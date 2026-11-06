Γερμανία: Άφησε πίσω τη 17χρονη φίλη του στο χιονισμένο βουνό, σε υψόμετρο 2.500 μέτρων στους -12 °C

Snapshot Ένας 21χρονος άφησε μόνη του τη 17χρονη φίλη του στο βουνό Ζούγκσπιτσε σε υψόμετρο 2.500 μέτρων, όπου η θερμοκρασία έπεσε στους -12 °C και άρχισε έντονη χιονόπτωση.

Η 17χρονη υπέστη υποθερμία και διασώθηκε μετά από κλήση βοήθειας, μεταφερόμενη σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία διερευνά αν η εγκατάλειψη της κοπέλας ήταν απόφαση του 21χρονου ή κοινή μεταξύ τους.

Η θέσπιση σε κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας άλλου ατόμου τιμωρείται στην Αυστρία με φυλάκιση έως τρεις μήνες.

Η διάσωση της έφηβης έγινε από επτά μέλη της ορειβατικής υπηρεσίας, καθώς η αρχική προσπάθεια με ελικόπτερο απέτυχε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Η αυστριακή αστυνομία διεξάγει έρευνα για έναν 21χρονο, αφού μια 17χρονη έμεινε εγκαταλελειμμένη στο ψηλότερο βουνό της Γερμανίας

Οι δύο είχαν προγραμματίσει να αναρριχηθούν στο βουνό Ζούγκσπιτσε, αλλά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση όταν οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν δραματικά.

Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει μέσα στη νύχτα για να αναρριχηθεί στο βουνό και να δει την ανατολή του ηλίου.

Έφτασαν σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων πριν η θερμοκρασία πέσει κατακόρυφα στους -12 °C και αρχίσει να χιονίζει έντονα, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο χιόνι που έφτανε μέχρι τα γόνατα, η έφηβη έχασε τις δυνάμεις της και ο νεαρός από τη Βαυαρία την άφησε πίσω για να κατέβει από το βουνό.

Η κοπέλα τηλεφώνησε για βοήθεια και διασώθηκε από τις αρχές, πριν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει αν ο νεαρός εγκατέλειψε τη φίλη του ή αν επρόκειτο για κοινή απόφαση.

Όταν ρωτήθηκαν για τον λόγο της διαφωνίας, επικαλέστηκαν την εν εξελίξει έρευνα.

Ωστόσο, η θέσπιση σε κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας άλλου ατόμου τιμωρείται στην Αυστρία με φυλάκιση έως και τριών μηνών. Το βουνό Ζούγκσπιτσε βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας, με την κορυφή του να βρίσκεται εντός της Γερμανίας.

Όπως είπε διασώστης της ορειβατικής υπηρεσίας διάσωσης του Έρβαλντ στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό SWR η διάσωση με ελικόπτερο δεν ήταν αρχικά εφικτή λόγω των καιρικών συνθηκών.

Επτά μέλη της ομάδας από τον ορεινό σταθμό Zugspitzbahn, χρειάστηκε να φτάσουν στην κορυφή του βουνού σε ύψος 2.962 μέτρα, για να τη διασώσουν.

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