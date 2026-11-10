Γερμανία: Συναγερμός για κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα στο Βρανδεμβούργο

Snapshot Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 σε φάρμα με πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας.

Δόθηκε εντολή για τη θανάτωση 160 πτηνών και τη δημιουργία ζωνών προστασίας γύρω από τη μολυσμένη φάρμα.

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια πτηνά είναι υψηλός λόγω της φθινοπωρινής μετανάστευσής τους.

Πρόσφατα είχε εντοπιστεί και άλλο κρούσμα γρίπης των πτηνών σε άγρια χήνα στην ίδια περιοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Γερμανίας, καθώς εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών για αυτό το φθινόπωρο σε φάρμα στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, σε κοντινή απόσταση από το Βερολίνο.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα στην περιοχή Χάβελαντ, η οποία φιλοξενούσε συνολικά 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα. Άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δόθηκε εντολή για τη θανάτωση όλων των πτηνών της μονάδας. Παράλληλα, οριοθετήθηκαν αυστηρές ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την πληγείσα τοποθεσία προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά.

Η ανησυχία ωστόσο παραμένει έντονη. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια πτηνά θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός αυτή την περίοδο, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η φθινοπωρινή τους μετανάστευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημερινό περιστατικό δεν είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε εντοπιστεί ένα ακόμη κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε μια άγρια χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε, επίσης στο Βρανδεμβούργο.

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