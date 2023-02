Νίκος Κοκλώνης: Το μήνυμα που έστειλε η Σίσσυ Χρηστίδου στον παραγωγό και παρουσιαστή του J2US

Τη στήριξη της ίδιας και των συνεργατών της στον Νίκο Κοκλώνη έστειλε από τον αέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega η Σίσσυ Χρηστίδου

Το δικό της μήνυμα έστειλε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, αναφερόμενη στον παρουσιαστή και επιχειρηματία Νίκο Κοκλώνη, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

«Όλες αυτές τις μέρες έχετε ακούσει όλα αυτά που έχουν γίνει και αφορούν στον Νίκο μας. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με πάρα πολλά συναισθήματα. Εμείς δεν το σχολιάσαμε καθόλου χθες γιατί ξέραμε ότι ο Νίκος θέλει να δώσει την απάντησή του μέσα από το δικό του βήμα», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια της εκπομπής, μεταδίδοντας το σχετικό απόσπασμα από το ψυχαγωγικό σόου J2US.

«Νομίζω ότι η απάντηση για αυτούς τους 600 ανθρώπους στους οποίους αναφέρθηκε, μέσα στους οποίους είμαστε κι εμείς, είναι πώς νιώθουν όλοι εκείνοι για τον Νίκο και πόσο τον αγαπάνε και έχουν στηριχθεί πάνω του. Πόσες οικογένειες βασίζονται σε εκείνον και δεν μιλάω για εμάς που είμαστε μπροστά από τις κάμερες, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Για τον τρόπο που τον αγαπάνε και τον στηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς, εκπροσωπώντας όλη την εκπομπή, θέλουμε να του στείλουμε μια μεγάλη αγκαλιά, την απεριόριστη αγάπη μας. Να μη στεναχωριέται και να μη το βάζει κάτω. Είμαστε όλοι δίπλα του», συνέχισε η παρουσιάστρια.

Η άνοδος και η κατάρρευση της AirFast Tickets

Επτά ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που η AirFastTickets έριξε «τίτλους τέλους» στην εγχώρια επιχειρηματική σκηνή. Η «AirFastTickets» που μέχρι το 2014 ήταν η ταχύτερη αναπτυσσόμενη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, τα τέλη Ιουνίου 2016 η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση (απόφ. 1563/30/6/2016).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιουσιακά στοιχεία της AirFastTickets περιελάμβαναν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, αντικείμενα γραφείου, μπιλιάρδο, εξοπλισμό γυμναστηρίου, είδη γραφείου και έπιπλα. Τα αντικείμενα αυτά ανήκαν στην εταιρεία η οποία είχε έδρα τον Πειραιά. Πρόκειται για μία εταιρία με περίπου 150 εργαζόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία διέκοψε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της εταιρείας ήταν ο Νίκος Κοκλώνης. Ο Έλληνας παρουσιαστής, επιχειρηματίας και παραγωγός κατάφερε μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια η AirFastTickets να γίνει διεθνές brand. Η επιτυχία δεν σταματά εδώ καθώς η εταιρεία εμφανίστηκε στο αμερικανικό χρηματιστήριο του Nasdaq.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν εμφανιζόταν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AirFastTickets. Ύστερα από την τελευταία (21/4/2015) αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ. παρουσιαζόταν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Chen Jason Yu-Ming, ο οποίος εκπροσωπούσε την εταιρεία.

Όπως έχει δηλώσει ο Νίκος Κοκλώνης, είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της AirFastTickets Αμερικής που αποτελούσε ένα από τα τρία σχήματα στις ΗΠΑ.

Η αρχή του τέλους της AirFastTickets

Το ημερολόγιο έδειχνε 23 Ιουνίου 2014, όταν ο ΕΒΕΑ απένειμε στην εταιρεία το βραβείο της πλέον αναπτυσσόμενης μικρομεσαίας επιχείρησης, την ίδια στιγμή που δημοσιεύματα αρχικά στο εξωτερικό και στη συνέχεια στην Ελλάδα, έφεραν την εταιρεία να έχει συσσωρεύσει οφειλές ύψους 45 εκατ. ευρώ από τη δραστηριοποίησή της σε Αγγλία, Γερμανία και Ελλάδα.

