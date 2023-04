«Έτερος Εγώ», «Σασμός» και άλλες 6 ελληνικές σειρές πάνε Κάννες για διεθνή καριέρα

Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη: Οκτώ ελληνικές σειρές πάνε Κάννες με σκοπό να αναζητήσουν την τύχη τους (όπως τους αξίζει) και εκτός ελληνικών συνόρων.

Το Έτερος Eγώ, ο Σασμός, oι Καρτ Ποστάλ και άλλες πέντε ελληνικές σειρές πάνε Κάννες για να αναζητήσουν τη διεθνή τους τύχη και πορεία και εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα το πετύχουν.

Το Variety συγκεντρώνει τις 8 σειρές που θα παρουσιαστούν φέτος στην αγορά του ετήσιου MIPTV στις Κάννες, με στόχο την παγκόσμια διανομής τους.



Αγοραστή και διανομή σε όλο τον κόσμο ψάχνουν τρεις σειρές της ΕΡΤ, δύο της Cosmote TV, δύο του ΑΝΤ1+ και μία του Alpha.

Οι οκτώ ελληνικές σειρές είναι:

Καρτ Ποστάλ (Cartes Postales From Greece) της ΕΡΤ

Το Βραχιόλι της Φωτιάς (The Fire Bracelet) της ΕΡΤ

Στα 4 (On All Fours) του ANT+



Μια νύχτα του Αυγούστου (One August Night) της ΕΡT

Έτερος Εγώ (The Other Me) της Cosmote TV

Σασμός (Sasmos) του Alpha



Σώσε Με (Save Me) του ANT1+

42o της Cosmote TV





MIPTV

Κάθε Απρίλιο, το MIPTV συγκεντρώνει συμμετέχοντες από 100 χώρες για τρεις ημέρες στη γαλλική πόλη των Καννών, με σκοπό την παρουσίαση, την αγορά και τη διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων από όλο τον πλανήτη. Οι τηλεοπτικές κατηγορίες εκτός από τη μυθοπλασία περιλαμβάνουν επίσης ντοκιμαντέρ και παιδικά προγράμματα. Ντοκιμαντέρ



To φετινό MIPTV διεξάγεται από τις 17 έως τις 19 Απριλίου.



