Η Intracom Aviation, το «deal» Dimand -Eurobank και η IBM Ελλάδος

Η Intracom Aviation

Και εγένετο η Intracom Aviation. Οι θυγατρικές της Intracom Holdings, η Intracom Ventures και η Intracom Defence ίδρυσαν προ ημερών την Intracom Aviation με μετοχικό κεφάλαιο 550.000 ευρώ. Την νέα εταιρεία θα τρέχει ο Χρήστος Τσιάλτας ως CEO και του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει ο Κωσταντίνος Κόκκαλης. Σε μια εποχή που τα ιδιωτικά jets καταγράφουν τεράστια άνθιση και κάθε 20 λεπτά ένα ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται σε ή απογειώνεται από ελληνικό αεροδρόμιο, η Intracom Aviation έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στη συντήρηση τέτοιων αεροσκαφών. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών τροποποίησης, επισκευής, συντήρησης και μετατροπής αεροπλάνων, ελικοπτέρων και εν γένει αεροσκαφών, η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως, και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων. Ωστόσο, όπως ξεκάθαρα αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας, οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται και σε αεροσκάφη που ανήκουν στην πυροσβεστική και στα σώματα άμυνας και ασφάλειας.

Το «deal» Dimand -Eurobank

Σημαντικές υπεραξίες κλείδωσε η Dimand μέσω της πώλησης της κυπριακής θυγατρικής της Severdor LTD στην Eurobank έναντι 74,4 εκατ. ευρώ. Η Severdor αποτελεί τη μοναδική μέτοχο της ελληνικής εταιρείας Insignio, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του οικοπέδου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 65 στο Μαρούσι, στο οποίο ανεγείρεται ένα εμβληματικό υπερσύγχρονο συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 24.940 τ.μ.. Το εν λόγω οικόπεδο αποκτήθηκε τον Μάιο του 2022 από την οικογένεια Αντωνίου έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ και στο ακίνητο αυτό αναπτύσσονται τα νέα γραφεία της PwC Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός του έργου θα αγγίξει τα 62,5 εκατ. ευρώ και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.

Η ΙΒΜ Ελλάδος

Ο Νίκος Μανιάτης είναι ο νέος CEO της IBM για την Ελλάδα και την Κύπρο, διαδεχόμενος τον Σπύρο Πουλίδα, ο οποίος αναβαθμίσθηκε σε Vice President, Data & AΙ, για τη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέση Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Ο κ. Μανιάτης προηγουμένως κατείχε τη θέση του διευθυντή του τομέα λογισμικού για την ΙΒΜ στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ στην 20ετή παρουσία του στην εταιρεία έχει αναλάβει διάφορους ρόλους. Ένα από τα μεγάλα project που θα πρέπει να τρέξει ο νέος CEO της IBM Ελλάδος είναι ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας, ύψους 40,4 εκατ. ευρώ, τον οποίο η IBM διεκδικεί σε κοινοπραξία με την Vodafone και την Neurosoft, έχοντας απέναντι την κοινοπραξία της Cosmote.

Η ΤτΕ και η πολιτική βία

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει εφέτος για όγδοη χρονιά τον κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Καταθέσεις Πολιτισμού». Στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος συζήτηση με θέμα «Πολιτική βία και ερμηνείες της ιστορίας», στην οποία θα μιλήσουν ο Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας και ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Το θέμα δεν επελέγη λόγω επικαιρότητας. Η πολιτική βία είναι το αντικείμενο της έρευνας του Στάθη Καλύβα, ο οποίος καθοδηγούσε το ερευνητικό πρόγραμμα «Τάξη, σύγκρουση και βία» (Order, conflict and violence) στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ από το 2003 μέχρι το 2017. Είναι δε συγγραφέας του «Τάξη, σύγκρουση και βία» (εκδόσεις Cambridge), όπως και του «The Logic of Violence in Civil War» (Η λογική της βίας στον εμφύλιο πόλεμο), από τις ίδιες εκδόσεις. Η εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος θα βοηθήσει να εκτιμήσουμε τις ήρεμες περιόδους που διάγουμε τα τελευταία χρόνια από πλευράς πολιτικής βίας, πάντα σε σχέση με το παρελθόν της χώρας.

