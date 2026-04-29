Επίθεση σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Ξύπνησαν μνήμες από τον δολοφόνο με το τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης

  • Ο Ιωάννης Ποδιώτης αφόπλισε μαζί με έναν πολίτη τον άνδρα που επιτέθηκε με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης το 2020.
  • Η δολοφονική επίθεση στην Κοζάνη οδήγησε στην τοποθέτηση υπαλλήλων security σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά αυτό δεν αρκεί για την ασφάλεια.
  • Ο κ. Ποδιώτης εκφράζει ανησυχία για την ευρύτερη τοξικότητα στην κοινωνία, που επηρεάζει σχολεία, αθλητισμό, εργασία και social media.
  • Παρά την ανακούφιση που προκάλεσε η μη ύπαρξη θυμάτων στην πρόσφατη επίθεση στον ΕΦΚΑ και Εφετείο, ο κ. Ποδιώτης δηλώνει λύπη για την απειλή προς εργαζόμενους.
  • Έξι χρόνια μετά το συμβάν, οι αναμνήσεις του κ. Ποδιώτη εξασθενούν, αλλά η οικογένεια του θύματος εξακολουθεί να το βιώνει έντονα.
Ο Ιωάννης Ποδιώτης, προϊστάμενος της ΔΟΥ Κοζάνης κατά το αιματηρό συμβάν το 2020, μίλησε στην ΕΡΤ με αφορμή την επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, για τη δολοφονία του συναδέλφου του από τον άνδρα με το τσεκούρι.

«Εκείνη τη στιγμή ή θα λιποθυμούσα ή θα έκανα αυτό που έκανα, ένιωσα σαν να είναι κάποιος μέσα στο σπίτι μου κι απειλείται» είπε ο κ. Ποδιώτης, ο οποίος ήταν αυτός που μαζί με έναν πολίτη αφόπλισαν τον άνδρα που επιτέθηκε με τσεκούρι στους υπαλλήλους της υπηρεσίας στις 16 Ιουλίου του 2020.

«Ξαναήρθαν στη μνήμη μου αυτές οι στιγμές, κι ανακουφίστηκα όταν έμαθα ότι δεν είχε θύματα η επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο. Αλλά στεναχωρήθηκα, γιατί κάποιοι άνθρωποι πήγαν στη δουλειά τους και πήγε κάποιος άλλος για να τους σκοτώσει.

Υπάρχει μεγάλη τοξικότητα παντού, στα σχολεία, στον αθλητισμό, στην εργασία, στα social» είπε ο κ. Ποδιώτης.

Η επίθεση στην Κοζάνη έφερε τους security όμως δεν αρκεί

Όπως εξήγησε ο κ. Ποδιώτης η δολοφονική επίθεση στην ΔΟΥ Κοζάνης, αποτέλεσε την αφορμή για να μπουν υπάλληλοι security σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν είναι αρκετό για να αισθάνονται ασφαλείς εργαζόμενοι και πολίτες.

«Από το συμβάν αυτό κι έκτοτε μπήκαν οι σεκιούριτι σε κάθε υπηρεσία, αλλά δεν είναι αυτό λύση, οι μισοί Έλληνες να φυλάνε τους άλλους μισούς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ποδιώτης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ευρύτερο πρόβλημα της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά τέλος στο συμβάν στη ΔΟΥ Κοζάνης, τόνισε ότι έξι χρόνια μετά «οι αναμνήσεις φθίνουν, όμως σκέφτομαι τα παιδιά του θύματος και τη σύζυγό του, που έχουμε και προσωπική σχέση. Αυτοί το βιώνουν έντονα ακόμα, όλοι οι άλλοι το ξεπερνάμε, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός».

