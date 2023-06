Πολιτιστική ατζέντα: Από τον Robbie Williams και τους Florence + the Machine στον Ιντιάνα Τζόουνς

Τζωρτζίνα Ντούτση

30/06/2023 14:55

Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού ξεκινάει δυναμικά και μουσικά! Από την πρώτη του μέρα ήδη, ο Ιούλιος φέρνει στην Αθήνα πασίγνωστους superstars, αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες, το θρυλικό Rockwave Festival που τόσο μας είχε λείψει, αλλά και τον αγαπημένο μας κινηματογραφικό ήρωα Ιντιάνα Τζόουνς, στην τελευταία περιπέτεια του προτού... συνταξιοδοτηθεί.

Μουσική

Robbie Williams, Rockwave Festival, TerraVibe Park Μαλακάσα



Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας επιστρέφει και γεμίζει τον Ιούλιο με μουσική και κορυφαίους καλλιτέχνες! Η έναρξη του φεστιβάλ γίνεται με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο το Σάββατο 1η Ιουλίου. Στη σκηνή του TerraVibe επιστρέφει ο superstar Robbie Williams για ένα μοναδικό σόου. Την ίδια ημέρα θα εμφανιστούν οι: Mika, James Bay, Jonathan Jeremiah, Leon of Athens.



Αλεξάντρ Ντεσπλά, Ηρώδειο



Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού υποδέχεται τον Αλεξάντρ Ντεσπλά, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής το Σάββατο 1 Ιουλίου.

O ελληνικής καταγωγής και βραβευμένος δις με Όσκαρ, Αλεξάντρ Ντεσπλά

Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης θα διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια συναυλία η οποία θα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες συνθέσεις του για τον κινηματογράφο.



Εjekt Festival, Πλατεία Νερού

Florence + the Machine AP

Οι πολύ δημοφιλείς και στην Ελλάδα Florence + the Machine έρχονται στη σκηνή του Ejekt Festival στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023, στo πλαίσιo της παγκόσμιας περιοδείας της Dance Fever Tour! To line up συμπληρώνουν οι επίσης αγαπημένοι Editors, Goat Girl, Warpaint και Royal Arch.



Σταύρος Ξαρχάκος, Ηρώδειο



Κατόπιν μεγάλης ζήτησης για τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στις 18/06, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αποφάσισε να προσθέσει μία ακόμη συναυλία στο Ηρώδειο, την Τρίτη 4 Ιουλίου.

Το Ηρώδειο αποθέωσε τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Ηρώδειο στις 18 Ιουνίου Ευαγγελία Θωμάκου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα ταξιδέψει το κοινό στις μουσικές του διαδρομές, με συνοδοιπόρους τη Μαρία Φαραντούρη, τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα.

Γιάννης Αγγελάκας και 100°C, Ηρώδειο



Με μια εκρηκτική μουσική γιορτή επιστρέφει στο Ηρώδειο στις 3 Ιουλίου ο Γιάννης Αγγελάκας, τρία χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C

Έχοντας στο πλευρό του τους 100°C, το πολυφωνικό σχήμα Διώνη καθώς και τρίο εγχόρδων, ο Γιάννης Αγγελάκας θα παρουσιάσει την «Ηλεκτρική καρέκλα στο Ηρώδειο», μια περιπέτεια γεμάτη μουσική και ποίηση από την πλούσια διαδρομή του.

Σωκράτης Μάλαμας, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Σωκράτης Μάλαμας

Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Πέτρο Μάλαμα και τη μπάντα του έρχονται στο Κατράκειο για τρεις συναυλίες (2, 4-5/07) έπειτα από μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων. Εκεί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που θα έχει όλα όσα αγαπάμε από την δισκογραφία του αλλά και επιλογές από όσα αγαπάει κι εκείνος από άλλους δημιουργούς και δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει όλα αυτά τα χρόνια.



