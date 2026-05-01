«Μανιφέστο» Τσίπρα ανήμερα της Πρωτομαγιάς - Τι θα λέει το κείμενο θέσεων που δημοσιεύεται σήμερα

Το απόγευμα της Πρωτομαγιάς θα δοθεί στη δημοσιότητα σύμφωνα με πληροφορίες το πολυαναμενόμενο κείμενο θέσεων που προετοίμαζε εδώ και αρκετές εβδομάδες ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης και το οποίο έχει χαρακτηριστεί «ιδεολογικό μανιφέστο» του νέου πολιτικού φορέα που οργανώνεται αυτό το διάστημα.

Στελέχη της Αμαλίας ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι το κείμενο θέσεων που θα δημοσιευτεί σήμερα δεν αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα γίνει σε διαφορετικό χρόνο, είτε τον Σεπτέμβριο όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, είτε εντός του Μαΐου εάν το επιβάλλουν οι πολιτικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση του ιδεολογικού μανιφέστου θεωρείται ως ένα σημαντικό πολιτικό ορόσημο στην πορεία προς τη συγκρότηση του νέου φορέα, καθώς θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί πολιτικά η νέα προσπάθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η πολιτική σύγκλιση τριών βασικών πολιτικών ρευμάτων: ης σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας και ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο κ. Σιακαντάρης, η σύμπτωση αυτών των πολιτικών χώρων δεν είναι εύκολη ούτε αυτονόητη, αλλά τονίζει ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί τότε «θα παραμείνουμε εγκλωβισμένοι σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, ανισοκατανομής πόρων και διαρκούς κοινωνικής ανασφάλειας».

Το κείμενο ουσιαστικά θα αποτελεί ένα κάλεσμα σε πολίτες να συστρατευτούν στην προσπάθεια που ξεκινά, παροτρύνοντάς τους να επανενεργοποιηθούν. Άλλωστε, το πρώτο σαφές κάλεσμα το έκανε κατά την ομιλία του την Τετάρτη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του στο Ηράκλειο, είπε χαρακτηριστικά:

«Και στη δύσκολη, αλλά όμορφη αυτή προσπάθεια, τη μόνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο, καλούμε τις νέες και τους νέους.

Τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους.

Τους αγρότες και τους επαγγελματίες.

Τους διανοούμενους και τον κόσμο της τέχνης.

Είναι η δική σας προσπάθεια.

Κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη.

Και αξίζει τον κόπο και το χρόνο μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, δίνοντας το πρώτο στίγμα του πολιτικού του καλέσματος.

