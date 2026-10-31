Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές

Το Paramount+ ανακοίνωσε ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί το 2027, με την Κίρστεν Βανγκσνές να αποκαλύπτει πως ενημερώθηκε μόλις 90 λεπτά πριν γίνει γνωστή η είδηση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Το «Criminal Minds» θα ολοκληρωθεί το 2027 μετά από 20 σεζόν, όπως ανακοίνωσε το Paramount+.
  • Η Κίρστεν Βανγκσνές ενημερώθηκε για το τέλος της σειράς μόλις 90 λεπτά πριν τη δημόσια ανακοίνωση.
  • Στην τελευταία σεζόν θα επιστρέψουν βασικοί πρωταγωνιστές όπως οι Joe Mantegna, AJ Cook και Paget Brewster.
  • Η σειρά ξεκίνησε το 2005 στο CBS και το 2022 μεταφέρθηκε στο Paramount+ με τον τίτλο «Criminal Minds: Evolution».
  • Οι πρωταγωνιστές εξέφρασαν συγκίνηση και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας της σειράς σε άλλη πλατφόρμα.
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Μετά από 20 σεζόν και σχεδόν δύο δεκαετίες τηλεοπτικής παρουσίας, το «Criminal Minds» ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά αυλαία. Το Paramount+ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί το 2027, με τα τελευταία επεισόδια να φέρνουν ξανά στη μικρή οθόνη αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Ωστόσο, η είδηση φαίνεται πως αιφνιδίασε ακόμη και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους.

Η αστυνομική σειρά ξεκίνησε την πορεία της στο CBS το 2005 και το 2022 μεταφέρθηκε στο Paramount+, με τον τίτλο «Criminal Minds: Evolution». Στην τελευταία σεζόν θα επιστρέψουν οι Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, RJ Hatanaka, Adam Rodriguez και Paget Brewster.

Η Κίρστεν Βανγκσνές έμαθε την είδηση 90 λεπτά πριν ανακοινωθεί

Από τους πρώτους που σχολίασαν δημόσια την εξέλιξη ήταν η Κίρστεν Βανγκσνές, η οποία υποδύεται την αγαπημένη αναλύτρια τεχνολογίας Πενέλοπε Γκαρσία από την πρώτη περίοδο της σειράς.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, μίλησε για τα ανάμεικτα συναισθήματά της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε το τέλος της σειράς.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάπως σαν να έχεις τη δική σου συνέντευξη Τύπου, υποθέτω. Αυτό συνέβη. Ακυρώνεται, αλλά ακριβώς εκεί γράφει ότι τελειώνει “προς το παρόν”», ανέφερε, δείχνοντας την είδηση της ακύρωσης πίσω της.

Απαντώντας, σε ερωτήσεις θαυμαστών της στο Instagram, αποκάλυψε ότι έμαθε πως η σειρά ολοκληρώνεται μόλις 90 λεπτά πριν η είδηση γίνει δημόσια.

Η ηθοποιός, πάντως, δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να συνεχίσει να υποδύεται την Πενέλοπε Γκαρσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιστορία να βρει στέγη σε κάποια άλλη πλατφόρμα.

«Αγαπώ τη δουλειά μου και η προϊσταμένη μου, Erica Messer, λέει ότι υπάρχουν ακόμη τόσες πολλές ιστορίες να αφηγηθούμε. Οπότε, αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε να τις αφηγούμαστε κάπου αλλού, αυτό θα ήταν υπέροχο. Ξέρω ότι όλοι μας αισθανόμαστε το ίδιο».

Και πρόσθεσε: «Όλα είναι καλά. Ναι, οπότε ίσως αυτό να πάει κάπου αλλού; Τι περιπέτεια!».

Τα μηνύματα των πρωταγωνιστών μετά την ανακοίνωση

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση και στους υπόλοιπους συντελεστές της σειράς, οι οποίοι επέλεξαν να εκφράσουν δημόσια την αγάπη τους για την τηλεοπτική τους οικογένεια.

Ο RJ Hatanaka, που υποδύεται τον πράκτορα του FBI Tyler Green, δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία του καστ, γράφοντας στη λεζάντα: «Απλώς η καλύτερη ομάδα ανθρώπων», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια καρδιά.

Η Aisha Tyler, η οποία ενσαρκώνει την Dr. Tara Lewis, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία, προσθέτοντας: «Οικογένεια για πάντα».

Από την πλευρά της, η AJ Cook, που υποδύεται την Jennifer «JJ» Jareau από την πρώτη σεζόν, μοιράστηκε επίσης τη φωτογραφία και έγραψε: «Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν για πάντα την καρδιά μου», συνοδεύοντας το μήνυμά της με emoji καρδιάς και ραγισμένης καρδιάς.

Η Tyler αναδημοσίευσε, επίσης, δημοσίευμα με τις σειρές με τις περισσότερες προβολές για το 2026. Το «Criminal Minds» βρέθηκε στην 11η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 13,15 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης, μια επίδοση που αποτυπώνει τη διαχρονική απήχησή του.

Από το CBS στο Paramount+ και τα δύο spin-offs

Το «Criminal Minds» έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 στο CBS, ακολουθώντας μια ομάδα ειδικών αναλυτών συμπεριφοράς του FBI, οι οποίοι προσπαθούσαν να εξιχνιάσουν εγκλήματα μελετώντας την ψυχολογία και τα κίνητρα των δραστών.

https://www.instagram.com/reel/DfIh14lSU3H/

Η αρχική σειρά ολοκλήρωσε την πορεία της στις αρχές του 2020, ωστόσο το τηλεοπτικό franchise επέστρεψε τον Νοέμβριο του 2022 στο Paramount+ με το «Criminal Minds: Evolution».

Στο μεταξύ, η επιτυχία της σειράς οδήγησε στη δημιουργία δύο spin-offs, τα οποία δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ίδια πορεία. Το «Criminal Minds: Suspect Behavior», με πρωταγωνιστή τον Forest Whitaker, προβλήθηκε το 2011, ενώ το «Criminal Minds: Beyond Borders», με επικεφαλής τον Gary Sinise, έκανε πρεμιέρα το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2017.

Η ανακοίνωση του τέλους έρχεται, επίσης, έπειτα από μια δημόσια αντιπαράθεση της Paget Brewster με την κριτικό του ScreenRant, Shealynn Scott, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η ηθοποιός είχε αντιδράσει έντονα σε αρνητική κριτική για τη σειρά, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας περίπου 350 ανθρώπων που συμμετέχουν στην παραγωγή. Μάλιστα, είχε προτρέψει την κριτικό να «κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει τώρα».

Παρά την ολοκλήρωση της σειράς, οι πρωταγωνιστές δεν φαίνεται να είναι έτοιμοι να αποχαιρετήσουν οριστικά τους χαρακτήρες τους, ενώ η αναφορά της Βανγκσνές στο ενδεχόμενο συνέχειας αλλού αφήνει ένα μικρό περιθώριο ελπίδας στους φανατικούς θεατές.

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