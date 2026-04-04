Πειραιάς: 17χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ένα εξαιρετικά σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 19:30 σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, στο κέντρο του Πειραιά, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Ένας 17χρονος ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο «Τζάνειο». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο παρέμεινε για ώρα δυσχερής.