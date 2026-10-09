Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ» - «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση για τον πατέρα του

Snapshot Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θυμήθηκε το καθιερωμένο τηλεφώνημα στον πατέρα του Δημήτρη Κωνσταντάρα κάθε 9 Οκτωβρίου για τα γενέθλιά του.

Ο παρουσιαστής έκανε αυτή την ανάρτηση λίγους μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του τον Αύγουστο του 2025.

Στο μήνυμά του, εξέφρασε τη θλίψη για την απουσία του πατέρα του και την ανάγκη να μοιραστεί το πένθος με τη μητέρα του.

Η ανάρτηση περιέχει μια φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια του πατέρα του. Snapshot powered by AI

Ένα τηλεφώνημα στο πρώτο λεπτό της ημέρας ήταν η καθιερωμένη ευχή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στον πατέρα του για τα γενέθλιά του. Φέτος, η 9η Οκτωβρίου τον βρήκε να θυμάται αυτή τη συνήθεια μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο παρουσιαστής μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2025.

Στο μήνυμά του περιέγραψε την απουσία του πατέρα του και την ανάγκη να μοιραστεί τη θλίψη του με τη μητέρα του.

«00:01 ηταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή. Εκεί, ποιός ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», έγραψε.

https://www.instagram.com/p/DeP331CsTPr/

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