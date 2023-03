Survivor - Γκότσης: Η πρώτη δήλωση μετά την αποβολή - «Τα πράγματα δεν πήγαν όπως το υπολόγιζα»

Survivor All Star: Οι πρώτες δηλώσεις του Ηλία Γκότση

Την απάντηση του για την αποβολή του από το Survivor έδωσε ο Ηλίας Γκότσης με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media.

Μετά τις κατηγορίες ότι είχε κανονίσει με ντόπιο να του φέρνει φαγητό ο Ηλίας Γκότσης στον δρόμο του προς το αεροδρόμιο είπε σε βίντεο που ανέβασε στα social: «Μπορεί τα πράγματα να μην πήγαν όπως τα είχα υπολογίσει, παρόλα αυτά, αλήθεια το εννοώ ότι νιώθω νικητής γιατί τόση ώρα που διάβαζα τα μηνύματα σας έχω πάρει τεράστια αγάπη. Ξέρω ότι γυρίζω σε αληθινές αγκαλιές. Όπως έχω πει και μέσα στο παιχνίδι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες ιδέες, κάποιες αρχές που πορεύονται και τελειώνουν με αυτές. Εγώ τις υπηρέτησα, τώρα καλώς κακώς είμαι εδώ. Παρόλα αυτά, νομίζω το πιο δυνατό όπλο είναι να συγχωρείς και να προχωράς, δεν κρατάω κακία για κανέναν. Άλλο ένα μάθημα. Το 2018 αναθεώρησα πολλά υλικά πράγματα που θεωρούσα δεδομένα. Νομίζω το 2023 με δίδαξε πολλά στο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, οπότε νιώθω λίγο πιο "σοφός". Είμαι γεμάτος αγάπη εξαιτίας σας και έχουμε να πούμε πολλά», είπε μεταξύ άλλων.

Το χιουμοριστικό βίντεο

Επίσης ο νικητής του Survivor 2018 με ένα χιουμοριστικό βίντεο δείχνει πως έκανε τις... συναλλαγές του.

Στο βίντεο o Ηλίας Γκότσης πηγαίνει σε έναν ντόπιο τον οποίο χρηματίζει και του λέει: «Today food καλύβα» και φεύγει τρέχοντας.

Δείτε το βίντεο:

Κώστας Αναγνωστόπουλος: Όσες φορές έχει «κάψει» παραγωγή

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε από τον All Star κύκλο, έδειξε ότι είναι έτοιμος για όλα. Δεν σταματά να σχολιάζει τα όσα γίνονται και να αφήνει αιχμές για την παραγωγή.

«Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη άλλο, ας φύγει. Thanks me later παιδιά», έγραψε πριν από λίγες ημέρες.

Στη πρώτη του συνέντευξη, επίσης, στη Φαίη Σκορδά και το «Πρωινό Μας» είχε πει: «Ο λόγος που έφυγα χωρίς να πω κάτι ήταν ότι και να έλεγα αυτό που ήθελα δεν θα το έπαιζε η παραγωγή γιατί δεν τους άρεσε. Και τώρα που βγήκα αυτό βλέπω. Για δέκα μέρες δεν έδινα προσωπικές συνεντεύξεις, είχα φάει μια κόκκινη κάρτα από την παραγωγή γιατί δεν έκανα κάποια πράγματα που μπορεί να θέλανε και δεν έπαιζα πουθενά».