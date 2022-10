Αντέλ: Με χρυσή τουαλέτα και ένα ποτήρι κρασί μέσα στην πισίνα

Στο νέο βιντεοκλίπ του τραγουδιού I Drink Wine η Αντέλ επιπλέει στο νερό, πίνει κρασί και τη ραίνουν με λουλούδια.

H παγκοσμίου φήμης superstar Αντέλ κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βίντεο για το τραγούδι I Drink Wine, μέσα από το άλμπουμ της «30», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records/Sony Music. To γεμάτο συναίσθημα βίντεο δημιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη Joe Talbot, ο οποίος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος σκηνοθέτης στο Sundance Film Festival του 2019 για την ταινία του The Last Black Man.



Στο κλιπ βρίσκουμε την Αντέλ να επιπλέει στο νερό φορώντας μια τουαλέτα του οίκου Valentino, ενώ παράλληλα συγχρονισμένες κολυμβήτριες εμφανίζονται και την λούζουν με λουλούδια.



Με αφορμή την πρεμιέρα του βίντεο, η Αντέλ δημιούργησε ένα special event με τίτλο Happy Hour with Adele στο Χόλιγουντ όπου απάντησε και σε ερωτήσεις θαυμαστών της. Με παρουσιαστή της βραδιάς τον κωμικό Benito Skinner (γνωστό και ως Benny Drama), το event επέτρεψε στους θαυμαστές της να πάρουν μία πρώτη γεύση από το βίντεο πριν την επίσημη κυκλοφορία του, να βγάλουν φωτογραφίες με την Αντέλ και να πιούν στην επιτυχία του νέου βίντεο.

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, η Αντέλ ξεκινάει τις εμφανίσεις της στο Caesar’s Palace του Λας Βέγκας με το σόου της Weekends With Adele. Οι 32 συναυλίες θα συνεχιστούν μέχρι τον Μάρτιο του 2023.



Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Αντέλ , 30, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021 και βρέθηκε στην κορυφή των charts 30 χωρών. Το 30 θεωρείται από θαυμαστές και κριτικούς ως το πιο προσωπικό και φιλόδοξο άλμπουμ της μέχρι σήμερα.





