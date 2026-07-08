Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι 20 εκατ. ευρώ

Ο κλάδος FMCG βρίσκεται σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού.

Newsbomb

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι 20 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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Η ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η υιοθέτηση περισσότερο βιώσιμων πρακτικών αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και της εποχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, το μεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα. Η νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής PET που εγκαινιάστηκε στις 19 Μαΐου κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκαταλέγεται πλέον στις ταχύτερες του Ομίλου Coca-Cola HBC, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες της μονάδας και αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στον ευρύτερο παραγωγικό χάρτη.

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Σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας

Η νέα γραμμή παραγωγής οδηγεί σε σημαντική αύξηση -και, μάλιστα, διπλασιασμό- της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις συσκευασίες προϊόντων που παράγονται στο εργοστάσιο στο Σχηματάρι. Για τα 500ml, η παραγωγή αυξάνεται από 45.200 σε 65.000 φιάλες/ώρα, ενώ για το 1L και το 1,5L οι δυνατότητες παραγωγής υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τις 50.000 και 48.000 φιάλες/ώρα αντίστοιχα (από 21.000 φιάλες και για τις δύο κατηγορίες). Αντίστοιχα αυξάνεται και ο αριθμός των κιβωτίων, επιτρέποντας στο εργοστάσιο να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς: 2.708 κιβώτια/ώρα για τα 500ml (από 1.883), 8.333 κιβώτια/ώρα για το 1L (από 3.500) και 8.000 κιβώτια/ώρα για το 1,5L (από 3.500).

Συνολικά, πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο του εργοστασίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο δίκτυο του Ομίλου Coca-Cola HBC και ενισχύει τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες μονάδες του κλάδου στην Ελλάδα.

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Τεχνολογία, βιωσιμότητα και άνθρωποι στο επίκεντρο

Παράλληλα, η νέα γραμμή παραγωγής συμβάλλει στη βιωσιμότητα του εργοστασίου καθώς η χρήση του πλαστικού μειώνεται κατά 520 τόνους τον χρόνο. Συγκεκριμένα, το πλαστικό μειώνεται κατά 226 τόνους ετησίως μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμας τεχνολογίας που αντικαθιστά το πλαστικό περιτύλιγμα με χάρτινη λαβή ενώ ο νέος, ελαφρύτερος σχεδιασμός της φιάλης, του καπακιού και της ετικέτας μειώνει το πλαστικό κατά 294 τόνους ετησίως.

Η μείωση του πλαστικού οδηγεί με τη σειρά της σε περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 52%, ενώ οι εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO₂e) μειώνονται κατά 2.239 τόνους ετησίως. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η νέα γραμμή παραγωγής λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Κάθε τεχνολογική αναβάθμιση, βέβαια, χρειάζεται και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα μπορούν να την υποστηρίξουν και η νέα επένδυση στο εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον προσφέρει ευκαιρίες για τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους, καθώς και να είναι περισσότερο αυτόνομοι. Η πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της παραγωγικής απόδοσης βοηθάει τις ομάδες να έχουν καλύτερη εικόνα των διαδικασιών, μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερες ικανότητες λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, ενισχύονται οι ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες των εργαζομένων, στοιχείο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον όπου η καινοτομία και η εξειδίκευση αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στους εργαζομένους να συμμετέχουν πιο ενεργά στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και να αναπτύσσουν νέες ικανότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

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Η νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής PET στο Σχηματάρι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η βιομηχανική ανάπτυξη μπορεί να συνδυάζεται με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ενδυνάμωση των εργαζόμενων. Με σύγχρονες υποδομές, αυξημένη παραγωγικότητα και μετρήσιμα οφέλη για το περιβάλλον, η επένδυση της Coca-Cola Τρία Έψιλον αναδεικνύει πώς βλέπει το μέλλον του κλάδου της: Πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό και πιο βιώσιμο.

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