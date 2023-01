Αντέλ: Το πρόβλημα υγείας που ανησύχησε τους θαυμαστές της

Η Αντέλ δυσκολευόταν να περπατήσει σε πρόσφατη συναυλία της στο Λας Βέγκας.

Ανησυχία προκάλεσε η Αντέλ στους θαυμαστές της κατά την διάρκεια ζωντανής εμφάνισης στο Λας Βέγκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να περπατήσει.



Σύμφωνα με το Cosmopolitan, η πασίγνωστη τραγουδίστρια εξήγησε στους θεατές καθώς μετακινούνταν από τη μια πλευρά της σκηνής στην άλλη ότι: «Πρέπει να περπατώ αυτές τις μέρες σιγά σιγά καθώς έχω πολύ έντονη ισχιαλγία».

Σημειώνεται ότι το 2021, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει από 15 χρονών, όταν χτύπησε για δεύτερη φορά την πλάτη της, «Πονάω στην πλάτη σχεδόν την μισή μου ζωή», είπε η Αντέλ μιλώντας στο «The Face». «Αναζωπυρώνεται λόγω άγχους ή από κακή στάση του σώματος», εξήγησε.

Παρά το πρόβλημα υγείας η Βρετανίδα σταρ δέχεται την αποθέωση των θαυμαστών της και έγινε πρωτοσέλιδο με τις sold-out συναυλίες της στο «Sin City» στο Λας Βέγκας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαρτίου.



Υπευθυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2022, η παγκοσμίου φήμης superstar κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βίντεο για το τραγούδι I Drink Wine, μέσα από το άλμπουμ της «30». To γεμάτο συναίσθημα βίντεο δημιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη Joe Talbot, ο οποίος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος σκηνοθέτης στο Sundance Film Festival του 2019 για την ταινία του The Last Black Man.





