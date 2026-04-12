Πειραιάς: Νεαροί πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο με κόσμο κινούμενοι σε πατίνι - Συνελήφθη 15χρονος

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, περίπου στις 19:30 σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, όταν δύο νεαροί που κινούνταν με πατίνι πέταξαν κροτίδα προς λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς.

Στο συγκεκριμένο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη», οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους και περιπολίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο άτομα λίγα μέτρα πιο κάτω και συνέλαβαν τον έναν από αυτούς, έναν 15χρονο γεννημένο το 2011. Ο δεύτερος νεαρός διέφυγε και αναζητείται.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν επιπλέον κροτίδες και βεγγαλικά.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

