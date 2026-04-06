Πειραιάς: Σε βαθιά καταστολή στη ΜΕΘ ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο -Του έγινε κρανιεκτομή

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στο κέντρο του Πειραιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (4/4).

Ο νεαρός έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Τζανείου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Μιλώντας για το συμβάν, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος είπε: «Το πήγαν στο Τζάνειο που δεν εφημέρευε, αλλά ήταν το κοντινότερο νοσοκομείο. Επειδή δεν ήταν αιμοδυναμικά σταθερό το παιδί δεν μπορούσε να διακομισθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο. Εκεί έσπευσε ομάδα γιατρών από τα σπίτια τους, χειρούργησαν το παιδί, είχε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έγινε κρανιεκτομή για αποσυμπίεση του αιματώματος και τώρα νοσηλεύεται σε βαθιά καταστολή στη ΜΕΘ διασωληνωμένος».

Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε πως «κάναμε ό,τι μπορούσαμε προκειμένου να τα καταφέρει, όμως η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πρέπει να πούμε ότι και τα ΜΜΜ θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά, γιατί έγραψαν ότι το παιδί πέθανε, ενώ εμείς δίναμε μάχη εκείνη την ώρα για να τον κρατήσουμε στη ζωή».