Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα - Η επιθυμία της οικογένειας

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνώνω, συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα τελεστεί στις 12:00 και η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα Eurokinissi

Κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα. Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, έγραψε: «Τετάρτη 27/8 στις 12:00, Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Και επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN), IBAN: GR4202602150000400100392909, TPAΠEZA Eurobank, ΔIKAIOYXOΣ: TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN Ηθοποιών».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο γνωστός δημοσιογράφος και γιος του αείμνηστου ηθοποιού, Δημήτρης Κωνσταντάρας, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου άφησε ένα πλούσιο έργο και μια μακρά διαδρομή σε θέσεις ευθύνης.

Πίσω του άφησε τα δύο του παιδιά, Παυλίνα και Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη, καθώς και τον ανήλικο εγγονό του, Στέφανο.

Διαβάστε επίσης