ALPHA: Ετοιμάζουν νέα σειρά με δυνατή ιστορία

Ο ALPHA συνεχίζει την παράδοση στη μυθοπλασία…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ALPHA: Ετοιμάζουν νέα σειρά με δυνατή ιστορία
LIFESTYLE
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  • Ο ALPHA ξεκινά γυρίσματα για τη νέα σειρά «Το Σώμα της» με θέμα την παρένθετη κύηση.
  • Η σειρά εστιάζει στη μητρότητα, τη γυναικεία αυτοδιάθεση και τις ανθρώπινες σχέσεις.
  • Πρωταγωνιστούν οι Ντάνη Γιαννακοπούλου, Κλέλια Ανδριολάτου, Έκτορας Λιάσος και άλλοι.
  • Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στέφανος Μπλάτσος και το σενάριο η Πέννυ Φυλακτάκη.
  • Η παραγωγή της σειράς ανήκει στην εταιρεία Foss.
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Τις τελευταίες σεζόν, ο ALPHA ξεχωρίζει στο κομμάτι της μυθοπλασίας με σειρέςπου μονοπωλούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Πριν λίγες ώρες, ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν γυρίσματα για ένα νέο σίριαλ με τίτλο «Το Σώμα της». Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο δύο γυναίκες, μια συμφωνία που θα αλλάξει τη ζωή τους και ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας, την παρένθετη κύηση.

Η νέα παραγωγή του ALPHA αφηγείται μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο τη μητρότητα, τη γυναικεία αυτοδιάθεση και τις ανθρώπινες σχέσεις, θέτονταςερωτήματα για τα όρια των προσωπικών επιλογών και τις συνέπειές τους στη ζωήτων ανθρώπων.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Ντάνη Γιαννακοπούλου, την Κλέλια Ανδριολάτου τον Έκτορα Λιάτσο, τον Γιάννη Νιάρρο, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Νικολάκη Ζεγκίνογλου.

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Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στέφανος Μπλάτσος, το σενάριο η Πέννυ Φυλακτάκη, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Foss.

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