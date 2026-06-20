Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1

Το στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Γεωργίας της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ο εξαιρετικά μεταδοτικός αυτός ιός έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλες τις ηπείρους.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε ότι η Καμπέρα θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση της γρίπης των πτηνών H5N1, αφού επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του ιού σε ένα θαλάσσιο πτηνό σε απομακρυσμένη περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Αυτό είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση».

Το θαλασσοπούλι που πάσχει από την νόσο που βρέθηκε κοντά στην πόλη Έσπερανς, η οποία βρίσκεται περίπου 570 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Περθ, πρωτεύουσας της Δυτικής Αυστραλίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η μόλυνση ανθρώπων από τον ιό αυτόν παραμένει σπάνια. Ωστόσο, ο εντοπισμός του εξαιρετικά παθογενούς αυτού στελέχους της γρίπης των πτηνών έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τις προμήθειες τροφίμων και προκαλώντας αύξηση των τιμών.

Ο ιός αυτός δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε πουλερικά ή εν γένει στο αγροτικό σύστημα της χώρας, διευκρίνισε η υπουργός Γεωργίας της Αυστραλίας Τζούλι Κόλινς, αν και ένας μακρονήκτης ή γίγαντας πετρίτης, άλλο πτηνό που νοσούσε και βρέθηκε στην ίδια περιοχή, επίσης διεγνώσθη θετικός στον ιό.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για μαζική θνητότητα και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι βρίσκεται στα πουλερικά ή στο αγροτικό μας σύστημα ως αυτό το στάδιο», πρόσθεσε η Κόλινς σε δηλώσεις που έκανε από την πρωτεύουσα Καμπέρα και μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα.

Στις προσπάθειές της κατά της γρίπης των πτηνών, η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στα αγροκτήματα, τους διαγνωστικούς ελέγχους σε πτηνά στις ακτές, τους εμβολιασμούς ευάλωτων ειδών και τις ασκήσεις για την εφαρμογή σχεδίων αντίδρασης.