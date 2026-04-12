Μενίδι: Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα - Μεταφέρθηκε στο «Παίδων»

Στα δάχτυλα του χεριού του τραυματίστηκε σοβαρά ένα 12χρονο αγόρι στο Μενίδι, την ώρα που άναβε κροτίδα έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί έχει υποστεί μερική αποκόλληση στο ένα από τα δάχτυλά του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, τόσο για να διακριβωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, όσο και για να διαπιστωθεί το πώς βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου το βεγγαλικό.