Σταμάτης Κραουνάκης, Θέατρο Άλσος

Σταμάτης Κραουνάκης Θάνος Λαϊνάς

Η μεγάλη επιτυχία, το γλέντι καρδιάς του Σταμάτη Κραουνάκη που ένωσε την πόλη σε μια παρέα, επιστρέφει την Τετάρτη 5 Ιουλίου στο Θερινό Άλσος.



Μουσική Τεχνόπολη

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τη Δευτέρα 03.07 πάμε για να χορέψουμε σε ρυθμούς Plisskën Festival και συγκεκριμένα των: The Melvins & special guests: Vodka Juniors, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Kim Gordon

Την Τρίτη 04.07 θα ροκάρουμε με την Kim Gordon. Με μια πορεία σχεδόν 40 χρόνων, η ηγετική μορφή των Sonic Youth, του συγκροτήματος που γεφύρωσε το punk με το alternative rock και άνοιξε το δρόμο για το grunge, έρχεται στην Αθήνα για μία ηλεκτρική βραδιά.

Tην Τετάρτη 05.07 θα ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο ο οποίος θα υποδεχτεί στη σκηνή και τον αγαπημένο Μίλτο Πασχαλίδη.

Θέατρο

Ηλέκτρα, Κηποθέατρο Παπάγου

Hλέκτρα με την Λένα Παπαληγούρα, την Ελισάβετ Μουτάφη και τον Ιωάννη Παπαζήση.

Η Λίλλυ Μελεμέ σκηνοθετεί την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με πρωταγωνίστρια τη Λένα Παπαληγούρα. Η παράσταση παρουσιάζεται σε πανελλαδική περιοδεία φέτος το καλοκαίρι σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα και με τη συμμετοχή εξαίρετων ηθοποιών όπως η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Ιωάννης Παπαζήσης. Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 3 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.



Θανάσης Αλευράς, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά



Tη Δευτέρα 3 Ιουλίου o Θανάσης Αλευράς παρουσιάζει την επιτυχημένη παράσταση «40+Βγαίνω!» στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης πραγματοποιεί την πρώτη του καλοκαιρινή περιοδεία με την προσωπική του μουσικοθεατρική παράσταση, που γνώρισε τεράστια επιτυχία!



Σε αυτή τη μοναδική γιορτή είναι μαζί του η Ιdra Kayne και ο Jerome Kaluta, τα αδέλφια του, όπως τα λέει, οι οποίοι με τις υπέροχες φωνές τους θα μας ταξιδέψουν μουσικά σε τέσσερις δεκαετίες.

Ο πολυτάλαντος Θανάσης Αλευράς

Τα κείμενα υπογράφουν η παλιά αγαπημένη του συνεργάτις Ελένη Γκασούκα, ο soul mate Φοίβος Δεληβοριάς και ο απροσδόκητος Γιώργος Παυριανός, που ξαφνικά εμφανίστηκε και έδωσε κείμενα και στίχους. Κείμενα έχει γράψει επίσης ο ίδιος ο Θανάσης Αλευράς, ο οποίος έχει συμπεριλάβει και κάποιες παλιές του επιτυχίες από τη μέχρι τώρα πορεία του στο θέατρο και στα μουσικά προγράμματα. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Φωκά Ευαγγελινό.

Σινεμά

O Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Ο Xάρισον Φορντ επιστρέφει στο ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise – μία μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο. Συμπρωταγωνιστές του Φορντ είναι οι Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Τόμπι Τζόουνς, Μαντς Μίκελσεν.

Σκηνοθεσία από τον Τζέιμς Μάνγκολντ. Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας ως executive producers. Ο Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν ο συνθέτης όλων των ταινιών του Indy από το «Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» του 1981, επιστρέφει και πάλι ως συνθέτης της ταινίας.

Βιβλίο

Απιστία (Και η λογική της), Ντεμιάν Μπουκάι



Το βιβλίο αυτό δεν πλέκει το εγκώμιο της απιστίας, ούτε την υπερασπίζεται. Μοναδική του φιλοδοξία είναι να υμνήσει το ζευγάρι, τον έρωτα και την ελευθερία.

