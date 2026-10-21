Ιθάκη: «Πράσινο φως» για επισκέψιμο αρχαιολογικό πάρκο στη Σχολή Ομήρου

Το ΚΑΣ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη για τον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Αθανασίου, με ήπιες παρεμβάσεις που συνδυάζουν την ανάδειξη της ιστορίας με το φυσικό τοπίο του νησιού

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ιθάκη: «Πράσινο φως» για επισκέψιμο αρχαιολογικό πάρκο στη Σχολή Ομήρου
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  • Το Κενικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη για τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Αθανασίου στη Σχολή Ομήρου στην Ιθάκη.
  • Η διαμόρφωση προβλέπει ήπιες παρεμβάσεις με φυσικά υλικά που σέβονται το περιβάλλον και διατηρούν τον φυσικό χαρακτήρα του τοπίου.
  • Θα δημιουργηθούν υποδομές όπως χώροι υγιεινής και μονοπάτια με πρόσβαση για άτομα με αναπηρία, ενώ θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες και ξύλινοι πάγκοι.
  • Οι παρεμβάσεις δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του χώρου και αποσκοπούν στην καλύτερη πρόσβαση και φροντίδα του, καθώς η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί.
  • Η νέα διαμόρφωση επιδιώκει να συνδέσει την αρχαιολογική κληρονομιά με το φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας μια οργανωμένη εμπειρία περιήγησης στους επισκέπτες.
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Ένα νέο κεφάλαιο για την ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ιθάκης ανοίγει με την έγκριση της μελέτης για τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Αθανασίου, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος - Σχολή Ομήρου», στη Βόρεια Ιθάκη. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στις 20 Οκτωβρίου, δίνοντας το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ενός επισκέψιμου χώρου που θα αναδεικνύει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, διατηρώντας παράλληλα τον φυσικό χαρακτήρα του τοπίου.

Η πρόταση προβλέπει μια ήπια διαμόρφωση, με φυσικά υλικά και παρεμβάσεις που σέβονται το περιβάλλον. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με ελιές, άλλα δέντρα και ξερολιθιές που σχηματίζουν άνδηρα, ο αρχαιολογικός χώρος σχεδιάζεται ως μια διαδρομή περιήγησης και γνωριμίας με την ιστορία του νησιού.

Στόχος είναι οι επισκέπτες να μπορούν να περιηγούνται στον χώρο με μεγαλύτερη ευκολία, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του.

ιθάκη
Άποψη της ανώτερης πτέρυγας του νοτίου λαξευτού κλιμακοστασίου, από τα νότια

Μια διαδρομή μέσα στο φυσικό τοπίο της Ιθάκης

Η επικαιροποιημένη μελέτη δίνει έμφαση στην ένταξη των νέων υποδομών στο ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον. Η κύρια είσοδος θα βρίσκεται περίπου 30 μέτρα από τη λεγόμενη «μυκηναϊκή» κρήνη, αντί για τα έξι μέτρα που προέβλεπε η αρχική πρόταση.

Ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης θα διαμορφωθεί με ένα διακριτικό πλάτωμα από πατημένο χώμα, ενώ στην είσοδο προβλέπεται μικρό φυλάκιο, επιφάνειας τριών τετραγωνικών μέτρων. Θα δημιουργηθεί επίσης χώρος υγιεινής οκτώ τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος θα εξυπηρετεί και άτομα με αναπηρία.

ιθάκη
Άποψη της κτιστής υπόγειας κρήνης, από τα βορειοανατολικά

Το μονοπάτι θα χαραχθεί με φυσικό χώμα, ακολουθώντας τη διαδρομή που υπαγορεύει το ανάγλυφο της περιοχής και αξιοποιώντας τις δύο εισόδους-εξόδους. Παράλληλα, προβλέπεται διαδρομή με κατάλληλη κλίση, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Στην αρχή της περιήγησης και στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής θα τοποθετηθούν δύο ξύλινοι πάγκοι, μήκους 1,80 μέτρου και ύψους 45 εκατοστών, ενώ τέσσερις ενημερωτικές πινακίδες θα παρέχουν πληροφορίες στους επισκέπτες.

Ήπιες παρεμβάσεις, με σεβασμό στην αρχαιολογική έρευνα

Η μελέτη ακολουθεί τις κατευθύνσεις που είχαν δοθεί από τα μέλη του ΚΑΣ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, με βασική αρχή την αποφυγή εκτεταμένων επεμβάσεων. Η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου είχε εγκριθεί πρόσφατα από το Συμβούλιο, έπειτα από τις σχετικές παρατηρήσεις και προσαρμογές.

ιθάκη
Θραύσμα ενσφράγιστης κεραμίδος, με τμήμα του ονόματος του Οδυσσέως, Ελληνιστικών χρόνων

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, οι προβλεπόμενες εργασίες δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του χώρου, αλλά αποσκοπούν στο να τον καταστήσουν πιο προσβάσιμο και φροντισμένο. Πρόκειται για τις ηπιότερες δυνατές παρεμβάσεις σε αυτή τη φάση, καθώς η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή δεν έχει προχωρήσει επαρκώς.

Για την πληρέστερη ανάδειξη του χώρου θα πρέπει να προηγηθούν ανασκαφές, οι οποίες θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση και τεκμηρίωση των αρχαιολογικών καταλοίπων.

ιθάκη
Ιθάκη, Άγ. Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου. Άποψη της πυργοειδούς κατασκευής των Ελληνιστικών χρόνων στο Άνω Άνδηρο, από τα βόρεια

Η θέση «Άγιος Αθανάσιος - Σχολή Ομήρου» αποτελεί έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, που προσελκύει ήδη το ενδιαφέρον επισκεπτών και ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία του νησιού.

Η νέα διαμόρφωση φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο οργανωμένη εμπειρία περιήγησης, στην οποία η αρχαιολογική κληρονομιά θα συνδέεται με το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο των Ιονίων Νήσων.

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