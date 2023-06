Πύλος: Ο ρόλος των διακινητών στο μοιραίο δρομολόγιο - Νέο βίντεο ντοκουμέντο πριν το ναυάγιο

Στο στόχαστρο των Αρχών ο ρόλος των 9 συλληφθέντων που κατηγορούνται ότι είχαν ενεργό ρόλο στη μεταφορά των μεταναστών του μοιραίου ναυαγίου στα ανοιχτά της Πύλου.

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων από το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου, με τις ελληνικές Αρχές ωστόσο να είναι διατεθειμένες να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για την έυρεση ανθρώπινης ζωής.

Ακόμα και τρεις ημέρες μετά την τραγωδία, πλωτά και εναέρια μέσα βρίσκονται στο σημείο όπου βυθίστηκε το δουλεμπορικό σαρώνοντας την ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα στην Καλαμάτα, όπου έφτασαν συγγενείς των επιβαινόντων του αλιευτικού, εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίου δράματος.

Με φωτογραφίες των αγαπημένων τους στα χέρια, αναζητούν τα δικά τους πρόσωπα ανάμεσα στους διασωθέντες, λίγο πριν μεταφερθούν στη Μαλακάσα.

Ωστόσο, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε επίπεδο ευθυνών, με στόχο να βρεθούν οι υπαίτιοι για την πολύνεκρη τραγωδία, με τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι είχαν ρόλο διακινητών, να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Ποιος ήταν ο ρόλος των 9 συλληφθέντων

Πρόκειται για εννέα άνδρες από την Αίγυπτο, στους οποίους κατέληξαν τα στελέχη του Λιμενικού έπειτα μετά από μια μακρά διαδικασία έρευνας και από καταθέσει διασωθέντων καταθέσεις διασωθέντων.

Όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, υπήρχε συγκεκριμένη δομή λειτουργίας του κυκλώματος κατά τη διάρκεια του μοιραίου δρομολογίου με προορισμό την Ιταλία.

Ο καπετάνιος που σύμφωνα με πληροφορίες είναι νεκρός, βρισκόταν καθ'όλη την διάρκεια του ταξιδιού στην καμπίνα του σαπιοκάραβου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο μηχανικός του πλοίου αλλά και ο βοηθός του καπετάνιου, ο άνδρας που έδινε τις εντολές στους 7 μπράβους του κυκλώματος, τους ανθρώπους που με αυτοσχέδια καμουτσίκια φτιαγμένα από τα σχοινιά του πλοίου επέβαλαν με βασανιστήρια την τάξη πάνω στο πλοίο.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι 8 αρνούνται τις κατηγορίες εκτός από έναν που φέρεται να έχει ομολογήσει. Είπε ότι είναι ένα απλό μέλος της οργάνωσης και δέχτηκε να πληρωθεί προκειμένου να μεταφέρει το πλοιάριο από τις ακτές της Λιβύης στην Ιταλία και πρόσθεσε πως το πλοίο είχε φύγει από την Αίγυπτο άδειο και ταξίδεψε μέχρι το Τομπρούκ όπου πήρε τους εκατοντάδες μετανάστες.

Συνδρομή της Europol ζήτησε η Ελλάδα

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ οι διακινητές δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές, όπως εκτιμούν τα στελέχη της Ασφάλειας του Λιμενικού. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι τους τελευταίους 2 μήνες ευθύνονται για 18 παρόμοια δρομολόγια αλιευτικών σκαφών σαν αυτό που βυθίστηκε από τις ακτές τις Λιβύης προς τις ακτές τις Ιταλίας.

Παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν απολήξεις στην Αίγυπτο, την Λιβύη και την Ιταλία. Για τον λόγο αυτό οι ελληνικές Αρχές απευθύνθηκαν στις Ευρωπαική Αστυνομική Υπηρεσία Europol προκειμένου να πραγματοποιηθεί έρευνα σε ευρωπαικό επίπεδο και να μπορέσουν να οδηγηθούν στα ίχνη των εγκεφάλων του συγκεκριμένου κυκλώματος, το οποίο πλουτίζει σε βάρος ανθρωπίνων ζωών.

Νέο SOS από τις ιταλικές Αρχές για δουλεμπορικό κοντά στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Παρασκευής, οι ιταλικές Αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές ότι 100 ναυτικά μίλια δυτικά της Πύλου βρίσκεται εν πλω ένα δουλεμπορικό πλοίο.

Το ιστιοφόρο με περίοπου 60 επιβαίνοντες δεν εκπέμπει σήμα κινδύνου, αλλά πλέει κανονικά και σύμφωνα με πληροφορίες και παρακολουθείται από τις Αρχές.

Βίντεο ντοκουμέντο πριν το πολύνεκρο ναυάγιο

Παράλληλα, σε ερασιτεχνικό βίντεο από το defenceline.gr, που έβγαλε μέλος πληρώματος παραπλέοντος εμπορικού πλοίου, το οποίο πρώτο προσέγγισε το δουλεμπορικό, φαίνεται η μεταφορά τροφίμων και νερού τα οποία έχουν δεθεί σε σωσίβιο και το τραβούν προς το μοιραίο σκάφος κάποιοι από τους επιβαίνοντες.

Ακούγεται μέλος του πληρώματος, το οποίο πιθανόν να μιλά στο τηλέφωνο και να ενημερώνει για την διαδικασία ή να την περιγράφει σε άλλο συνάδελφό του, πάνω στο εμπορικό.

«Δεν έγινε ρυμούλκηση» - Η κατάθεση του κυβερνήτη του λιμενικού σκάφους για το σχοινί

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της βύθισης του αλιευτικού σκάφους γεμάτο με μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου.

Όπως αναφέρει το ΟPEN, ο κυβερνήτης του λιμενικού σκάφους που προσέγγισε το δουλεμπορικό, τόνισε στην κατάθεση του ότι δεν έγινε προσπάθεια ρυμούλκησης με σχοινί.

«Τους πλησιάσαμε για να δούμε, αν θέλουν συνδρομή, αν έχουν πρόβλημα. Να επαληθεύσουμε, αν είναι όλοι καλά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έγινε ρυμούλκηση. Ρίξαμε το σχοινί και το πετάξαμε στη θάλασσα. Η αγωνία τους τότε ήταν να πάνε στην Ιταλία. No help go Italy».

Όπως ενημέρωσε νωρίτερα το Λιμενικό Σώμα τρεις περίπου ώρες πριν από τη βύθιση του αλιευτικού σκάφους, το οποίο πήρε μαζί του στα βάθη της θάλασσας εκατοντάδες -κατά πως φαίνεται- ζωές, το Παράκτιο Περιπολικό σκάφος του, προσέγγισε το αλιευτικό και του έριξε ένα μικρό σχοινί προκειμένου -όπως λέει- «να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση του σκάφους και των επιβαινόντων».

Στη συνέχεια της ενημέρωσης, το Λιμενικό σημειώνει ότι αυτή η διαδικασία διήρκησε λίγα λεπτά και εν συνεχεία «αφού λύθηκε ο μικρός κάβος από ίδιους τους μετανάστες το ΠΠΛΣ απομακρύνθηκε και παρακολουθούσε το Α/Κ από κοντινή απόσταση».

Σχετικές ειδήσεις

Πανελλήνιες εξετάσεις 2023