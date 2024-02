Η SWON Hospitality διευρύνει τη δραστηριότητα της: Νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες

Στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που παρέχει η SWOT Hospitality, προστίθεται πλέον η διαχείριση & ανάπτυξη έργων φιλοξενίας

Στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της με νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στον κλάδο της φιλοξενίας, προχώρα η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων SWOT Hospitality.

Στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που παρέχει η SWOT Hospitality, προστίθεται πλέον η διαχείριση & ανάπτυξη έργων φιλοξενίας, Development & Project Management, η οποία περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο κατασκευαστικών έργων από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή τους. Πρωταρχικός στόχος είναι η κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε έργου όσον αφορά τον χρόνο, το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια. Καθώς η διαχείριση έργων απαιτεί συνδυασμό τεχνικών και διαχειριστικών γνώσεων, η εταιρεία έχει συστήσει in-house ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών και στελεχών διοίκησης, με πολυετή εμπειρία σε σύνθετα ξενοδοχειακά projects και έργα ανάπτυξης.

Η SWOT Hospitality έχει ήδη αναλάβει το project management για σημαντικά επενδυτικά έργα στον τομέα του τουρισμού, συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, όπως:

το project της PRODEA Investments με την Mediterranean Hospitality Venture PLC (MHV) για την ανάπτυξη βιλών, στο πλαίσιο της επέκτασης του Nikki Beach Resort & Spa στο Πόρτο Χέλι, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024

την ανάπτυξη νέου πολυτελούς Resort διεθνούς brand στην περιοχή Κάμπος της Πάρου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025

τη διαχείριση κατασκευής & ανάπτυξης του ξενοδοχείου που προορίζεται για διεθνές brand, το οποίο θα διαθέτει 56 πολυτελή δωμάτια, στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

την ανακαίνιση του Pegasos Deluxe Beach Hotel στη Ρόδο, με παράδοση του έργου σε φάσεις και ολοκλήρωση το 2026

Η προσθήκη της νέας υπηρεσίας καθιστά την SWOT Hospitality μία ολοκληρωμένη λύση για επενδυτές σε έργα ανάπτυξης στον κλάδο της φιλοξενίας, καθώς πλέον η εταιρεία συμπληρωματικά στο Hotel Management, καθετοποιεί τις υπηρεσίες της και υποστηρίζει το πελατολόγιό της σε όλες τις φάσεις της επένδυσης, από τη μελέτη βιωσιμότητας & το επιχειρηματικό πλάνο, το brand selection, τη συμβουλευτική κατεύθυνση χρηματοδότησης του έργου, έως το Project Management, σε συνεργασία με την ομάδα Operational Design διεθνών αλυσίδων, όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts.

Ο Ιδρυτής της SWOT Hospitality, Γιώργος Κωνσταντινίδης σε δήλωσή του ανέφερε: «Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγική μας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες, την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων, διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, με στόχο να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, ώστε πλέον να αποτελούμε ένα «one stop shop» για επενδυτές & επιχειρηματίες στον κλάδο της φιλοξενίας».

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας.

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 250 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.swot.gr