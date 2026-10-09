Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ» - «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση για τον πατέρα του
Με μια φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο παρουσιαστής θυμήθηκε το τηλεφώνημά τους κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου
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- Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θυμήθηκε το καθιερωμένο τηλεφώνημα στον πατέρα του Δημήτρη Κωνσταντάρα κάθε 9 Οκτωβρίου για τα γενέθλιά του.
- Ο παρουσιαστής έκανε αυτή την ανάρτηση λίγους μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του τον Αύγουστο του 2025.
- Στο μήνυμά του, εξέφρασε τη θλίψη για την απουσία του πατέρα του και την ανάγκη να μοιραστεί το πένθος με τη μητέρα του.
- Η ανάρτηση περιέχει μια φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια του πατέρα του.
Ένα τηλεφώνημα στο πρώτο λεπτό της ημέρας ήταν η καθιερωμένη ευχή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στον πατέρα του για τα γενέθλιά του. Φέτος, η 9η Οκτωβρίου τον βρήκε να θυμάται αυτή τη συνήθεια μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο παρουσιαστής μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2025.
Στο μήνυμά του περιέγραψε την απουσία του πατέρα του και την ανάγκη να μοιραστεί τη θλίψη του με τη μητέρα του.
«00:01 ηταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή. Εκεί, ποιός ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», έγραψε.