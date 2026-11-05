Coperni: Τέλος εποχής για τον οίκο που έκανε τη Μπέλα Χαντίντ να φορέσει ένα φόρεμα από σπρέι

Snapshot Ο γαλλικός οίκος μόδας Coperni ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας του μετά από οικονομική και επιχειρηματική διαμάχη με τον βασικό μέτοχο και διανομέα, Tomorrow Ltd.

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν η Tomorrow σταμάτησε να καταβάλλει οφειλόμενα ποσά προς τον οίκο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης και λειτουργίας.

Τον Ιούνιο η Coperni τέθηκε σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης και οι ιδρυτές δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο μετά την εξαγορά της Tomorrow από την Progetto 11.

Ο Coperni είχε παγκοσμίως αναγνωριστεί για το φόρεμα ψεκασμού που φορούσε η Μπέλα Χαντίντ το 2022, μια καινοτόμο δημιουργία που ενσωμάτωνε τεχνολογία υλικών Fabrican.

Η διακοπή λειτουργίας σηματοδοτεί το τέλος ενός οίκου που συνδύαζε την υψηλή ραπτική με την τεχνολογία και είχε σημαντική επιρροή στη σύγχρονη μόδα. Snapshot powered by AI

Τέλος εποχής για τον Coperni, τον γαλλικό οίκο μόδας που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν δημιούργησε ένα φόρεμα μπροστά στα μάτια του κοινού, ψεκάζοντας με ειδικό υλικό το σώμα της Μπέλα Χαντίντ. Τέσσερα χρόνια μετά το εντυπωσιακό fashion show που έκανε τον γύρο του κόσμου, οι ιδρυτές του ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη λειτουργία του brand.

Οι Sébastien Meyer και Arnaud Vaillant, που βρίσκονταν πίσω από τη δημιουργική ταυτότητα του οίκου, γνωστοποίησαν την απόφασή τους την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, εξηγώντας ότι οι προσπάθειες να βρεθεί λύση στα σοβαρά οικονομικά και επιχειρηματικά προβλήματα δεν απέδωσαν.

«Τους τελευταίους μήνες προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε τον Coperni και να βρούμε μια λύση στη διαμάχη με τον μέτοχο και διανομέα μας, Tomorrow», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απόφαση να διακοπεί η λειτουργία της Coperni SAS.

Η διαμάχη που οδήγησε στο κλείσιμο

Πίσω από την εξέλιξη βρίσκεται η παρατεταμένη σύγκρουση των δύο ιδρυτών με την Tomorrow Ltd., τον βασικό μέτοχο και αποκλειστικό διανομέα του οίκου.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγείλει οι Meyer και Vaillant, η Tomorrow είχε σταματήσει να καταβάλλει οφειλόμενα ποσά προς τον Coperni, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Τα πρώτα σημάδια της κρίσης εμφανίστηκαν στις αρχές του 2026, όταν ο οίκος ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Τον Ιούνιο, η Coperni SAS τέθηκε σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης, σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της.

https://www.instagram.com/reel/DfUrGcjygLS/

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη μετά την εξαγορά της Tomorrow, τον Μάρτιο, από την Progetto 11, εταιρεία συμμετοχών που συνδέεται με την ιταλική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου The Level Group.

Οι δύο δημιουργοί προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του οίκου που είχαν ιδρύσει, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Το φόρεμα-σπρέι της Μπέλα Χαντίντ που έγινε παγκόσμιο viral

Ο Coperni είχε καταφέρει να ξεχωρίσει στη διεθνή σκηνή της μόδας, όχι μόνο για τις συλλογές του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωνε την τεχνολογία στις επιδείξεις του.

Η στιγμή που τον καθιέρωσε στη διεθνή επικαιρότητα ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2022, στο Παρίσι. Στην πασαρέλα εμφανίστηκε η Μπέλα Χαντίντ φορώντας μόνο εσώρουχα και, μπροστά στα μάτια των θεατών, μια ομάδα ειδικών ψέκασε το σώμα της με ένα ειδικό υλικό που μετατράπηκε σε ύφασμα, δημιουργώντας ένα λευκό φόρεμα.

Το πρωτοποριακό αποτέλεσμα προέκυψε από τη συνεργασία του οίκου με τον Ισπανό σχεδιαστή υλικών Manel Torres και την τεχνολογία Fabrican, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία υφάσματος μέσω ψεκασμού.

Το στιγμιότυπο έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στην ιστορία των πρόσφατων Εβδομάδων Μόδας και καθιέρωσε τον Coperni ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης μόδας.

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