βρέθηκαν σε απόσταση 492 ποδιών, δηλαδή περίπου 150 μέτρων μεταξύ τους.

Μητέρα και κόρη γνώριζαν καλά την περιοχή

Ο αδελφός της Τζένιφερ, Τζος Μπαλκάρας, είχε δηλώσει προηγουμένως στο CBC ότι η αδελφή του και η ανιψιά του γνώριζαν καλά το συγκεκριμένο μονοπάτι, περιγράφοντας τη διαδρομή τους ως έναν «χαλαρό περίπατο».

Η 48χρονη εργαζόταν ως θεραπεύτρια μέσω της τέχνης (art therapist) στην Μπέλα Κούλα και ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, με τη Σελά να είναι η μικρότερη. Σύμφωνα με σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe, την οποία δημιούργησαν οικείοι της οικογένειας, αφήνει πίσω της τρία ενήλικα παιδιά, έναν γιο και δύο κόρες, καθώς και ένα εγγόνι.

Είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή, προκειμένου να «ακολουθήσει μια νέα επαγγελματική πορεία και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της», όπως αναφέρεται στη σελίδα οικονομικής ενίσχυσης.

«Εργαζόταν για να χτίσει το μέλλον της και δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να δημιουργήσει αποταμιεύσεις ή να βάλει στην άκρη χρήματα για να βοηθήσει την οικογένειά της σε απρόβλεπτα έξοδα όπως αυτά», σημειώνεται στο GoFundMe.

«Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η οικογένειά της θα ερχόταν αντιμέτωπη με μια τόσο αδιανόητη απώλεια», προστίθεται.

«Είχε όλη τη ζωή μπροστά της» - Συγκλονισμένοι οι συγγενείς της 20χρονης

Η 20χρονη Σελά περιγράφεται από τους συγγενείς της ως μια «ευγενική, γλυκιά και ήσυχη ψυχή». Σύμφωνα με το CBC, σπούδαζε μέσω του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Athabasca.

«Η Σελά ήταν μόλις 20 ετών και είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Μόλις ξεκινούσε το ταξίδι της στην ενήλικη ζωή, γεγονός που κάνει αυτή την απώλεια ακόμη πιο οδυνηρή», αναφέρεται στη σελίδα του GoFundMe.

Η εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 25.000 δολάρια. Τα χρήματα προορίζονται να βοηθήσουν την οικογένεια να αντιμετωπίσει την απρόσμενη οικονομική επιβάρυνση από την οργάνωση των κηδειών και την κάλυψη των σχετικών εξόδων και για τις δύο γυναίκες.

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