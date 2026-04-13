Ευρώπη: Χάος στα αεροδρόμια από τους νέους συνοριακούς ελέγχους - Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις

Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια αλληλοκατηγορούνται καθώς οι νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες της ΕΕ προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ευρώπη: Χάος στα αεροδρόμια από τους νέους συνοριακούς ελέγχους - Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις
  • Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τους συνοριακούς ελέγχους προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με επιβάτες να χάνουν πτήσεις.
  • Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου απαιτεί δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες σε επιβάτες από τρίτες χώρες, προκαλώντας επιπλέον χρόνους ελέγχου.
  • Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια αλληλοκατηγορούνται για την κατάσταση, με την easyJet να αποδίδει τα προβλήματα στο νέο σύστημα συνοριακού ελέγχου της ΕΕ.
  • Τα προβλήματα εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν για εβδομάδες, καθώς η εφαρμογή του νέου συστήματος θεωρείται πολύ φιλόδοξη και περίπλοκη.
Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες, λόγω των νέων κανόνων της ΕΕ για τους συνοριακούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν αφήσει αρκετούς επιβάτες εγκλωβισμένους σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) απαιτεί από τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, να λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες κατά την είσοδό τους στον χώρο Σένγκεν.

Περαιτέρω έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά την αναχώρησή τους, αναφέρει η Dailymail. Καθώς αυτοί μπορεί να διαρκέσουν ώρες, ορισμένοι ταξιδιώτες χάνουν μέχρι και τις πτήσεις τους, επειδή είναι «κολλημένοι» στον έλεγχο διαβατηρίων.

Οι επιβάτες που ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις το Σαββατοκύριακο, με μεγάλες ουρές σε προορισμούς όπως η Γενεύη, η Λισαβόνα και η Μάλτα.

Η αναστάτωση συνεχίστηκε σήμερα, με τους επιβάτες που περίμεναν να ελεγχθούν τα διαβατήριά τους στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και στο Schiphol στο Άμστερνταμ να αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθυστερήσεις έως και δύο ωρών.

Ένας επιβάτης στο Άμστερνταμ περιέγραψε «ηλικιωμένους και γονείς με νήπια» να περιμένουν στην ουρά για τις πύλες διαβατηρίων, «σχεδόν καμία» από τις οποίες δεν ήταν ανοιχτή. Ο ιστότοπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν «μεγάλες καθυστερήσεις».

Στο Μιλάνο, οι επιβάτες αεροπορικών εταιρειών έμειναν να κάνουν εμετό και λιποθυμούν μετά από αναμονή έως και τριών ωρών χθες το βράδυ.

Περίπου 100 επιβάτες της easyJet εγκαταλείφθηκαν στο αεροδρόμιο Λινάτε ενώ περίμεναν να επιβιβαστούν στην πτήση για Μάντσεστερ, αφού το πλήρωμα αποφάσισε να φύγει χωρίς αυτούς.

Η EasyJet δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «εκτός ελέγχου μας» και ότι προβλήματα με το νέο σύστημα συνόρων της ΕΕ προκάλεσαν τις καθυστερήσεις, προσθέτοντας ότι οι καθυστερήσεις ήταν «απαράδεκτες».

«Απίστευτα φιλόδοξο»

Η ειδικός σε θέματα αεροπορίας Sally Gethin δήλωσε ότι η εφαρμογή του EES «δεν πήγαινε καλά».

«Αποδεικνύεται μια δύσκολη πορεία και ένας τεράστιος πονοκέφαλος για τους ταξιδιώτες», δήλωσε στην Daily Mail.

«Αυτό θα συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες και ακόμη και όταν ολοκληρωθεί πλήρως, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια σποραδικά προβλήματα. «Αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. Υπάρχουν πάντα προβλήματα στην αρχή όταν εφαρμόζεται η νέα τεχνολογία.

«Όταν προσθέτεις όλη αυτή τη γραφειοκρατία και τους ανθρώπους που πρέπει να την εφαρμόσουν, θα έχεις πάντα προβλήματα. Είναι επίσης απίστευτα φιλόδοξο και καλύπτει τόσες πολλές χώρες».

Η κα Gethin είπε ότι πολλοί ταξιδιώτες ήταν «μπερδεμένοι» σχετικά με το σχέδιο και πιστεύει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα για να τους εκπαιδεύσει.

Μία επιβάτης που ταξίδευε με τον φίλο της από το Μιλάνο είπε ότι μόνο 30 άτομα κατάφεραν να μπουν στο αεροπλάνο, αφήνοντας 100 εγκλωβισμένους στο αεροδρόμιο.

Η 17χρονη Κίρα δήλωσε στο BBC: «Φτάσαμε εδώ στις 7:30 π.μ. για την πτήση μας στις 11 π.μ., οπότε ήμασταν πολύ νωρίς. Φτάσαμε στον έλεγχο συνόρων και υπήρχε μια τεράστια ουρά από κόσμο. Δεν ένιωθα καλά ούτως ή άλλως, επειδή νομίζω ότι είχα τροφική δηλητηρίαση.

«Γύρω στις 10:50 π.μ. έφεραν λίγο νερό για τους ανθρώπους και όταν φτάσαμε στην αρχή της ουράς κάποιος μας ρώτησε αν πηγαίναμε στο Μάντσεστερ και μας είπε ότι η πτήση μας μόλις είχε αναχωρήσει».

Η φοιτήτρια πρόσθεσε ότι αυτή και ο φίλος της ήταν στη μέση μιας 20ωρης αναμονής για μια άλλη πτήση, αναχωρώντας σήμερα, κοστίζοντας 520 λίρες.

Η Κίρα είπε ότι η easyJet είχε προσφέρει μόνο 12,25 λίρες ως αποζημίωση, περίπου την τιμή ενός σάντουιτς στο αεροδρόμιο.

«Ο κόσμος έκανε εμετό»

Εν τω μεταξύ, η Βίκι Τσάπμαν, 26 ​​ετών, από το Γουίραλ, έμεινε εγκλωβισμένη στην ιταλική πόλη μαζί με τον πεντάχρονο γιο της Φρέντρικ, τον σύντροφό της Άνταμ Χόιτζορντ, τη μητέρα της Λιν Τσάπμαν και τον αδελφό της Νταν Τσάπμαν.

Είπε: «Φτάσαμε στο αεροδρόμιο με υπεραρκετό χρόνο και φτάσαμε στην πύλη μας στις 9:30 π.μ., αλλά μας αρνήθηκαν εντελώς την είσοδο μέσω του ελέγχου διαβατηρίων.

«Μας είπαν τότε ότι δεν εμφανιστήκαμε στην πτήση μας επειδή δεν φτάσαμε στην πύλη εγκαίρως, παρόλο που ο έλεγχος διαβατηρίων είχε προβλήματα και δεν μας άφησαν να περάσουμε.

«Μας πέρασαν από πυλώνα σε πυλώνα για τρεις ώρες και κανείς δεν μας βοήθησε. Έκανε τόση ζέστη στο αεροδρόμιο, ο κόσμος έκανε εμετό, παραλίγο να λιποθυμήσει. Μας λένε ότι η Τρίτη είναι η νωρίτερη που μπορούμε να επιστρέψουμε και ότι πρέπει να πετάξουμε για το Γκάτγουικ. Έπρεπε να πληρώσουμε από την τσέπη μας για ένα Airbnb».

Novibet
