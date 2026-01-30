Εντός Ύλης - Πολυξένη Καίσαρη: Παράδοση, καινοτομία και φροντίδα για τον μαθητή

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην ουσία της εκπαιδευτικής αποστολής μέσα από το πρίσμα ενός από τα πιο δυναμικά ιδιωτικά σχολεία της χώρας.

Καλεσμένη μας η κα. Πολυξένη Καίσαρη, ηγετική φυσιογνωμία πίσω από τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, που μοιράζεται μαζί μας τη διαδρομή, τη φιλοσοφία και τις πρακτικές ενός οργανισμού με ρίζες στην παράδοση και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Μιλάμε για την πορεία των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, από την ίδρυση στο Παλαιό Φάληρο το 1960 έως τη σημερινή τους μορφή στη Βάρη, και για τις αξίες που παραμένουν αναλλοίωτες μέσα στον χρόνο: ο σεβασμός στον μαθητή, η συνεργασία με τις οικογένειες και η συνεχής επιδίωξη ακαδημαϊκής και προσωπικής ανάπτυξης.

Η κα. Καίσαρη μάς ξεναγεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του σχολείου και μας εξηγεί πώς ο φυσικός χώρος γίνεται ενεργό μέρος της μαθησιακής εμπειρίας. Από τον Παιδικό Σταθμό έως το Λύκειο, η εκπαιδευτική διαδικασία στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη υποστηρίζεται από τεχνολογικά εργαλεία, καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και φροντίδας.

Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύονται οι στρατηγικές υποστήριξης των μεταβάσεων μεταξύ βαθμίδων, η σημασία της γλωσσικής εκπαίδευσης ως φορέας εξωστρέφειας και αυτοπεποίθησης, και η καλλιέργεια της ολιστικής ανάπτυξης μέσω δράσεων, διαγωνισμών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθόδους επαγγελματικού προσανατολισμού, στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και στο προσωπικό όραμα της κα. Καίσαρη για ένα σχολείο που χτίζει πολίτες με γνώσεις, αξίες και προοπτική.

Ένα επεισόδιο για την παιδεία που εξελίσσεται χωρίς να ξεχνά ποια είναι. Για τους γονείς που αναζητούν έναν εκπαιδευτικό χώρο με ποιότητα και φροντίδα. Και για τους εκπαιδευτικούς που ονειρεύονται ένα σχολείο που στηρίζει ουσιαστικά κάθε παιδί.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.