Τα ταλαντούχα πρόσωπα της ελληνικής μυθοπλασίας που αξίζει να γνωρίσουμε

Κρατούν παρέα στο κοινό κάθε εβδομάδα, μέσα από πολυσυζητημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Νέα, ταλαντούχα πρόσωπα που διεκδικούν τη δική τους θέση στον χώρο της υποκριτικής, κερδίζουν τις εντυπώσεις και κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Η Γεωργία Μεσαρίτη είναι ένα από τα νέα πρόσωπα που έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν στην ελληνική τηλεόραση και τη φετινή σεζόν απασχολεί ως Άννα στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» στον ALPHA. Με καταγωγή από τη Λάρνακα της Κύπρου, όπου μεγάλωσε μέχρι τα 18 της χρόνια, δεν ακολούθησε εξαρχής τον δρόμο της υποκριτικής. Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η επιθυμία της να γίνει ηθοποιός υπήρχε ήδη από την εφηβεία της. Και το ένστικτό της αποδείχτηκε αλάνθαστο! Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, πέρασε με εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, κάνοντας το βήμα που πάντα επιθυμούσε. Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ήρθε στη σειρά της ΕΡΤ «Κάνε ότι κοιμάσαι», όπου υποδύθηκε τη Νάσια, την κόρη του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια συμμετείχε στη σειρά του ALPHA «Porto Leone», στον ρόλο της Λιάνας, ενώ στο θέατρο ξεχώρισε ως Έλι στη sold-out παράσταση «Η Φάλαινα», δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

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Στις «Κόρες της Αρετής», στην πλευρά των Κεχαγιάδων, συναντάμε τον γοητευτικό Αλέξη, κατά κόσμον Ιάσονα Χρόνη. Ανήσυχο πνεύμα με καλλιτεχνικό DNA, η πρώτη του αγάπη ήταν η μουσική και η συγγραφή στίχων. Στα 18 του έπιασε την κιθάρα και έκτοτε η μουσική έγινε σταθερό κομμάτι της ζωής του. Έχοντας σπουδάσει Φιλοσοφία και Επικοινωνία στο Kennesaw State University της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, επέστρεψε στην Αθήνα για να ακολουθήσει τη δική του μουσική πορεία. Σταδιακά, όμως, ένας νέος καλλιτεχνικός κόσμος άρχισε να τον κερδίζει. Το 2023 συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Σεβάς Χανούμ», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου και, όπως έχει πει ο ίδιος, τότε ερωτεύτηκε το θέατρο. Ακολούθησαν σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» και «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα». Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 2024, στη σειρά «Ταμπού». Η συμμετοχή του στις «Κόρες της Αρετής» αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πορεία του στη μυθοπλασία.

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Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του στην TV, φέτος όμως συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Μεγαλωμένος στο Ρέθυμνο της Κρήτης, είχε από νεαρή ηλικία επαφή με το θέατρο, παράλληλα με την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό. Γνωρίζοντας από στόχους και αντοχές, σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συμμετείχε και σε φοιτητική θεατρική ομάδα, όπου ανακάλυψε πιο ουσιαστικά τη χαρά της δημιουργίας και της σκηνικής έκφρασης. Η διαδρομή του προς την υποκριτική δεν ήταν αποτέλεσμα ενός αυστηρά σχεδιασμένου πλάνου. Όπως έχει περιγράψει, γνώρισε το θέατρο μέσα από τη συλλογική δημιουργία, τις πρόβες και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Με τον χρόνο, η ενασχόληση αυτή εξελίχθηκε σε επάγγελμα. Το ευρύ τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τον ρόλο του Φίλιππου Κομνηνού στη σειρά «Ο Τιμωρός», ενώ έχει συμμετάσχει και στις σειρές «Σιωπηλός Δρόμος», «Ήλιος», «Μια νύχτα του Αυγούστου» και «Κάνε ότι κοιμάσαι».

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Το έτερον ήμισυ του προαναφερθέντος στη μικρή οθόνη είναι η Ευγενία Ξυγκόρου, ένα κορίτσι που απασχολεί όχι μόνο με την ιδιαίτερη ομορφιά της, αλλά και με το πηγαίο ταλέντο της στο «Ντέρτι». Γεννημένη στο Αιγάλεω, αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, αλλά και από τη Δραματική Σχολή «Ακαδημία Τεχνών Εκατό». «Ήθελα να γίνω ηθοποιός από πάντα. Από μικρή νομίζω ότι αυτό ήθελα. Από την πρώτη παράσταση που είδα στο Νηπιαγωγείο, είπα στη μαμά μου: “Εγώ θέλω αυτό”», έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Το ντεμπούτο της στην TV έγινε μέσα από την καθημερινή σειρά «Η επιστροφή» του ΑΝΤ1, το 2019, όμως κέρδισε διθυραμβικές κριτικές λόγω της παραγωγής μυθοπλασίας της ΕΡΤ1, «Αγάπη παράνομη», και των σειρών του ALPHA «Το προξενιό της Ιουλίας» και «Porto Leone». Χαμηλών τόνων και με έναν λογαριασμό στο Instagram που έχει μόνο καλλιτεχνικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από δουλειές της, η Ευγενία δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή της εικόνα, αλλά βάζει στόχους και κυνηγά τα όνειρά της.

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Ο Δημήτρης Καπουράνης δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα, αφού είναι με διαφορά το next big thing της υποκριτικής… και με αποδείξεις! Έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στις θεατρικές του ερμηνείες, ενώ η παρουσία του στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο διευρύνει διαρκώς την καλλιτεχνική του πορεία. Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και η θεατρική του πορεία περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς, ενώ για την ερμηνεία του στην παράσταση «Μια άλλη Θήβα» τιμήθηκε με το βραβείο «Δημήτρης Χορν» το 2024. Η συγκεκριμένη παράσταση αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του, φέρνοντάς τον σε επαφή με ένα ευρύ κοινό και ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες συνεργασίες του. Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στις σειρές «Η λέξη που δε λες», «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Το ναυάγιο» και «Το απαραίτητο φως», ενώ σε λίγες ημέρες θα κάνει πρεμιέρα η σειρά «Σύγκρουση» στο MEGA, όπου αναμένεται να καθηλώσει.