Ορισμένες σκέψεις και 10+1 φωτογραφίες από την επική συναυλία των Guns N Roses στο ΟΑΚΑ

To setlist, τα highlights και το «Happy Birthday» στον Slash. Οι θρυλικοί Guns N Roses στη συναυλία της χρονιάς.

Όσοι βρέθηκαν το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, για να δουν τους θρυλικούς Guns N' Roses, ακόμα και με καύσωνα, σίγουρα έχουν πολλά να θυμούνται και για πολύ καιρό. Όσοι δεν το τόλμησαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σίγουρα ακόμα το μετανιώνουν. Και εκείνοι που «τρόλαραν» κάνοντας σημαία τους την κουρασμένη φωνή του Axl Rose, τώρα καλά κάνουν και σωπαίνουν.

Το Σάββατο 22 Ιουλίου ζήσαμε μια από τις επικές συναυλίες που έχουν γίνει στη χώρα μας και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες. Οι Guns N' Roses στα 60 τους -61o Axl, 58 πλέον ο Slash- δίδαξαν επαγγελματισμό, σεβασμό και τι σημαίνει rock n roll. Επί τρεις ώρες, ακούραστοι, έδιναν πόνο και -στην κυριολεξία- ίδρωσαν τη φανέλα.



Επί τρεις ώρες και 27 τραγούδια, ο Axl Rose όργωνε τη σκηνή, έτρεχε, στροβιλιζόταν και λικνιζόταν. Άλλαζε τα μπλουζάκια με τον ίδιο ρυθμό που ο Slash άλλαζε τις κιθάρες του, αρκετές φορές θύμιζε τα νιάτα του -φωνητικά-, άλλες ανταποκρινόταν μέτρια στις απαιτήσεις του κομματιού και συχνά - πυκνά έπαιρνε τις ανάσες του, δίνοντας πάσες στα σόλο των μουσικών, για να επανέλθει δριμύτερος. Οφείλω να παραδεχτώ ότι ο Axl ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι τον περιμέναμε φωνητικά οι περισσότεροι. Ας μην ξεχνάμε, πως η Αθήνα ήταν η τελευταία στάση της ευρωπαϊκής περιοδείας τους, σε μια Ευρώπη που μαστίζεται από τον καύσωνα. Και όμως! Ο 61χρονος ροκ σταρ, γεμάτος ενέργεια, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του για τρεις ώρες γεμάτες. Άλλωστε, σε μια συναυλία πας κυρίως για το performing και όχι για να ακούσεις αν ο frontman ακούγεται το ίδιο με το CD. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ο Axl αρκετές φορές ευχαρίστησε τους -περίπου- 40.000 θαυμαστές που βρέθηκαν κάτω από τη σκηνή, λιώνοντας από τη ζέστη, ενώ δεν παρέλειπε να κάνει μια βαθιά υπόκλιση μετά από το τέλος του κάθε τραγουδιού.

PHOTO GALLERY Photo 1/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 2/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 3/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 4/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 5/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 6/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 7/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 8/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 9/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 10/11 Πηγή: Guns N Roses Photo 11/11

Για τον Slash, τα λόγια είναι περιττά. Μιλάμε για τον κορυφαίο κιθαρίστα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή ο οποίος είναι μια κατηγορία από μόνος του, κλέβοντας αμέτρητες φορές τη «δόξα» από τον Axl.



Στα highlight της βραδιάς, το «Happy Birthday» που τραγουδήσαμε όλοι μαζί στον Slash -ποιος θα μας το έλεγε!-, αφού μας το ζήτησε ο Axl λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, η ερμηνεία του November Rain με τον Axl Rose καθισμένο στο πιάνο, αλλά και το κατακόρυφο του Slash κατά την αποχώρηση του από τη σκηνή, με το περιβόητο καπέλο του να παραμένει στη θέση του!

Όσον αφορά το τραγουδιστικό μέρος, η μπάντα ξεκίνησε με το «It’s So Easy», ενώ στη συνέχεια το «Welcome To The Jungle» και το «Sweet Child O’ Mine» σήκωσαν στο πόδι το στάδιο. Οι Guns N' Roses μάς αποχαιρέτησαν με το θρυλικό «Paradise City», κάνοντας το κοινό να παραληρεί.



Tέλος, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην άρτια διοργάνωση η οποία έθεσε τον πήχη αρκετά ψηλά.

Τη συναυλία των Guns N’ Roses, άνοιξε το συγκρότημα των The Last Internationale.



Ακολουθεί το setlist της συναυλίας των Guns N' Roses στο ΟΑΚΑ

It's So Easy

Bad Obsession

Chinese Democracy

Slither

(Velvet Revolver cover)

Pretty Tied Up

Mr. Brownstone

Welcome to the Jungle

(Link Wray's "Rumble" intro)

Double Talkin' Jive

Hard Skool

Absurd

Estranged

Live and Let Die

(Wings cover)

Rocket Queen

Down on the Farm

(UK Subs cover)

You Could Be Mine

T.V. Eye

(The Stooges cover) (Duff στα φωνητικά)

Anything Goes

Civil War

(Jimi Hendrix's "Voodoo Child" outro)

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

November Rain

Reckless Life

Wichita Lineman

(Jimmy Webb cover)

Locomotive

Knockin' on Heaven's Door

(Bob Dylan cover) (με Only Women Bleed intro)

Nightrain

Patience

Paradise City



