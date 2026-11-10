ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: 270 αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ
Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης 3ΓΒ/2026 αφορά τους υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.
Snapshot
- Υποβλήθηκαν συνολικά 270 αιτήσεις για 97 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μέσω της Προκήρυξης 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ.
- Οι θέσεις αφορούν φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνουν και συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τρία έτη.
- Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
- Οι 97 θέσεις κατανέμονται σε 32 φορείς, μεταξύ των οποίων η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, το ΑΣΕΠ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
- Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025.
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 59/05.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. & 62/13.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15),, υποβλήθηκαν συνολικά 270 αιτήσεις.
Το ΦΕΚ
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).
Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.
Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026
Φορέας
Κωδικοί θέσεων
Θέσεις
|Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή
|10001, 10002, 10003, 10004
|4
|Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
|10005, 10006, 10007
|3
|Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
|10008, 10009
|4
|Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
|10010, 10011, 10012
|17
|Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
|10013
|1
|Δήμος Πύλου – Νέστορος Μεσσηνίας
|10015
|1
|Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου Ηλείας
|10016, 10017
|2
|Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
|10018, 10019, 10020
|5
|Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
|10021
|1
|Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
|10022, 10023, 10024
|3
|Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΝΠΙΔ)
|10025
|1
|Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
|10026
|1
|Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
|10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033
|7
|Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
|10034, 10035, 10036, 10038
|5
|Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
|10039, 10040
|2
|Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
|10041, 10042
|2
|Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
|10043
|1
|ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων
|10044
|2
|Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
|10045
|1
|Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
|10046
|1
|Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
|10047
|2
|Περιφέρεια Αττικής
|10048, 10049
|2
|Συνήγορος του Πολίτη
|10050, 10051
|3
|Υπουργείο Ανάπτυξης
|10052, 10053
|2
|Υπουργείο Δικαιοσύνης
|10054, 10055, 10056, 10057
|8
|Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
|10058
|1
|Υπουργείο Εσωτερικών
|10059, 10060
|2
|Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
|10061, 10062, 10063
|3
|Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
|10064
|2
|Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
|10065, 10066, 10067
|3
|Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
|10068, 10069, 10070
|3
|ΣΥΝΟΛΟ
|97