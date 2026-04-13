Ηλεία: Ανήλικος τραυματίστηκε από κροτίδα - Συνελήφθη ο πατέρας του

Snapshot Συνελήφθησαν στην Ηλεία ένας ανήλικος και ο πατέρας του για παραβάσεις σχετικά με τη χρήση φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων μετά από τραυματισμό του ανηλίκου.

Ο πατέρας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πυροτεχνημάτων.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για την περαιτέρω νομική διαδικασία.

Η υπόθεση καταδεικνύει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση πυροτεχνημάτων. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν ανήλικο και τον πατέρα του οι αστυνομικές Αρχές στην Ηλεία, για παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο ανήλικος βρισκόταν σε πλατεία τοπικής κοινότητας της Ηλείας όταν προχώρησε στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας. Η χρήση του πυροτεχνήματος είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο δεξί χέρι. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Πέρα από τον ανήλικο, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραβίαση της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων, συγκεκριμένα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η σύλληψη βασίστηκε στην ευθύνη του γονέα να διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επικίνδυνα υλικά όπως οι φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας για τα πυροτεχνήματα, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης γονέων και πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση τους.