To νέο βιβλίο του Ντεμιάν Μπουκάι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις opera

«Σχετικά με την ιδέα της πατρότητας… Ορισμένες φυλές της Λατινικής Αμερικής, όπως οι Μπαρί στη Βενεζουέλα ή οι Ατσέ στην Παραγουάη, πιστεύουν ότι τα παιδιά δημιουργούνται από τη σταδιακή συσσώρευση σπέρματος. Έτσι, κάθε σεξουαλική επαφή μιας γυναίκας θα παίξει το ρόλο της στην εγκυμοσύνη. Μόλις γίνει φανερό ότι ένα παιδί κυοφορείται στη μήτρα της, θα χρειαστούν νέες ποσότητες σπέρματος ώστε να μεγαλώσει το έμβρυο. Είναι συνηθισμένο μια έγκυος να αποζητά ερωτική επαφή με άνδρες της φυλής που, έτσι, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του μωρού, χαρίζοντας, μέσω του ζωτικού υγρού τους, τα χαρακτηριστικά τους στο παιδί που θα γεννηθεί. Έτσι, η γυναίκα θ’ αποζητήσει την επαφή μ’ έναν πολεμιστή για να γίνει το παιδί της δυνατό, μ’ έναν τοξότη για να γίνει εύστοχο, μ’ έναν σαμάνο για να γίνει έξυπνο. Το καταπληκτικό είναι ότι, καθώς όλοι αυτοί οι άνδρες πιστεύουν πως έχουν συμμετάσχει στην κύηση του παιδιού, έχουν την τάση να παίρνουν μέρος και στη διαπαιδαγώγησή του, οπότε, πράγματι, καταλήγουν να μεταφέρουν στο παιδί ένα μέρος των χαρακτηριστικών τους».

Η ιδέα της απιστίας —ακόμα και στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό— θεωρείται ως η χειρότερη προδοσία μεταξύ των μελών ενός ζευγαριού. Μοιάζουν, όμως, όλες οι απιστίες μεταξύ τους; Γιατί, άραγε, η απιστία θεωρείται «ασυγχώρητο παράπτωμα», ικανό να καταστρέψει μακροχρόνιες σχέσεις και οικογένειες; Ο Ντεμιάν Μπουκάι επανεξετάζει τη λογική των παγιωμένων απόψεων και προτείνει μερικά νέα «μέτρα και σταθμά», προσαρμοσμένα στη σημερινή εποχή.

Μην χάσετε

Όλη η Αθήνα μια σκηνή 2023



Συναυλίες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χορευτικά πάρτυ και μουσικά αφιερώματα δίνουν και αυτό το καλοκαίρι τον τόνο της διασκέδασης από άκρη σε άκρη της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) μετατρέπει από 1η Ιουλίου έως και 4 Αυγούστου την Αθήνα σε μία μεγάλη σκηνή, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να πάρουν μέρος στο πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που θα εκτυλιχθεί στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, με ελεύθερη είσοδο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και Γιώργος Σαρρής στην Πλατεία Ναθαναήλ την 1/7. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, Βιολέτα Ίκαρη, Παντελής Κυραμαργιός, Θάνος Ματζίλης και Ελεάννα Βαρελά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 4/7.



Park your Cinema, ΚΠΙΣΝ



Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνεχίζεται και τον Ιούλιο και προσκαλεί το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω από τα αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Την Κυριακή 2 Ιουλίου (21:00) θα προβληθεί η ταινία Ready Player One του Στίβεν Σπίλμπεργκ.



Διαβάστε επίσης





Ο Robbie Williams στο Rockwave: 10 πράγματα που θυμάμαι από τη συναυλία του 2015

Το Ηρώδειο υποκλίθηκε στον συγκλονιστικό Σταύρο Ξαρχάκο

Χόρχε Μπουκάι, εσείς έχετε λύσει τα θέματά σας;

Τα γήινα χρόνια είναι λίγα για το αστείρευτο ταλέντο του Θανάση Αλευρά