Αγνοούμενοι ορειβάτες από το 1992 βρέθηκαν θαμμένοι σε ελβετικό παγετώνα που λιώνει

Snapshot Δύο Βέλγοι ορειβάτες που αγνοούνταν από το 1992 βρέθηκαν νεκροί σε ελβετικό παγετώνα που λιώνει, ταυτοποιημένοι μέσω εξετάσεων DNA.

Ο παγετώνας Trift στη νοτιοδυτική Ελβετία έλιωσε επαρκώς ώστε να αποκαλυφθούν τα λείψανα, γεγονός που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Οι ελβετικοί παγετώνες έχουν χάσει το 24% του όγκου τους μεταξύ 2015 και 2025, με ρυθμό θέρμανσης διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Πάνω από 1.000 μικροί παγετώνες έχουν εξαφανιστεί πλήρως, και αναμένεται ότι τα δύο τρίτα του όγκου των παγετώνων των Άλπεων θα χαθούν έως το 2100, ακόμη και με μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παρόμοια εύρεση λειψάνων ορειβάτη είχε γίνει και πριν τρία χρόνια κοντά στο Matterhorn, αποδεικνύοντας τη διαρκή επίδραση της τήξης των παγετώνων στην ανάκτηση στοιχείων αγνοουμένων. Snapshot powered by AI

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, δύο Βέλγοι ορειβάτες θεωρούνταν αγνοούμενοι μετά το ταξίδι τους στις ελβετικές Άλπεις.

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν τα πτώματά τους, όταν η κλιματική αλλαγή οδήγησε σε υποχώρηση των παγετών.

Η αστυνομία στη νοτιοδυτική περιοχή του Βαλέ διαθέτει βάση δεδομένων με όλα τα άτομα που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα.

Τα ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν από έναν πεζοπόρο τον περασμένο μήνα, καθώς ο παγετώνας Trift, νότια της πόλης της Λουκέρνης, έλιωνε.

Οι εξετάσεις DNA ταυτοποίησαν τα λείψανα ως δύο Βέλγους πεζοπόρους, οι οποίοι πέθαναν σε ηλικία 39 και 41 ετών. Είχαν χαθεί κοντά στο βουνό Weissmies το 1992.

Πριν από τρία χρόνια, βρέθηκε ένα πτώμα σε έναν ελβετικό παγετώνα κοντά στο Matterhorn. Ταυτοποιήθηκε ως Γερμανός ορειβάτης που είχε εξαφανιστεί το 1986.

Οι ελβετικοί παγετώνες λιώνουν με επιταχυνόμενο ρυθμό και έχουν χάσει το 24% του συνολικού όγκου τους μεταξύ 2015 και 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του GLAMOS (Πρόγραμμα Παρακολούθησης Παγετώνων στην Ελβετία), ο ρυθμός θέρμανσης στις ελβετικές Άλπεις είναι διπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν το 10% της συνολικής τους μάζας πάγου το 2022 και το 2023. Αυτό ισοδυναμεί με όλο τον πάγο που χάθηκε μεταξύ 1960 και 1990.

Περισσότεροι από 1.000 μικρούς παγετώνες να έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Φέτος, καταγράφηκε ενεργή τήξη σε μεγάλα υψόμετρα λόγω του καλοκαιρινού κύματος καύσωνα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, ακόμη και αν οι άνθρωποι καταφέρουν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τουλάχιστον τα δύο τρίτα του όγκου των παγετώνων των Άλπεων θα έχουν εξαφανιστεί έως το 2100.