Ως αποτέλεσμα, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ), που εποπτεύει για λογαριασμό των αεροπορικών εταιρειών – μελών της τα πρακτορεία πώλησης εισιτηρίων, έθεσε σε καθεστώς default την AirfastTickets. Έτσι, η εταιρεία δεν μπορούσε να λειτουργεί ως διαπιστευμένο από την ΙΑΤΑ πρακτορείο πώλησης εισιτηρίων και θα έπρεπε να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους συνέχισης των πωλήσεών της σε βάρος του περιθωρίου κέρδους της.

Η εταιρεία είχε τουλάχιστον 15 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο και τεράστια διαφημιστική παρουσία τόσο στα ελληνικά όσο και στα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Νίκος Κοκλώνης πούλησε το 45% της εταιρείας στην Αμερική, έναντι 180 εκατ. ευρώ, σε Κινέζους επενδυτές και παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Νίκος Κοκλώνης συνέχισε την επιχειρηματική του δράση σε άλλους τομείς.

Νίκος Κοκλώνης: «Έφτασα να κάνω 5.000.000€ τζίρο την ημέρα»

«Ξεκίνησα από τον Πειραιά από μία κανονική οικογένεια. Δεν μου έλειπε τίποτα αλλά είχαμε και τα κανονικά προβλήματα. Όταν έκανα την AirFastTickets αυτό απογειώθηκε. Κάποια στιγμή έφτασα να κάνω 5.000.000€ τζίρο την ημέρα», είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, ένιωθα ότι είμαι ο Θεός. Έλεγα “ποιος μπορούσε να με χτυπήσει εμένα μετά από 150.000.000€ τζίρο τον μήνα;”, 1.700 προσωπικό σε όλο τον κόσμο. Στα όπα – όπα τους είχα όλους. Μόλις τα έχασα όλα ήταν πολύ δύσκολο. Όχι το να ισορροπήσω μέσα μου το τι θα γίνει με την εταιρεία αλλά πώς θα διαχειριστώ τους δικούς μου και τους αγαπημένους μου που έπρεπε να τους πω – γιατί δεν πίστευαν – ότι δεν έχω κρύψει τα λεφτά μου κάτω από μαξιλάρια και στρώματα αλλά πραγματικά δεν έχω. Προσπάθησα να τα καταφέρω μόνος μου. Τότε ήμουν ερωτευμένος φουλ και αυτό με κράτησε. Τα είχα χάσει όλα, δεν είχα ούτε για εισιτήριο αλλά δεν με ένοιαζε γιατί ήμουν τόσο ερωτευμένος. Τι να μου έκαναν τα λεφτά; Αφού περνάω μία φάση κατάθλιψης, παχαίνω, αδυνατίζω είπα ότι δεν πρέπει να το βάλω κάτω. Στο κάτω – κάτω της γραφής τα είχα και χθες; Μόνος μου τα έκανα μόνος μου θα τα ξανακάνω. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσω από την αρχή ».

«Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πήγα σε δημόσιο σχολείο, οι γονείς μου ήταν απλοί άνθρωποι με τα καθημερινά τους προβλήματα. Ο μπαμπάς δούλευε πωλητής σε επιπλάδικο και μαζί του και η μητέρα μου, προσπαθώντας να μαζέψουν τις υποχρεώσεις του μήνα. Κάποιες φορές δεν τα κατάφερναν. Κατάγομαι από πολύτεκνη οικογένεια. Έχω τρία αδέρφια, ο αδερφός μου Άγγελος είναι μάγειρας και έχω και δύο αδερφές, η μία είναι η Ελένη -έχει εστιατόριο στη Νέα Υόρκη- και η Κωνσταντίνα ασχολείται με τα οικιακά», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στη Σάσα Σταμάτη.

Πώς από την οικονομική καταστροφή μπήκε στην τηλεοπτική αγορά

Η τηλεοπτική πορεία του Νίκου Κοκλώνη ξεκίνησε το 2016 με την ταξιδιωτική εκπομπή Celebrity Travel, που αρχικά μεταδιδόταν στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, σημειώνοντας μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης.

Τον Μάρτιο του 2019, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκίνησε να παρουσιάζει την εκπομπή It’s Show Time στο ίδιο κανάλι όπου και τελικά με το τέλος της σεζόν η εκπομπή κόβεται.

Από τον Μάρτιο του 2020 ο Νίκος Κοκλώνης παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή με φιλανθρωπικό χαρακτήρα Just the 2 Of Us.

