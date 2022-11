Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 14 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Μια νέα εβδομάδα με ενδιαφέρουσες σειρές και ταινίες με άρωμα Χριστουγέννων, ξεκινάει στο Netflix.



H πολυαναμενόμενη σειρά 1899, έρχεται επιτέλους στις 17 του μήνα, ενώ μια μέρα μετά οι φαν του Elite θα μπορούν να «στριμάρουν» την έκτη σεζόν. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζουμε Το Θαύμα (The Wonder) που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου.

Σειρές του Netflix

Πρόσεχε τους Τρόπους σου (Mind Your Manners)

Κυκλοφορεί 16/11

Η δασκάλα εθιμοτυπίας Σάρα Τζέιν Χο βοηθά ανθρώπους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσω της καλής συμπεριφοράς, σ' αυτήν την τρυφερή σειρά μεταμορφώσεων.

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα: Σεζόν 2 (One of Us Is Lying: Season 2)

Κυκλοφορεί 16/11

Μια νέα προσθήκη έρχεται στην Πεντάδα του Μπέιβιου, ενώ συρρέουν τα χλευαστικά μηνύματα από τον Σάιμον Λέει, μια μυστηριώδη φιγούρα που ξέρει ακριβώς τι έκαναν.

1899

Κυκλοφορεί 17/11

Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, οι επιβάτες επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για τον Νέο Κόσμο και καταλήγουν σε έναν εφιάλτη, όταν βρίσκουν ένα σκάφος στα ανοιχτά.



Έχεις Πεθάνει για Μένα: Σεζόν 3 (Dead to Me: Season 3)

Κυκλοφορεί 17/11

Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος στάθηκε αφορμή για τη γνωριμία της Τζεν και της Τζούντι. Τώρα, ένα άλλο συγκλονιστικό ατύχημα θα αλλάξει το μέλλον της φιλίας τους.

Ελίτ: Σεζόν 6 (Elite: Season 6)

Κυκλοφορεί 18/11

Όλοι κάτι ψάχνουν φέτος στο Λας Ενθίνας: έρωτα, εκδίκηση ή εκατομμύρια ακολούθους. Αλλά θα τη βγάλουν καθαρή;



Inside Job: Μέρος 2 (Inside Job: Part 2)

Κυκλοφορεί 18/11

Για τους υπαλλήλους της Κογκνίτο ΑΕ, οι συνωμοσίες δεν είναι απλώς θεωρίες, είναι ρουτίνα. Μια γυναίκα μανατζάρει μια παρέα αξιαγάπητων ηλίθιων που ελέγχουν τον κόσμο.

Ταινίες του Netflix

Εκτός Δρόμου (Off Track)

Κυκλοφορεί 16/11

Από απόγνωση, μια άφραγκη μόνη μητέρα φορά τη στολή της και δοκιμάζει να κάνει σκι στο Βασαλοπέτ παρέα με τον (όχι και τόσο τέλειο) τελειομανή αδελφό της.

Το Θαύμα (The Wonder)

Κυκλοφορεί 16/11

Στοιχειωμένη από το παρελθόν, μια νοσοκόμα ταξιδεύει από την Αγγλία σ' ένα χωριό της Ιρλανδίας το 1862 για να ερευνήσει το θαύμα ενός κοριτσιού που ζει χωρίς να τρέφεται.

Χριστούγεννα Μαζί Σου (Christmas with You)

Κυκλοφορεί 17/11

Χριστούγεννα Μαζί Σου (Christmas with You) Netflix



Καθώς αναζητά έμπνευση για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, μια ποπ σταρ εκπληρώνει την επιθυμία μιας νεαρής φαν να τη γνωρίσει και στην πορεία βρίσκει την αληθινή αγάπη.

Σλάμπερλαντ (Slumberland)

Κυκλοφορεί 18/11

Παρέα με έναν πληθωρικό παράνομο, ένα τολμηρό ορφανό κορίτσι ταξιδεύει στη χώρα των ονείρων, για να βρει μια πολύτιμη πέρλα που θα εκπληρώσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Φιλ Στατζ: Τα Εργαλεία της Ψυχής (Stutz)

Κυκλοφορεί 14/11

Κουβεντιάζοντας ανοιχτά με τον ηθοποιό Τζόνα Χιλ, ο κορυφαίος ψυχίατρος Φιλ Στατζ εξερευνά τις πρώιμες εμπειρίες του και το μοναδικό, οπτικό μοντέλο θεραπείας του.

Racionais MC's: Από τους Δρόμους του Σάο Πάολο (Racionais MC's: From the Streets of São Paulo)

Κυκλοφορεί 16/11

Με όπλο του τη μουσική και ένα δυνατό μήνυμα, το χιπ χοπ γκρουπ Racionais MC's μετατρέπει την ποίηση του δρόμου σε ένα ολόκληρο κίνημα στη Βραζιλία και ακόμη παραπέρα.

Στα Χέρια της (In Her Hands)

Κυκλοφορεί 16/11

Με την αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων, η νεαρότερη δημαρχίνα του Αφγανιστάν αψηφά τον κίνδυνο και πρωτοστατεί σε έναν αγώνα για εκπαίδευση για την επόμενη γενιά Αφγανών.

Pepsi, Πού Είναι το Τζετ μου; (Pepsi, Where's My Jet?)

Κυκλοφορεί 17/11

Όταν ένας 20χρονος προσπαθεί να κερδίσει ένα μαχητικό τζετ σε διαγωνισμό της Pepsi, ξεκινά μια επική δικαστική διαμάχη εναντίον ενός κολοσσού, η οποία γράφει ιστορία.

Είμαι η Βανέσα Γκιγιέν (I Am Vanessa Guillen)

Κυκλοφορεί 17/11

Η Βανέσα Γκιγιέν ήταν 20 ετών όταν βρέθηκε δολοφονημένη σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση. Αντί να σωπάσει, η οικογένειά της αγωνίστηκε για δικαιοσύνη και αλλαγή.

Παιδικές σειρές και ταινίες του Netflix

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ - Κρυφή Περιπέτεια (Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure)

Κυκλοφορεί 15/11

Μετά την καταιγίδα, το φαγητό είναι σπάνιο κι οι πεινασμένοι δεινόσαυροι παντού. Μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε το Καμπ Φαμ να επιβιώσει σε αυτήν τη διαδραστική ταινία.

Το Σόου του Κάπχεντ!: Μέρος 3 (The Cuphead Show!: Part 3)

Κυκλοφορεί 18/11

Παρακολουθήστε τους μπελάδες του παρορμητικού Κάπχεντ και του ευκολόπιστου αδερφού του, Μάγκμαν, στη σειρά κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στο πετυχημένο βιντεοπαιχνίδι.



