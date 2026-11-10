Γερμανία: Συναγερμός για κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα στο Βρανδεμβούργο

Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 σε πάπιες, χήνες και κοτόπουλα - Άμεση εντολή των αρχών για τη θανάτωση 160 πτηνών και τη δημιουργία ζωνών προστασίας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γερμανία: Συναγερμός για κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα στο Βρανδεμβούργο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 σε φάρμα με πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας.
  • Δόθηκε εντολή για τη θανάτωση 160 πτηνών και τη δημιουργία ζωνών προστασίας γύρω από τη μολυσμένη φάρμα.
  • Ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια πτηνά είναι υψηλός λόγω της φθινοπωρινής μετανάστευσής τους.
  • Πρόσφατα είχε εντοπιστεί και άλλο κρούσμα γρίπης των πτηνών σε άγρια χήνα στην ίδια περιοχή.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Γερμανίας, καθώς εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών για αυτό το φθινόπωρο σε φάρμα στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, σε κοντινή απόσταση από το Βερολίνο.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα στην περιοχή Χάβελαντ, η οποία φιλοξενούσε συνολικά 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα. Άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δόθηκε εντολή για τη θανάτωση όλων των πτηνών της μονάδας. Παράλληλα, οριοθετήθηκαν αυστηρές ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την πληγείσα τοποθεσία προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά.

Η ανησυχία ωστόσο παραμένει έντονη. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια πτηνά θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός αυτή την περίοδο, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η φθινοπωρινή τους μετανάστευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημερινό περιστατικό δεν είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε εντοπιστεί ένα ακόμη κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε μια άγρια χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε, επίσης στο Βρανδεμβούργο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:42ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που σφοδρή καταιγίδα μετατρέπει ποταμό σε φουρτουνιασμένη θάλασσα - Βίντεο

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα στο Βρανδεμβούργο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot 10/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 53 εκατ. ευρώ

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo»

21:21LIFESTYLE

Ντάστιν Χόφμαν: «Κατέληξα στο ταμείο ανεργίας» - Η ταινία που του έφερε δόξα, αλλά όχι χρήματα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου για την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση της Ουκρανίας - «Δεν θα υποκύψουμε στον κλασικό εκβιασμό» λέει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται του Δεκεμβρίου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τελεσίγραφο στο TikTok για αναστολή λειτουργίας λόγω παιδικής πορνογραφίας

20:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

20:47ΕΘΝΙΚΑ

Ηχηρή παρέμβαση της αμερικανίδας βουλευτή Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση - «Δεν είμαι αρπακτικό»

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Και τρίτο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, λέει το Ιράν

20:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠ: Με κλειστά κτίρια οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου - Αντιδρούν ο ΣΦΕΑ και φοιτητικοί σύλλογοι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επεκτείνει το Iron Beam στην αεράμυνά του - «Αλλάζει ριζικά το πεδίο της μάχης»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Παπασταύρου για τον απόπλου του Abeille Marengo: «Προχωρούμε με σχέδιο»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε λιμάνι λόγω προβλήματος στον κινητήρα - Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Σοβαρός τραυματισμός 55χρονου αγρότη – Έπεσε με το τρακτέρ του σε γκρεμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο - Πώς ΜΚΟ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

20:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Τηγάνης, ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλάει στο Newsbomb.gr: Γιατί λιγοστεύουν τα ξύλινα κιόσκια στην Αθήνα

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται του Δεκεμβρίου

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

20:47ΕΘΝΙΚΑ

Ηχηρή παρέμβαση της αμερικανίδας βουλευτή Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