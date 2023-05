«Meg 2: The Trench»: Τρέιλερ με τον μεγαλύτερο καρχαρία που έχετε δει ποτέ

Η ταινία «Meg 2: The Trench» με πρωταγωνιστή τουν Τζέισον Στέιθαμ κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 4 Αυγούστου.

Ο Τζέισον Στέιθαμ βουτά ξανά στον ωκεανό, καθώς η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για το επερχόμενο σίκουελ, «Meg 2: The Trench».

Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει ως Jonas Taylor στο ρόλο του δύτη διάσωσης ο οποίος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους που παραμονεύουν στα βάθη της θάλασσας.



Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας με την βοήθεια των Γου Τζινγκ θα οδηγήσει μία νέα τολμηρή ομάδα σε μια εξερευνητική κατάδυση όπου θα έλθουν αντιμέτωποι με κολοσσιαία Megs και ανελέητους θηρευτές.

Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Σιένα Γκίλορι, Κλιφ Κέρτις, Σκάιλερ Σάμουελς και Σούγια Σοφία Κάι.

Mετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας το 2018 με συνολικές εισπράξεις που άγγιξαν τα 530 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ανακοινώθηκε το σίκουελ σε σκηνοθεσία αυτή τη φορά του Βρετανού Μπεν Γουίτλι. Το σενάριο υπογράφουν, όπως και στην πρώτη ταινία, οι Ντιν Γεωργάρης και Έριχ και Τζον Χόεμπερ, βασισμένο στο βιβλίο του Στιβ Άλτεν, «MEG: A Novel of Deep Terror».



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα firstshowing το «Meg 2: The Trench» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 4 Αυγούστου.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



