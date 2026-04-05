Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο - «Δεν είδε από πού ερχόταν»

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στο κέντρο του Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Απριλίου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο, όταν το όχημα της γραμμής 130 παρέσυρε τον ανήλικο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Ο 17χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση του παιδιού, ενώ ακολούθησε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Τα σενάρια για το πώς έγινε το ατύχημα

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο 17χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ή αν έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να γλίστρησε ή να κινήθηκε στη λεωφορειολωρίδα χωρίς να αντιληφθεί το επερχόμενο όχημα.

Τι υποστηρίζει ο οδηγός

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την πλευρά των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, ο οδηγός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο ανήλικος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει χρόνος αντίδρασης.

Όπως αναφέρεται, το όχημα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 20-25 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες ένα τόσο βαρύ όχημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Μαρτυρίες εκτιμούν ότι ο 17χρονος δεν αντιλήφθηκε τη φορά κίνησης των λεωφορείων, καθώς κοιτούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ στη συγκεκριμένη οδό η λεωφορειολωρίδα έχει αντίθετη ροή από τα Ι.Χ..

Συλλήψεις και έρευνες

Έπειτα από το περιστατικό, ο οδηγός προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης