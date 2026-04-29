Καραγκούνης για 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Είχε ξαναπάει, ήταν ευγενικός

Ο 89χρονος που εισέβαλε και πυροβόλησε κατά υπαλλήλων χθες Τρίτη στον ΕΦΚΑ ήθελε να του αναγνωριστούν περισσότερα ένσημα για να αυξήσει το ποσό της σύνταξής του, δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης στον Σκάι.

Έπαιρνε μια πολύ μικρή σύνταξη, μία πενιχρή σύνταξη από τον ΟΓΑ και άλλες δύο πολύ μικρές, η μία μάλλον, πολύ μικρή από τη Γερμανία, είπε ο υφυπουργός και συνέχισε προσθέτοντας πως ο ηλικιωμένος ζητούσε να του αναγνωριστούν κάποια επιπλέον ένσημα, ώστε να παίρνει διαδοχική σύνταξη. Ωστόσο, αυτό δεν το δικαιούνταν γιατί δεν είχε τα προαπαιτούμενα και μάλιστα αυτό είχαν αποφανθεί τα δικαστήρια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

Είχε ξαναπάει στον ΕΦΚΑ, ήταν πάντα πολύ ευγενικός, είπε ο κύριος Καραγκούνης και εξήγησε πως χθες, ο άντρας πέρασε από τον σεκιούριτι που βρισκόταν στην είσοδο, τον υπάλληλο υποδοχής και κατόπιν ανέβηκε στον 4ο όροφο, όπου μετά από λίγη ώρα, ξεκίνησε να πυροβολεί.

