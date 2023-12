Release Athens 2024: Oι Αccept τον Ιούλιο στην Ελλάδα

Oι Αccept θα πλαισιώσουν τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson στο Release Athens 2024

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους Accept, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το συγκρότημα που έθεσε τις βάσεις για το speed και thrash metal θα πλαισιώσει τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά για τους οπαδούς του σκληρού ήχου.

Οι Accept δημιουργήθηκαν το 1976, στο Solingen της Γερμανίας. Έχοντας ως ηγετική μορφή τον κιθαρίστα Wolf Hoffmann, εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο κομβικά ονόματα της σκηνής επηρεάζοντας μεγαθήρια όπως οι Metallica, Slayer, Megadeth και Iron Maiden.

Η καταξίωση ήρθε για εκείνους με την κυκλοφορία του "Restless and Wild" (1982) το οποίο τους εκτόξευσε στην ελίτ του metal, με θρυλικά τραγούδια όπως τo ομώνυμο αλλά και τα “Fast As A Shark” και “Princess of the Dawn”. Μετά από αυτόν τον θρίαμβο, οι Accept έφτασαν σε νέα ύψη με την κυκλοφορία του "Balls to the Wall” (1983), ο οποίος έχει κερδίσει τη θέση του στη λίστα με τους πλέον κλασικούς heavy metal δίσκους των 80s.

Αν και αντιμετώπισαν αρκετές αλλαγές στη σύνθεση τους, παραμένοντας ανενεργοί σε κάποια διαστήματα, οι Accept αναζωογονήθηκαν με την προσθήκη του τραγουδιστή Mark Tornillo το 2009, και έγραψαν μερικά από τα κορυφαία τραγούδια της καριέρας τους όπως τα "Blood of the Nations", “Teutonic Terror”, "Dark Side Of My Heart" και “Stampede”, ενώ η πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, “Too Mean To Die”, μπήκε στο Top-10 των επίσημων charts σε 9 χώρες και εδραίωσε τη σημασία και την επιρροή τους στο σύγχρονο heavy metal.

Με εκατοντάδες εμφανίσεις στην μεγάλη πορεία τους, οι Accept έρχονται στο Release Athens 2024 για να πλαισιώσουν ιδανικά τους Judas Priest και Bruce Dickinson, σε μια βραδιά γεμάτη από κλασικά τραγούδια στην ιστορία του σκληρού ήχου.



Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 160€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες και τρεις ειδικές προσφορές του Release Athens 2024, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / Megadeth & more tba (14/6, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept (21/7, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 98€ (κέρδος έως 35€)

Διήμερο Εισιτήριο (Α) / Megadeth & more tba (14/6, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept (21/7, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€)

Διήμερο Εισιτήριο (Β) / Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept (21/7, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 73€ (κέρδος 10€).



Περισσότερα για τις διαθέσιμες προσφορές εδώ.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου για την ημέρα εμφάνισης των Judas Priest & Bruce Dickinson ή των Megadeth, έχουν δυνατότητα αναβάθμισης του εισιτηρίου τους σε κάποια από τις διαθέσιμες προσφορές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να στείλουν email στο support@releaseathens.gr με τίτλο “TICKET UPGRADE / JUDAS PRIEST” ή “TICKET UPGRADE / MEGADETH” & να επισυνάψουν το εισιτήριό τους*

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/en/ physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



