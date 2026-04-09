Κόρινθος: 3 συλλήψεις σε επεισόδιο σε στάδιο – Ανήλικος πέταξε αυτοσχέδια κροτίδα σε αστυνομικούς

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου, 3 ημεδαποί, ηλικίας 20, 23 και ανήλικος, επειδή πέταξαν κροτίδες σε στάδιο.

Συγκεκριμένα κατά την διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα οι 3 συλληφθέντες βρίσκονταν έξω από το στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου και πέταξαν 4 αυτοσχέδιες κροτίδες στο εσωτερικό του γηπέδου.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη συνέχεια έβαλαν φωτιά σε 2 κάδους απορριμμάτων και έστησαν οδόφραγμα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την αστυνομία ο ανήλικος έριξε αυτοσχέδια κροτίδα στους αστυνομικούς.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.