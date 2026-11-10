ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: 270 αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ

Snapshot Υποβλήθηκαν συνολικά 270 αιτήσεις για 97 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μέσω της Προκήρυξης 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνουν και συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τρία έτη.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι 97 θέσεις κατανέμονται σε 32 φορείς, μεταξύ των οποίων η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, το ΑΣΕΠ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 59/05.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. & 62/13.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15),, υποβλήθηκαν συνολικά 270 αιτήσεις.

Το ΦΕΚ

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026